《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
「白卡聯盟」 7 人被捕年齡最細 13 歲｜特朗普赦免幣安創辦人趙長鵬｜《墨魚遊戲 3》阿蛋奪冠軍｜10 月 24 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 24 日（星期五）。明日香港大致多雲，初時有一兩陣微雨；日間短暫時間有陽光，較乾燥，氣溫約 23 至 28 度；吹和緩北至東北風，初時間中清勁。明日最高紫外線指數約為 7，屬高；展望星期日部分時間有陽光、日間乾燥；其後一兩日大致多雲；重陽節風勢頗大。
【今日重點新聞】
「白卡聯盟 」7 人被捕 涉寄刀片恐嚇信 警指其行為升級籲勿模仿｜Yahoo
【Yahoo 新聞】警方指 10 月 15 日至 22 日， 3 名活躍社交平台的內容創作者之公共機構、住所、教會及學校相繼收到自稱「白卡聯盟」寄出的威嚇信，內附𠝹刀刀片。警方昨（ 23 日）以刑事恐嚇、有違公德及公眾地方行為不檢等罪拘捕 7 名男子（ 13 至 36 歲），檢獲郵票、刀片、雙面膠紙及手套等，相信為製作恐嚇信工具。當中 2 人仍被扣查，其餘獲保釋候查。警方稱該組織曾發布內容不當影片，於公眾地方滋擾甚至猥褻，行徑有升級跡象，強調對寄恐嚇信「零容忍」，並呼籲切勿模仿。
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo 新聞】警方今日（ 24 日）在東九龍展開交通執法，派喬裝警員登上公共小巴，針對乘客未繫安全帶違例情況。行動中共發現 31 名乘客違例，已發出傳票。網上流傳車廂影片見警員亮出委任證並逐一點算乘客有否繫帶。《道路交通（安全裝備）規例》訂明，乘坐設有安全帶之公共小巴必須繫帶，否則最高可被罰款 5,000 元及監禁 3 個月。警方稱會持續就公共服務車輛違例情況執法，以確保道路安全暢順。
立法會選舉 2025︱方國珊五敗未言棄 第六度出戰地區直選 獲汪明荃提名：阿姐讚我勤力︱Yahoo
【Yahoo 新聞】換屆選舉提名期今日（ 24 日）起展開，西貢區議員、智庫「專業動力」召集人方國珊宣布報名參選 2025 立法會地區直選（新界東南）。她曾五度挑戰直選皆落敗，此次再戰稱為回應市民期望，並已獲逾 15 名選委提名，包括陳智思、汪明荃等。方指多年社會工作經驗及務實態度獲認同，形容「阿姐都有讚我勤力」。
【今日重點財經新聞】
特朗普赦免趙長鵬 或改變美加密市場格局
【鉅亨網／轉引 MarketWatch】美國總統特朗普宣布赦免幣安（Binance）創辦人趙長鵬。幣安此前承認違反美國反洗錢法並支付 43 億美元（約 335 億 元）罰款；趙長鵬同年辭任執行長並繳 5,000 萬美元（約 3.9 億 元）罰款，於 2024 年服刑近四個月。業界稱赦免或為幣安重返美國鋪路，但仍需面對 SEC、CFTC 等監管門檻；市場關注是否獲准提供高槓桿的加密永續期貨。消息帶動幣安幣（ BNB ）大升至 1,118 美元（約 8,720 元）。
內幕交易｜涉嫌慫使他人進行股份交易 黃百鳴否認內幕交易罪 案件定於 11 月 14 日開審
【BossMind】證監會入稟指控導演及監製黃百鳴一項內幕交易罪，指其於 2017 年出任天馬影視主席兼控股股東期間，於 8 月 25 日至 10 月 17 日涉嫌慫使他人買賣該公司股份。黃早前否認控罪；控方就特別事項擬傳召 11 名證人（其一海外以視像作供），一般事項另有 5 名控方證人，包括一名專家。辯方將呈堂涉案手機及 WhatsApp 內容；案件排期 11 月 14 日至 12 月 10 日審訊 19 天。
特朗普稱與加拿大的所有貿易談判終止 加元下跌
【彭博】特朗普在 Truth Social 發文指即時終止與加拿大的所有貿易談判，批評加方一則廣告使用已故總統列根反關稅演講片段。消息公布後，加元轉弱，曾跌約 0.3% 至 1 美元兌 1.4028 加元水平。特朗普稱關稅對美國國安與經濟至關重要。
