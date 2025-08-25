「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神

昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。

現年19歲嘅楊凱博自小習武，曾於2014年及2015年嘅武術比賽中奪全能冠軍、亞軍及刀術冠軍。而佢亦曾因專注學業而減產，甚至連個人社交網站都未有更新，直至上年3月先開始出PO，分享校園生活照，佢當時著上一件寫滿同學留言字句嘅白色恤衫，相信佢係正式中學畢業。現時嘅佢仍然喺大學讀書，由當初嘅小男孩變靚仔小鮮肉，更有網民指佢酷似韓國嘅車銀優及台灣嘅許光漢。

