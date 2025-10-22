專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
「試當真」後 前進或停止 —— 專訪許賢
【中大新聞與傳播學院出版《大學線》授權轉載】
今年4月1日愚人節，坐擁56萬訂閱的本地Youtube頻道「試當真」無預警宣布，將於頻道成立五周年當日，即10月26日停止運作。回首2020年秋冬，口罩令尚存、百廢待舉之時，許賢與游學修、蘇致豪共同成立「試當真」頻道，製作無數紀錄片、劇場、綜藝節目。五年過去，「試當真」解散，許賢的創作生涯迎來第十個年頭，卻要離開團隊的創作模式。許賢的足球狂熱人人皆知，但足球場上尚且有線框可依，獨自一人面對創作的無邊世界，該前進或停步？
記者｜林祉溢
編輯｜歐姵延
攝影｜林祉溢
五年前，許賢仍是YouTube頻道「金剛Crew」的決策人之一，許賢形容該階段「錢少、技窮、人脈少」，加上當時仍在為電視劇寫劇本的他，因寫得不好而有感挫敗，在難以維持生計下，曾一度萌生不再創作、尋找正職的想法，直到遇上「試當真」：「都是看運氣，我本來都打算放棄、找工作，是遇到阿修（游學修）才打算開始『試當真』。」
五年過去，「試當真」宣布解散，結業原因眾說紛紜，有說是資金問題，亦有創作回塘、靈感枯竭而結業的猜測。許賢與游學修、蘇致豪曾公開表示，結束的主因是為了身心健康着想。經歷過「金剛Crew」停運，到現在解散「試當真」，許賢從自己的角度解釋：「『試當真』這班人都是性情中人，做得不開心就不應該繼續。」
「我覺得自己『捱得』，但屬於『被動地』捱得。我本身皮很厚，刮到都不太有感覺，但最後還是傷痕纍纍。」
回想最艱難的時期，當面對客戶不滿或作品未達自己的要求時，許賢會出現失眠、呼吸不暢順、心跳加速等身心問題。去年，許賢更曾因壓力過大導致免疫力失調而全身出紅疹，令他反思要學懂排解壓力不可硬撐：「我覺得自己『捱得』，但屬於『被動地』捱得。我本身皮很厚，刮到都不太有感覺，但最後還是傷痕纍纍。」該休息還是結束？「試當真」的選擇是：結束，各有各做。
過去的許賢會認為，為負面情緒而停止工作是不負責任：「譬如做裝修，『你舊鐵都係咁揼㗎啦』，無論你開心與否，都要繼續工作 。」直至今年9月與香港次級足球聯賽球隊「深水埗」合作，令許賢重新思考建立團隊的初衷應是「快樂」，一個團隊由零開始建立，目標應是以開心為主。若團隊因不開心而解散，許賢認為某程度上也合理：「在一個不太賺錢、甚至逐漸疲弱的行業，你連開心都沒有，是沒有繼續的意義。」
團隊或個人的抉擇
回顧許賢十年創作生涯，也是以團隊合作為主。2015年，剛從大學會計系畢業的許賢加入Youtube頻道「CapTV」。當時不懂創作的他渴望從他人身上學習 ，許賢形容，當時是他創作最開心的階段，因為有「Cap盾』包底。「Cap盾」是曾任電視台綜藝科編審的「CapTV」老闆譚小龍，他形容「Cap盾」既為老闆亦是師傅，會在電腦螢幕前教他分辨影片的優劣，使他培養賞析作品的能力，並從那時起建立起自己的創作觀。
2018年，許賢與蘇致豪等前「CapTV」成員自立門戶成立「金剛Crew」，開始學習「自己管理自己」，但那時既缺錢又不快樂。後來受游學修邀請，聯同蘇致豪三人成立「試當真」，資金來源較「金剛Crew」多，主要靠藝人收入、Youtube會員訂閱以及廣告，來源有三個，便不必過份遷就其中一個資方，得以專注創作。他形容第一年的「試當真」團隊是「換咗條命去拍」、「作品第一，健康第十」，頻道迅速爆紅，訂閱人數在首年已超過30萬。
2022至23年隨著「試當真」的規模漸大，公司租用更大的辨公室，加上不斷招聘，最高峰時期公司有二十位幕後及十位幕前成員，但最後裁員至十幾人。許賢承認自己不擅長做生意，坦言招募人才的決定草率，自己亦應為此負責，然而往事不可逆，他淡然道：「不經歷過又怎樣會學到教訓。」
獨自創作能減省溝通成本，卻少了一份生氣，許賢盼望他未來仍能與志同道合的人組建團隊，不過現實條件未成熟，他不希望草率建立團隊後又再次解散，「我至少要有一百多萬，有信心支薪給同事，我才敢做。」對於未來計劃，許賢亦未有定案。