【今日重點娛樂新聞】
《墨魚遊戲 3》阿蛋 @ LollyTalk 奪冠軍 網民感意外 陸永洪天明被選為 MVP：真係世一
【Yahoo 娛樂圈】YouTube 頻道「試當真」將於 10 月 26 日停運，其告別重頭《墨魚遊戲 2》分上、下集播出；昨晚《墨魚遊戲 3》（即下集）終局之戰最高近 17.5 萬人同時收看。節目重玩多個港人童年遊戲，「阿蛋」奪冠惹熱議；陸永與洪天明在「 007 入子彈」中表現吸粉，被網民選為 MVP ，留言盛讚二人反應快、綜藝感強，撐住節目氣氛。
【娛事者】《風林火山》 票房不似預期 回本無望 寄望獎項
【Yahoo 娛樂圈】麥浚龍執導的《風林火山》據稱耗資 4 億 元， 10 月 1 日中港同步上映。內地上映 21 天收約 9,000 萬人民幣（約 9,900 萬 元），香港上映 13 天僅逾 1,000 萬 元，走勢回落；若以「成本乘三」粗略估算打和，需約 12 億 元票房，現時表現不似預期。該片 10 月 9 日於台灣、馬來西亞上映，九天收 2,640 萬台幣（約 670 萬 元）、八天收 122 萬令吉（約 224 萬 元），反應更弱；業界關注後續能否藉獎項提振。
71 歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」
【Yahoo 娛樂圈】有「綠葉王」之稱的李國麟離巢 TVB 後長駐內地商演與直播帶貨，曾因極盡推銷與挑戰地方特色飲食引發討論。近日他在社交平台晒出福州新購三層別墅，面積近 6,500 呎，落地窗與白色牆身設計寬敞明亮；他以誇張表情宣佈裝修完成，自嘲式「炫富」，網民再次關注其內地發展與收入狀況。
其他人也在看
「白卡聯盟 」7 人被捕 涉寄刀片恐嚇信 警指其行為升級籲勿模仿｜Yahoo
警方拘捕 7 名自稱「白卡聯盟」的組織成員，涉嫌寄刀片恐嚇信給 3 名受害人，涉嫌刑事恐嚇、有違公德及公眾地方行為不檢等罪名。警方呼籲，在拍攝及創作過程中不應對他人造成滋擾，青少年不應模仿相關違法行為，並強調對寄出恐嚇信的行為「零容忍」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海洋公園不排除全面關閉水上樂園｜逾七成投資者今年股市獲利｜馮允謙有望叱咤衝金｜10 月 23 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 23 日（週四）。受強烈東北季候風及廣闊雲帶影響，今晚至明早大致多雲、早晚有一兩陣微雨；市區最低約 21 度，新界再低一兩度，日間部分時間天色明朗，最高約 25 度，吹和緩至清勁北至東北風，離岸初時吹強風。明日最高紫外線指數約 4（中等）。展望週末雲帶轉薄、天色好轉，氣溫回升；呂宋附近低壓區預料今明兩日移向南海中南部並消散。Yahoo新聞 ・ 1 天前
1972 年北愛「血腥星期日」涉射殺示威者 傘兵 F 脫罪 死者家屬批「公義被剝奪」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】1972 年 1 月 30 日，大約 15,000 人在北愛爾蘭的德里（Derry）街頭集結，抗議賦權執法部門未經審訊拘留疑犯的新法例，示威遭武力鎮壓造成 14 人死亡，史稱血腥星期日（Bloody Sunday）。事隔超過半世紀，其中一名涉嫌開槍射殺示威者的英國陸軍傘兵團士兵F，被控兩項謀殺罪及五項企圖謀殺罪，案件上月 15 日在北愛首都貝爾法斯特開審，昨（23日）被裁定全部罪名不成立。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
泰王太后詩麗吉過世 享壽93歲
（法新社曼谷25日電） 泰國王室表示，王太后詩麗吉（Sirikit）昨天晚間過世，享壽93歲。泰國王室在聲明中說：「太后陛下的病情持續惡化，24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）過世，享壽93歲。」法新社 ・ 9 小時前
