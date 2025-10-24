「白卡聯盟」 7 人被捕年齡最細 13 歲｜特朗普赦免幣安創辦人趙長鵬｜《墨魚遊戲 3》阿蛋奪冠軍｜10 月 24 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 24 日（星期五）。明日香港大致多雲，初時有一兩陣微雨；日間短暫時間有陽光，較乾燥，氣溫約 23 至 28 度；吹和緩北至東北風，初時間中清勁。明日最高紫外線指數約為 7，屬高；展望星期日部分時間有陽光、日間乾燥；其後一兩日大致多雲；重陽節風勢頗大。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】警方指 10 月 15 日至 22 日， 3 名活躍社交平台的內容創作者之公共機構、住所、教會及學校相繼收到自稱「白卡聯盟」寄出的威嚇信，內附𠝹刀刀片。警方昨（ 23 日）以刑事恐嚇、有違公德及公眾地方行為不檢等罪拘捕 7 名男子（ 13 至 36 歲），檢獲郵票、刀片、雙面膠紙及手套等，相信為製作恐嚇信工具。當中 2 人仍被扣查，其餘獲保釋候查。警方稱該組織曾發布內容不當影片，於公眾地方滋擾甚至猥褻，行徑有升級跡象，強調對寄恐嚇信「零容忍」，並呼籲切勿模仿。

【Yahoo 新聞】警方今日（ 24 日）在東九龍展開交通執法，派喬裝警員登上公共小巴，針對乘客未繫安全帶違例情況。行動中共發現 31 名乘客違例，已發出傳票。網上流傳車廂影片見警員亮出委任證並逐一點算乘客有否繫帶。《道路交通（安全裝備）規例》訂明，乘坐設有安全帶之公共小巴必須繫帶，否則最高可被罰款 5,000 元及監禁 3 個月。警方稱會持續就公共服務車輛違例情況執法，以確保道路安全暢順。

一名戴太陽眼鏡男子站起身亮出委任證

【Yahoo 新聞】換屆選舉提名期今日（ 24 日）起展開，西貢區議員、智庫「專業動力」召集人方國珊宣布報名參選 2025 立法會地區直選（新界東南）。她曾五度挑戰直選皆落敗，此次再戰稱為回應市民期望，並已獲逾 15 名選委提名，包括陳智思、汪明荃等。方指多年社會工作經驗及務實態度獲認同，形容「阿姐都有讚我勤力」。

【今日重點財經新聞】

【鉅亨網／轉引 MarketWatch】美國總統特朗普宣布赦免幣安（Binance）創辦人趙長鵬。幣安此前承認違反美國反洗錢法並支付 43 億美元（約 335 億 元）罰款；趙長鵬同年辭任執行長並繳 5,000 萬美元（約 3.9 億 元）罰款，於 2024 年服刑近四個月。業界稱赦免或為幣安重返美國鋪路，但仍需面對 SEC、CFTC 等監管門檻；市場關注是否獲准提供高槓桿的加密永續期貨。消息帶動幣安幣（ BNB ）大升至 1,118 美元（約 8,720 元）。

【BossMind】證監會入稟指控導演及監製黃百鳴一項內幕交易罪，指其於 2017 年出任天馬影視主席兼控股股東期間，於 8 月 25 日至 10 月 17 日涉嫌慫使他人買賣該公司股份。黃早前否認控罪；控方就特別事項擬傳召 11 名證人（其一海外以視像作供），一般事項另有 5 名控方證人，包括一名專家。辯方將呈堂涉案手機及 WhatsApp 內容；案件排期 11 月 14 日至 12 月 10 日審訊 19 天。

【彭博】特朗普在 Truth Social 發文指即時終止與加拿大的所有貿易談判，批評加方一則廣告使用已故總統列根反關稅演講片段。消息公布後，加元轉弱，曾跌約 0.3% 至 1 美元兌 1.4028 加元水平。特朗普稱關稅對美國國安與經濟至關重要。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】YouTube 頻道「試當真」將於 10 月 26 日停運，其告別重頭《墨魚遊戲 2》分上、下集播出；昨晚《墨魚遊戲 3》（即下集）終局之戰最高近 17.5 萬人同時收看。節目重玩多個港人童年遊戲，「阿蛋」奪冠惹熱議；陸永與洪天明在「 007 入子彈」中表現吸粉，被網民選為 MVP ，留言盛讚二人反應快、綜藝感強，撐住節目氣氛。

《墨魚遊戲3》截圖

【Yahoo 娛樂圈】麥浚龍執導的《風林火山》據稱耗資 4 億 元， 10 月 1 日中港同步上映。內地上映 21 天收約 9,000 萬人民幣（約 9,900 萬 元），香港上映 13 天僅逾 1,000 萬 元，走勢回落；若以「成本乘三」粗略估算打和，需約 12 億 元票房，現時表現不似預期。該片 10 月 9 日於台灣、馬來西亞上映，九天收 2,640 萬台幣（約 670 萬 元）、八天收 122 萬令吉（約 224 萬 元），反應更弱；業界關注後續能否藉獎項提振。

【Yahoo 娛樂圈】有「綠葉王」之稱的李國麟離巢 TVB 後長駐內地商演與直播帶貨，曾因極盡推銷與挑戰地方特色飲食引發討論。近日他在社交平台晒出福州新購三層別墅，面積近 6,500 呎，落地窗與白色牆身設計寬敞明亮；他以誇張表情宣佈裝修完成，自嘲式「炫富」，網民再次關注其內地發展與收入狀況。