錢財身外物？現實面前如何以創作維生
收入少且不穩定是創作行業常態，回顧「金剛Crew」最艱難的時期，許賢每月只有一千至二千元收入，連家用也難以負擔；在「試當真」紅極一時的階段，許賢曾有做「家居大裝修」的底氣。然而，面對「試當真」即將停運，他再次捲進收入不穩的漩渦：「在這一行又不只為錢，甚至根本沒甚麼錢。」他指自己不擅理財，幸好物慾不高。年過三十，許賢對金錢看得很開，悟道「銀紙都會貶值」，錢財身外物，他只能做好拍片這件事。
至於未來，許賢目前計劃主力協助「深水埗」足球隊，擔任其教練團之一，近乎分文不收地負責球隊的社交媒體宣傳、拍攝等工作：「我慢慢發現腦海每天都記掛『深水埗』，接近全職了，但無錢的。」相比無錢，許賢直言，他以前工作最難受的時刻更多源自於被當作「臭四」的感覺：「有時你收到錢但人們不會記住你，你都會覺得難受。所以『深水埗』對於我來說，是一步一步建立一些東西。都頗開心，雖然暫時無錢，但希望之後會有。」
社交媒體坐擁逾17萬粉絲，亦不再是二十出頭的小子，為何許賢仍會願意以接近義工模式，為「深水埗」工作？「我問自己為甚麼沒有錢都肯做，我要知道答案。」創作者最重要是肯定自己的價值，而他認為自己現時在「深水埗」擔任的崗位很重要。許賢表示，當初是受球隊顧問陳浩然（陳sir）邀請，對方給予自己很大的發揮空間「陳sir令我覺得我很重要，所以我就希望透過我的力量，令『深水埗』像開拍電影一樣，找到投資者協助『深水埗』踢港超（頂級聯賽）。」
創作無邊 尋使人活著的勇氣
「我覺得它（紀錄片）關乎你能否捕捉一些時刻，而我是比較『順手攞起就拍』的人，有些人不是這樣的，有些東西都是他設計的，但我不是這種人。」
許賢現時還同時營運「試當真」屬下的另一個YouTube頻道「拍住先」，題材以紀實影片為主，但對比「試當真」影片的熱鬧、搞笑、吸引眼球，「拍住先」的影片像是創作者與觀看者單對單的對話。許賢說這個階段的自己較喜歡拍紀錄片和節目，一來不需要太多人手，二來紀錄片的性質與他拍片的性格相似：「我覺得它（紀錄片）關乎你能否捕捉一些時刻，而我是比較『順手攞起就拍』的人，有些人不是這樣的，有些東西都是他設計的，但我不是這種人。」紀錄片容許他捕捉生活上的衝突，或表達他對世界獨特的觀察，給予他一種「別人看不到但我看到」的成功感。
不論是現時拍攝本地球隊的紀錄片，抑或是許賢年少時熱愛剪輯的球星「的波」精華片段，創作的本質和呈現方式本無邊框可言。不過許賢認為，創作的自由亦造就創作的壓力：「這種壓力很有趣，球場都有條線，但如果連線都沒有，你會覺得『嘩，我踢嚟做咩？』」
創作的世界一切由自己界定，要如何面對創作的迷失？許賢重提ViuTV編劇前輩的教誨，指創作要讓觀眾在觀賞作品後，能在現實世界中尋回「活着的勇氣」、繼續做自己的事。而在許賢的所有作品中，他認為《公開試當真》最能給人活着的勇氣，讓家長和學生都勇於面對文憑試。
2022年，許賢與「試當真」團隊花八個月時間紀錄應屆文憑試考生滕毅康的備戰過程，兼任主持身分的許賢亦透過伴隨滕毅康，重新梳理個人對於公開試的「悔恨」。回首創作過程，許賢卻認為作品爆紅是無心插柳：「開拍原意是我想疏解自己公開試的傷痛，而我覺得一定有很多人都有同樣的傷痛。但沒想到可以造就家長和子女一同入場收看的效果。」作品以公開試為命題，背後所呈現及緩解的，是與家人不和等更棘手的問題，不少家長與學生曾傳「千字文」給許賢，表示看完電影後親子之間得以互相理解。電影票房達500萬，許賢估計即有約九萬人觀看：「一個紅館都只是坐一萬人，我會覺得我某程度上都真的影響到這群人（觀眾）。」
各散東西 唯有直視自己
「因為你不停創作，反而不能創作下去。」
「試當真」的許賢即將告一段落，平台停運迫使他重新思考何謂成功的創作者：「以前有一隊人，我忙着管理大家而忘記了自己，現在不得不理會自己。當最重要的事情消失，創作才會停止，而對我來說最重要的是心情。若果你興起，就算無人給你錢，你都會在街上拍些東西，那已經算是創作。」
創作媒介與日俱增，許賢和所有創作者面對的是另一個難關：「時代不同，不只創作，如何停下來才是重點，因為你不停創作，反而不能創作下去。」
（編按：受陳sir邀請下，許賢自願為深水埗進行拍攝以及直播工作，並有收取車馬費。）
