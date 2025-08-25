港大 AI 模型辨識精子受精能力
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。
現年19歲嘅楊凱博自小習武，曾於2014年及2015年嘅武術比賽中奪全能冠軍、亞軍及刀術冠軍。而佢亦曾因專注學業而減產，甚至連個人社交網站都未有更新，直至上年3月先開始出PO，分享校園生活照，佢當時著上一件寫滿同學留言字句嘅白色恤衫，相信佢係正式中學畢業。現時嘅佢仍然喺大學讀書，由當初嘅小男孩變靚仔小鮮肉，更有網民指佢酷似韓國嘅車銀優及台灣嘅許光漢。
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路
中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
屯門謀殺案男子伏屍橋底｜「星星人」炒至逾 1,450 元｜呂頌賢肺部細菌感染一度危殆｜8 月 25 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 8 月 25 日，星期一。明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上最低約 28 度，日間部分時間有陽光，市區最高 32 度，新界再高一兩度，紫外線指數達 10，屬甚高水平，記得注意防曬。Yahoo 健康 ・ 8 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我
韓國人氣女團 TWICE 早前登上芝加哥 Lollapalooza 音樂節，除了舞台魅力大爆發，更讓全網震驚成員們的川字腹肌及肌肉線條。因病令身材走樣的 TWICE 定延，亦再一次引起網民討論，不少更毒舌地攻擊她「為何多年還瘦不下來？」、「退團吧」、「看來不打算減肥了」，但這位不一樣的韓流偶像，如何面對排山倒海的攻擊而不失信心？Yahoo Style HK ・ 22 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
玫瑰痤瘡｜面紅鼻腫影響外觀 30 歲以上女性多發 成因、治療方式一文詳解︱Yahoo
【Yahoo健康】香港夏天天氣炎熱潮濕，悶焗的環境正是皮膚問題的主因之一。除了暗瘡、濕疹等常見皮膚病外，有些久治難癒的病症，如玫瑰痤瘡，也令患者苦惱不已。這種皮膚病會導致臉部長期泛紅，甚至令鼻子變大變紅，嚴重影響外觀。到底玫瑰痤瘡的成因是甚麼？如何治療？《Yahoo 健康》為你一文詳解。Yahoo 健康 ・ 7 小時前
76歲《愛回家》曹總劉一飛因身體問題離巢TVB 最新精神狀態曝光
現年76歲嘅資深藝人劉一飛，於1989年加入TVB國語配音組而被發掘作演員，曾於1991年《今生無悔》與黎明演對手戲，因唔咸唔淡嘅廣東話口音經常被安排飾演從內地來港嘅富商，及後因處境劇《愛·回家》及《愛·回家之開心速遞》飾演大富豪「曹總」變得為人熟悉，更被網民大讚好戲，喺劇中扮土豪扮得入型入格。不過，2021年被網民發現劉一飛嘅資料已喺TVB官方網頁被刪除；同劇演員劉丹證實劉一飛因身體問題離巢，其後劉一飛亦確認消息，表示身體有少少問題，但休息個幾月後好返好多。近日，有網民於港鐵野生捕獲劉一飛，將其精神狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
外表像極雙胞胎 BLACKPINK Jisoo親姊曝
[NOWnews今日新聞]韓國女團BLACKPINK成員Jisoo的姊姊金智潤過去是一名空服員，隨著妹妹走紅，姊姊也因為漂亮的外型獲得許多粉絲，現在是一名有著54萬粉絲的網紅。日前姊姊登上節目《Sup...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
許靖韻獲fans加冕封「葵青一枝花」 商場變「許靖韻主題樂園」
許靖韻（Angela）近日同潮牌再度crossover，推出周邊，包括型格tee、cap帽、環保袋、手提電風扇等等，實行同fans一齊潮住降溫！日前Angela受品牌邀請，殺入商場舉行活動，Angela未出場，現場已經十分墟冚，數百fans逼到爆棚！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前
新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。BossMind ・ 18 小時前
日本豐明市限用手機法例市民反應兩極 市長受訪都超時近倍
日本愛知縣的豐明市，在今日（25日）為有關限制市民每日使用手機時間的條例進行審議。雖然有關的條例並沒有罰則以及非強制性，不過在市民的意見都是兩極。而在日本媒體對市長的小浮正典在接受訪問時，在他向記者展示當日至下午4時的使用時數，已達到限定2小時的接近一倍，達3小時57分鐘。 豐明市市長小浮正典在接受媒體的訪問中回am730 ・ 11 小時前
以巴戰爭｜加沙大饑荒 51 萬人受災料持續增加 解構「人為」饑荒如何造成｜Yahoo
聯合國上周五（22日）正式宣布加沙陷入饑荒，旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）最新報告指，加沙約近四分之一民眾，約 51.4 萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。報告明確指出，加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 22 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 11 小時前
長實安達臣道首置盤︱屋宇署提 205 項檢控 業界倡懲處涉事人員 避免「換湯不換藥」｜Yahoo
長實位於秀茂坪安達臣道的首置項目地盤，早前被揭發涉貪污造假，已有 10 人被廉署拘捕，屋宇署上周五（22日）再提出合共 205 項檢控。有立法會議員認為，有關檢控能警惕業界，警示要做足監管功夫，但稱行內出現偷工減料的情況並非普遍。有建造業界指，先後負責該項目的承建商為原班人馬，形容是「換湯不換藥」，認為應善用行業名冊，如發生事故後，考慮是否懲處有關人員，使他無法擔任建築行業的職責。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
重新出發｜PwC李尚義：恒大假數影響已基本結束 否認多部門減薪20% 另稱在港招聘逾500畢業生
四大會計師樓之一的羅兵咸永道（PwC，內地稱「普華永道」）近年因捲入恒大假數案被中國重罰，並遭多間中港上市公司...BossMind ・ 10 小時前