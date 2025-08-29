天文台：6 時 10 分取消所有熱帶氣旋警告信號
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。
朱永棠太太譚凱欣，其實係譚凱琪（Zoie）嘅家姐，佢哋一共係四姊妹，譚凱欣係大家姐，而譚凱琪就排第三。除咗Zoie之外，其實Nicole都曾經入行㗎！佢行街時被星探發掘，喺1991年拍攝陽光檸檬茶廣告，喺廣告中扮演清純學生妹，當時迷到不少少男。之後佢仲參與《五個寂寞的心》、《新殭屍先生》及《飛虎雄心》等電影拍攝。2005年下嫁朱永棠後，退出幕前並誕下兩位囡囡。近日，朱永棠與Nicole一同拍片介紹美食，唔少網民都留言表示認得Nicole曾拍電影及大讚佢保養得宜。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
玫瑰戰爭︳陳自瑤祝「老公錫晒」 楊茜堯想回「你都係」立即煞掣 馬國明陳豪旁邊陰陰咀笑
曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前亞視小生段偉倫今早離世終年67歲 曾當成龍助手15年 近年淡岀幕前
曾為亞視小生的段偉倫於今天（27日）早上離世，終年67歲。有傳段偉倫因腎衰竭而病逝，其好友盧惠光回覆傳媒查詢時證實了死訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭融發文透露爸爸離世 貼童年合照悼念「心撕裂了」
歌手鄭融昨晚（27日）於社交平台發布童年一家三口合照，難過公布爸爸離世消失，並發文指：「這輩子最幸福的事，就是能成為你女兒。最敬愛的爸爸，天家再見。 一定再見。很難上的一課。心撕裂了。感謝您，永遠愛你。 上帝愛你。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樂易玲不再擔任邵氏兄弟授權代表及法律程序代理人 仍保留邵氏執董身份
邵氏兄弟控股日前公告，宣布出任TVB助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理嘅樂易玲，由八月二十五日（本周一）起不再擔任邵氏兄弟授權代表Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何穗突然清空社交網停工神隱 驚傳與陳偉霆秘婚生B
【on.cc東網專訊】內地超模何穗與男神陳偉霆被爆戀情多年，關係一直備受關注，近日何穗社交網忽然清空，貼文全被隱藏，即時引起外界熱議，有指她近半年已無新代言，更未有出席大型時尚活動，並婉拒了知名時尚雜誌拍攝，疑似低調退圈，繼而惹起揣測，有網民估計因她與陳偉霆秘婚東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Yahoo Live｜關智斌Kenny相隔六年再開騷 演唱會前大劇透！
男神關智斌Kenny相隔六年再舉行個人演唱會，即將登上啟德體藝館演唱嘅Kenny亦大呼期待！演唱會仲有一個月就舉行，Kenny率先現身《Yahoo Live》嚟個大劇透，由舞台到歌單都精心設計，仲有咩值得留意嘅地方？ 8月28日（四），下晝2點半，Kenny聯同我哋新嘅嘉賓主持 施可瑩Lillian 就會一齊傾吓計！記住留意喇！約定你2點半見啦！ * 《Yahoo Live》結合了音樂、娛樂、八卦和娛樂圈中的大小事。無論對音樂敏感、狂熱於明星八卦，還是對娛樂圈圈中事感興趣，這個節目都能滿足大家的好奇心。 我們將為你揭開娛樂圈的神秘面紗，分享明星們的日常生活、八卦新聞和獨家內幕消息。 同時，帶您深入探索音樂界的最新動態，介紹當前最熱門的音樂人和專輯，並分享他們的背後故事。 💡 立即追蹤YAHOO HONG KONG YouTube頻道+開啟推播通知，緊貼最新YAHOO節目視頻！https://bit.ly/3a1jUCG ▶︎ 立即追蹤Yahoo娛樂圈IG，掌握最新娛樂八卦：https://bit.ly/3kjqnjD #YahooLive #Yahoo娛樂圈 #YahooHK #關智斌Kenny #施可瑩LillianYahoo LIVE HK ・ 1 天前
新一批銀債發行規模500億元保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
港府宣布發行第10批銀色債券，目標發行額500億元，發行額最多可上調至550億元。銀債每手本金金額1萬元，年期為三年，每半年派息一次，保證息率為3.85厘。AASTOCKS ・ 57 分鐘前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 5 小時前
稻香中期轉蝕3696萬下半年勢艱難 擴「兩餸飯」外賣自救
飲食集團稻香控股（0573）昨日公布中期業績，期內由盈轉虧、虧損3,696萬元，去年同期錄得純利402萬元，收入按年跌11%至11.4億元，每股虧損0.0364元，不派中期息。稻香稱期內內地及香港餐飲業繼續面臨嚴峻挑戰，受到「出境遊」尤其是「北上消費」嚴重影響。鑑於香港市場的結構變化以及中國內地消費模式的轉變，下半年勢am730 ・ 5 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全球10大美味即食麵排行榜出爐！香港有上榜嗎？「即食麵之神」最愛「這款」連續10年蟬聯第1
即食麵美味又方便！美國知名「即食麵之神」Hans Lienesch在2002年創立「THE RAMEN RATER」，品嚐全球超過5000種即食麵，累積了過百萬Fans，每年必定會發布的全球十大即食麵排行榜成為了麵食的重要參考指標。近日Hans Lienesch公布了2025年全球最強的10大即食麵榜單，最令人驚訝的是「這款」即食麵蟬聯10年獲得第一名，香港都有得買！榜單中更有來自台灣、日本、韓國等地方的即食麵，以往也見到香港品牌上榜，如2019年排第9名的壽桃，你都很好奇今次香港有沒有品牌上榜吧？立刻為大家揭曉這美味排行榜！Yahoo Food ・ 9 小時前
日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍
最新本港票房數據顯示，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」8月14日在港上映至今，票房截至昨日（28日）下午4時，已經衝破6422萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）6415萬港元的成績，依走勢有望挑戰冠軍《F1電影》6933萬元。Yahoo財經 ・ 2 小時前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋
平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。Yahoo Style HK ・ 1 天前