IBM成功用AMD晶片執行糾錯演算法 激勵雙方股價齊揚逾6%
綜合外媒周五 (24 日) 報導，IBM(IBM) 成功在 AMD(AMD) 晶片上執行關鍵量子運算糾錯演算法，為量子電腦商業化跨出重要一步，激勵雙方股價周五齊揚。截稿前，AMD 股價上漲 6.92%，暫報 251.26 美元，IBM 股價上漲 7.29%，暫報 305.78 美元。鉅亨網 ・ 15 小時前
一周內斷料警報！安世半導體風暴蔓延全歐洲
根據《彭博》周四 (23 日) 報導，荷蘭政府近日出手接管中國聞泰科技 (Wingtech) 持股的晶片製造商安世半導體(Nexperia)，引發北京強烈反彈並切斷兩地工廠聯繫，恐導致歐洲汽車供應鏈在數日內斷裂。分析指出，此舉凸顯鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普赦免趙長鵬 或改變美加密市場格局
美國總統特朗普週四赦免了幣安（Binance）創辦人趙長鵬。趙長鵬於 2023 年因未能阻止洗錢而被定罪。產業人士指出，此次赦免可能為全球最大的加密貨幣交易所重返美國市場打開大門。鉅亨網 ・ 1 天前
恒地「woodis」次輪30伙售罄 套現約2.97億元
由恒基地產(00012.HK)發展的港島區住宅項目「woodis」今日進行次輪銷售，反應熱烈。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，今日推出8伙一房戶，17伙兩房戶，3伙三房戶，1伙一房連平台及1伙兩房連平台戶，單位實用面積由244平方呎至598平方呎，30伙已全數沽出，套現約2.97億港元，平均呎價2.6303萬港元。項目兩輪銷售共售出105伙，套現約10.57億港元。次輪銷售中，用家佔約65%，投資者佔約35%。另外，部門兩日內連錄3宗西半山天御成交，連車位套現逾4億港元。成交單位包括天御1期第2座33樓B室和第2座30樓A室，以及2期1座35樓A室。(BC)infocast ・ 1 小時前
陳志發跡史 福建移民地產起家 持多國護照 任柬首相顧問 操控至少10詐騙園區｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】年僅 37 歲的柬埔寨「太子集團」主席陳志（Chen Zhi），因涉嫌主導龐大跨國詐騙和人口販運網絡，10月中時遭英、美聯合制裁。美國財政部表示，已扣押與他相關價值約 140 億美元（約 1,090 億港元）的比特幣，形容是歷來最大宗加密貨幣沒收行動。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
美國啟動新一輪中國關稅調查 或徵新關稅
美國政府計劃啟動一項貿易調查，可能意味著對中國商品徵收新的關稅。 美國貿易代表格里爾周五宣布啟動調查，調查中國是否遵守總統特朗普第一任期內於2020年達成的有限貿易協定。 是次調查依據《1974年貿易法》第301條進行，該條款允許美國政府調整來自被視為存在不利貿易行為的國家的進口。該調查通常持續數月甚至更長時間，但美國單方面徵收關稅的法律依據。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
卡尼想下周見習近平 加拿大卻加碼了對中國的貿易戰
【彭博】— 加拿大總理卡尼正力圖緩和對華貿易緊張關係，他的政府卻在此時對從中國進口的卡車車身發起了反傾銷調查。Bloomberg ・ 11 小時前
川普憤怒終止美加所有貿易談判 全因加拿大「假雷根」廣告
美國總統川普週四 (23 日) 晚間發布貼文指出，他已終止與加拿大的所有貿易談判，原因是他指控加國使用了一則「假」廣告，內容中前美國總統雷根 (Ronald Reagan) 發表對關稅持負面意見的言論。鉅亨網 ・ 1 天前
中國初創公司發佈 3.1 呎高超低價人形機械人，售價僅 $1,370
中國初創公司發佈 3.1 呎高超低價人形機械人，售價僅 $1,370TechRitual ・ 1 天前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
英皇新人黃峻熙涉未經同意下威脅發布私密影像被起訴 經理人霍汶希︰已終止合作
尋日嘅法庭新聞中，一名19歲青年涉嫌於今年8月威脅會發布他人私密影像，而被控一項未經同意下威脅發布私密影像罪。有消息指案件被告係年僅19歲嘅英皇新人黃峻𤋮（原名黃子晉）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國新產業布局 拓量子氫能6G
中共中央周五（24日）召開新聞發布會解讀二十屆四中全會精神，當中現代化產業及科技範疇備受關注，中央看重哪些領域成為市場焦點。發改委主任鄭柵潔在新聞發布會上表示，《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出打造新興支柱產業，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展，將催生數個萬億元級甚至更大規模的市場。信報財經新聞 ・ 15 小時前
《墨魚遊戲3》阿蛋@LollyTalk奪冠軍網民感意外 陸永洪天明被選為MVP：真係世一
由游學修、許賢及 蘇致豪創辦嘅YouTube頻道「試當真」，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而以Netflix韓劇《魷魚遊戲》作藍本進行二次創作嘅《墨魚遊戲2》係頻道告別重頭之作，邀請100位網紅、歌手、演員及DJ等界別藝人一齊參加，陣容史無前例嘅龐大，噚晚播出《墨魚遊戲3》（又稱墨魚遊戲2下集）終局之戰，最高峰有17.5萬人收看觀看，節目繼續大玩香港人兒時遊戲，包括氹氹轉菊花園、天下太平及007入子彈，節目播出後，除咗掀起網民回憶殺之外，仲引起激烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
幣圈震撼！特朗普出手赦免趙長鵬 WSJ揭與家族加密事業關聯
美國總統特朗普周四 (23 日) 宣布，正式赦免加密貨幣交易所幣安 (Binance) 創辦人趙長鵬 (Changpeng Zhao)。趙長鵬此前承認違反美國反洗錢法，被司法部起訴並定罪。白宮在聲明中表示，這項特赦旨在終結拜登政府對加密產業的「政治打壓」。鉅亨網 ・ 1 天前
鄧麗欣夢想成為畫家 細說畫畫的歷程
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）早前報喜有新「身份」，雖然大家都估到她即將以畫家身份開畫展，不過就未正式宣布，昨日（23日）她在社交平台發長文，細說畫畫的歷程，她表示初入娛樂圈時，很多人都問她做歌手是否她的夢想，她直言不是，因為從小性格就很怕醜，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
啟德維港1號兩房745萬沽 四年插水近四成 勁蝕416萬離場
啟德半新樓再現蝕讓個案，市場消息指，維港1號近日錄得一宗二手蝕讓，業主帳面損失近四成。閱讀更多：再創新高丨普通話拼音買家上季斥380億買港樓！啟德區吸50億居首前啟德機場酒店｜九龍城富豪東方酒店全幢放售 494房涉價15億 每間房值303萬是次成交單位為維港1號2B座低層J室，實用面積451平方呎，屬2房間隔。單位日前以745萬元易手，折合呎價約16,519元。資料顯示，原業主於2021年7月以1,161.4萬元一手購入該單位，當時樓市處於高位。惟近日以745萬元低價沽出，持貨4年，帳面損失達416.4萬元，蝕幅高達36%，可謂「插水式」下跌。 延伸閱讀: 維港1號 啟德 九龍城 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前