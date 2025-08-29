「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心

現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。

朱永棠太太譚凱欣，其實係譚凱琪（Zoie）嘅家姐，佢哋一共係四姊妹，譚凱欣係大家姐，而譚凱琪就排第三。除咗Zoie之外，其實Nicole都曾經入行㗎！佢行街時被星探發掘，喺1991年拍攝陽光檸檬茶廣告，喺廣告中扮演清純學生妹，當時迷到不少少男。之後佢仲參與《五個寂寞的心》、《新殭屍先生》及《飛虎雄心》等電影拍攝。2005年下嫁朱永棠後，退出幕前並誕下兩位囡囡。近日，朱永棠與Nicole一同拍片介紹美食，唔少網民都留言表示認得Nicole曾拍電影及大讚佢保養得宜。

朱永棠抖音影片截圖

朱永棠抖音影片截圖

朱永棠抖音影片截圖

朱永棠抖音影片截圖

朱永棠抖音影片截圖

朱永棠抖音影片截圖

朱永棠抖音影片截圖

朱永棠抖音影片截圖

朱永棠抖音影片截圖

檸檬茶廣告截圖

檸檬茶廣告截圖

檸檬茶廣告截圖

檸檬茶廣告截圖

譚凱琪 & 譚凱欣（影片截圖）

譚凱琪 & 家姐譚凱欣

譚凱欣

譚凱欣

譚凱欣

譚凱琪

譚凱琪

譚凱琪

