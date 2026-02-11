「貓咪語言」App 登 Apple 付費榜首：播段聲就叫到貓？2 人團隊、成本 1,000 人民幣都做到

近日一款名為「貓咪語言」嘅 App 在 Apple App Store 中國區付費榜迅速走紅，一度登上榜首，熱度維持超過半個月。佢嘅賣點好直接：只要播放一段特定聲音，就可以吸引貓咪走埋嚟，令唔少用家形容「逗貓神器」，自然喺社交平台引發大量轉載同討論。

三大功能：音效、遊戲、性格測試

「貓咪語言」定位係輕量化「人貓溝通」互動工具，主要以聲音、動畫同遊戲去模擬同真實貓咪交流嘅場景，功能大致分為三類：

播放「貓語」音效：包括呼喚、撒嬌、警告、助眠等音訊，嘗試用聲波引起貓咪對應反應。

互動小遊戲：引導貓咪對住螢幕追逐、拍打虛擬動畫目標。

性格測試：透過用戶選項評估貓咪性格傾向，偏向娛樂向內容。

下載量高峰較平日暴增近千倍

開發者何先生向媒體表示，App 熱度最高嘅流量高峰期，單日下載量較平日增長近千倍，平均增幅亦超過 500 倍。值得留意係，呢波增長據稱完全靠自然傳播，團隊冇做任何付費推廣。最初由社交平台用家偶然發現，再經網紅分享、用家自發推薦，形成裂變式擴散，先推到榜單前列。

同時，唔少留言都要求盡快推出 Android 版本，但相應計劃尚未被確認。

貓咪語言

2 人團隊、開發成本約 1,000 人民幣

「貓咪語言」App 定價為 1 元人民幣，1.0 版本於 2025 年 12 月下旬上線，至今已更新 3 次。

何先生表示團隊只有 2 人，主要利用周末時間開發，前後約 2 個月完成，整體開發成本約 1,000 元人民幣，而且已回本並持續有收益。

佢亦提到產品設計更多源於個人養貓經驗，部分聲音素材甚至錄自佢自己屋企嘅貓，整件事更似「無心插柳」而唔係一開始就以商業化為主。

使用建議：當玩具 OK，但別當「翻譯器」信到十足

從現有資料睇，「貓咪語言」更接近一款以聲音刺激同互動遊戲做核心嘅娛樂型工具，而唔係真正可驗證嘅「貓語翻譯器」。

如果你係想提升日常互動、吸引主子行過嚟，佢嘅玩法的確容易令用家覺得「即刻見效」。但若果你希望用佢去判斷貓咪情緒、健康或行為原因，建議對結果持保留態度，當作輕量消遣更安全。

