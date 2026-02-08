「認字特警」突然暴瘦面色蠟黃 曾一度冇工開後悔入行

49歲藝人李天翔入行初期於兒童節目《閃電傳真機》及《至NET小人類》中擔任主持，憑「認字特警」而為人熟悉，其後他轉向戲劇發展，因多數飾演強姦犯、變態殺手等反派角色而被封為「御用奸人」，他在2019年離開TVB後一度轉投ViuTV發展，近年亦積極在內地接商演活動。日前李天翔拍片透露將會到馬來西亞出席剪綵儀式，但片中的他明顯消瘦，而且面黃黃，網民紛紛留言表示擔憂：「瘦了很多，面色不太好」、「點解瘦咗咁多。」

李天翔曾在接受訪問時控訴無綫，他透露與公司簽了3年經理人合約後只獲安排拍劇，從未接過其他工作，最後合約期滿時，他一共欠下四、五十個show，而公司竟要他停薪留職，將欠下的騷還上，再傾續約的事，令他非常嬲：「我簽你三年，簽經理人係希望你喺外面搵到其他Job畀我做賺外快，三年裏面你冇接過任何嘢畀我，但係一個鐘頭裏面你可以接兩壇show畀我，幫我抵銷呢啲show錢？」他坦言雖然年年都有人工加，Keep住有工開，但亦心灰意冷感嘆機會不多：「我做嘅所有嘢，出嚟嘅feedback係ok嘅，而你都冇畀機會我，我某程度上後悔入呢行，我呢廿幾年裏面如果我去做一個文員，我由低做起，廿幾年時間，我嘅人工唔只咁樣，職位唔只咁樣，我會好啲我覺得。」

直至2019年李天翔離巢，但他曾在接受訪問時坦言離巢後工作寥寥可數，令他一度感到十分擔憂：「初初好陰功㗎，喺屋企坐咗兩個月完全冇嘢做，除咗ViuTV搵我做咗一集節目嘉賓，我甚至上網搵工，諗過轉行。（之後有咩工作？）暫時未有，今年市道差冇辦法，𢯎撈都要有人開戲先得㗎。（有冇後悔過走？）冇，其實我點都會走，依家都已經遲咗，我想試吓拍電影，希望有人用我。（太太支唔支持你？）我決心要走好大部分都係因為太太Support，唔好見我成日做奸人好似好精咁呀，我係一個好蠢嘅人，冇咗佢我一定會撞板。」近年李天翔除了拍劇之外，亦不時到外地出席活動，密密接Job！

