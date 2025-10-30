焦點

原判囚七年　據悉趙家賢已提早獲釋出獄

「艾倫」梶裕貴支持 AI 聲紋保護技術，ElevenLabs 引入 C2PA 國際標準及 VoiceCAPTCHA 雙重防護

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
「艾倫」梶裕貴支持 AI 聲紋保護技術，ElevenLabs 引入 C2PA 國際標準及 VoiceCAPTCHA 雙重防護
「艾倫」梶裕貴支持 AI 聲紋保護技術，ElevenLabs 引入 C2PA 國際標準及 VoiceCAPTCHA 雙重防護

近年，AI 語音生成技術發展一日千里，但隨之而來的 Deepfake（深度偽造）及聲音盜用問題亦日益嚴重，尤其對日本的聲優及創作者生態造成衝擊。為應對此危機，AI 語音合成的領導企業 ElevenLabs 於 10 月 28 日宣布，將引入 AI 行業的「C2PA」標準，配合其獨有的「VoiceCAPTCHA」技術，為 AI 生成語音提供雙重防護，致力保護創作者的聲音權利。

「事前防禦」加「事後追蹤」的雙重保險

ElevenLabs 指出，他們早已實施了三項獨自的嚴格安全對策。首先，在進行專業級語音複製（Professional Voice Clone，簡稱 PVC）時，用戶必須通過「VoiceCAPTCHA」技術驗證。此技術會嚴格比對用戶提供的語音數據與其本人的實時聲紋，確保一致才能進行克隆，這被視為「事前防禦」，在源頭上阻止非法盜用。

其次，所有經由 ElevenLabs 平台生成的語音，都會被嵌入人耳無法察覺的「數位浮水印」。最後，透過獨家的「AI Speech Classifier」偵測功能，便能有效識別和追蹤這些浮水印。

然而，ElevenLabs 認為僅靠自身技術並不足夠。因此，他們決定進一步採用「C2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity）」國際標準。C2PA 是由 Adobe、Microsoft、Google 等科技巨頭共同發起的倡議，旨在為數位內容（包括音訊）附加一層防篡改的元數據（Content Credentials），清晰記錄其生成來源和編輯履歷。

這項舉措意味著，從 2025 年 11 月開始，ElevenLabs 的 AI 語音將同時擁有獨家浮水印的「事後追蹤」能力，以及 C2PA 標準提供的全球化「出處證明」。

回應「NO MORE 未經授權生成 AI」運動

ElevenLabs 的舉動，被視為對日本創作界呼聲的積極回應。日本聲優界曾發起了「NO MORE 未經授權生成 AI」（NO MORE 無断生成AI」）運動，抗議聲音在未經許可下被 AI 擅自生成及濫用。ElevenLabs 在聲明中明確表示反對此類行為，並強調新措施是為了與日本豐富的聲優及內容文化「保護與共存」，貢獻一個能讓創作者安心使用 AI 的環境。

對於創作者（如聲優和演員）而言，C2PA 的「出處證明」能大幅降低聲音被盜用的風險，保障其權利與收益機會。對一般消費者而言，則能輕易辨識聽到的內容是否由 AI 生成，從而提高資訊的透明度和可信度，有效打擊利用 AI 冒充名人或 Deepfake 詐騙。

著名聲優梶裕貴：「AI 歷史的轉捩點」

此消息獲得了著名聲優、《進擊的巨人》主角艾連的配音員梶裕貴（Kaji Yuki）的高度讚揚。梶裕貴同時也是其個人語音 AI 項目「そよぎフラクタル（Soyogi Fractal）」的製作人，該項目旨在探索其聲音 AI 的正確應用方式，因此他對 AI 聲音的倫理與版權議題高度關注。

梶裕貴坦言，日本在應對 AI 內容問題上已大幅落後，他曾擔憂這會導致娛樂產業衰退，甚至「喪失身為人的尊嚴」。

他形容【VoiceCAPTCHA x C2PA】這套系統「如同救世主般誕生」，是「我們翹首以盼的、值得信賴的『聲音權利保護系統』」。他強調，擁有聲音權利的是本人，這與贊成或反對 AI 無關。他希望此系統能盡快普及，讓 AI 不再被惡用，並期許大眾對 AI 的印象能轉為正面。梶裕貴最後總結道：「AI 終究只是技術，是道具。讓它成為犯罪者，還是夥伴，取決於我們自己。【VoiceCAPTCHA x C2PA】的登場，無疑將成為 AI 歷史的轉捩點。」

ElevenLabs 創辦人兼 CEO Mati Staniszewski 亦表示，確立倫理與可靠性是 AI 企業的重要使命，期望此舉能共同構築一個安心活用 AI 語音的未來。

VoiceCAPTCHA技術と国際標準C2PAの二重防壁

梶裕貴（X）

Yahoo Tech 隨筆｜AI 音訊的下一步：讓喜愛的歌手讀出客戶訊息

