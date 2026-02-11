狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
「貓咪語言」App 登 Apple 付費榜首：播段聲就叫到貓？2 人團隊、成本 1,000 人民幣都做到
主打貓語音 + 互動小遊戲 + 性格測試，下載量最高暴增近千倍，網民催推 Android 版本。
近日一款名為「貓咪語言」嘅 App 在 Apple App Store 中國區付費榜迅速走紅，一度登上榜首，熱度維持超過半個月。佢嘅賣點好直接：只要播放一段特定聲音，就可以吸引貓咪走埋嚟，令唔少用家形容「逗貓神器」，自然喺社交平台引發大量轉載同討論。
三大功能：音效、遊戲、性格測試
「貓咪語言」定位係輕量化「人貓溝通」互動工具，主要以聲音、動畫同遊戲去模擬同真實貓咪交流嘅場景，功能大致分為三類：
播放「貓語」音效：包括呼喚、撒嬌、警告、助眠等音訊，嘗試用聲波引起貓咪對應反應。
互動小遊戲：引導貓咪對住螢幕追逐、拍打虛擬動畫目標。
性格測試：透過用戶選項評估貓咪性格傾向，偏向娛樂向內容。
下載量高峰較平日暴增近千倍
開發者何先生向媒體表示，App 熱度最高嘅流量高峰期，單日下載量較平日增長近千倍，平均增幅亦超過 500 倍。值得留意係，呢波增長據稱完全靠自然傳播，團隊冇做任何付費推廣。最初由社交平台用家偶然發現，再經網紅分享、用家自發推薦，形成裂變式擴散，先推到榜單前列。
同時，唔少留言都要求盡快推出 Android 版本，但相應計劃尚未被確認。
2 人團隊、開發成本約 1,000 人民幣
「貓咪語言」App 定價為 1 元人民幣，1.0 版本於 2025 年 12 月下旬上線，至今已更新 3 次。
何先生表示團隊只有 2 人，主要利用周末時間開發，前後約 2 個月完成，整體開發成本約 1,000 元人民幣，而且已回本並持續有收益。
佢亦提到產品設計更多源於個人養貓經驗，部分聲音素材甚至錄自佢自己屋企嘅貓，整件事更似「無心插柳」而唔係一開始就以商業化為主。
使用建議：當玩具 OK，但別當「翻譯器」信到十足
從現有資料睇，「貓咪語言」更接近一款以聲音刺激同互動遊戲做核心嘅娛樂型工具，而唔係真正可驗證嘅「貓語翻譯器」。
如果你係想提升日常互動、吸引主子行過嚟，佢嘅玩法的確容易令用家覺得「即刻見效」。但若果你希望用佢去判斷貓咪情緒、健康或行為原因，建議對結果持保留態度，當作輕量消遣更安全。
陳小春被爆砸百萬改名！新名字超斯文 全家跟著改「應采兒冠上夫姓」
58歲香港男星陳小春，早年以《古惑仔》系列中的「山雞」一角走紅影壇，近年事業重心轉往大陸，除了活躍於各大綜藝節目，更擔任了祖籍地廣東惠州的政協委員。日前他出席惠州市政協會議時，座位前的一塊名牌意外引發熱議，上面寫的並非大眾熟知的藝名，而是本名「陳泰銓」，意外揭開他花費百萬港幣改名轉運的內幕。
五索一家溫馨遊主題樂園甜蜜放閃 馬生大方露臉獲網民激讚後生
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與67歲坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生周遊列國及生活點滴，愈愛愈高調，被外界形容為「最強小三」 。近日，五索再次放閃，更激罕上載與馬生嘅合照。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
福島核災區雜種豬大爆發 研究顯示家豬基因是繁衍關鍵
2011 年日本東北 311 大地震造成福島核災，15 萬居民被迫逃離家園，卻遺下一些家豬流離浪蕩。牠們走出原本被圈養的農場，跟區內的本土野豬結緣，並且誕下新品種的雜種豬。最新的研究發現，經歷數代繁殖，雜種豬的家豬基因已被稀釋，但家豬的強大生殖力卻遺傳下來。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
阿Mo終現真身 用一物增強肌肉力量助駕駛電動輪椅
男團MIRROR 2022年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），經過3年半的復健過程，阿Mo已大有進展。去年底，其父李盛林牧師表示阿Mo在新一輪的治療循環中，確實獲得了更持久的鼓舞：「每天的復健訓練，都是對自己身體反應的一次突破。現在，他已經較少使用輪椅上的頭枕架，只有在放鬆時才會加上去，但也只是作為輔助，讓頭部和頸部能稍微休息一下。」而在每周的治療空檔，阿Mo持續練習駕馭電動輪椅，已能有限度地在狹窄通道中穿行、進出升降機，這項進步為他帶來了久違的行動自由，讓他擺脫了過去三年多以來那種強烈的空間受限感。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
特朗普關稅踢鐵板！美眾院阻擋關稅挑戰失敗、共和黨3議員倒戈
美國眾議院周二（11 日）以些微差距否決共和黨領袖提出的一項程序性提案，未能阻止國會對美國總統特朗普關稅政策提出立法挑戰。此舉不僅凸顯共和黨內部分歧，也為民主黨推動撤銷對加拿大等國關稅鋪路。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
容祖兒王菀之御用監製為女歌手唱功評級 評炎明熹A+僅次於王菲林憶蓮？
不時有網民開post自行評價歌手唱功水平，仲分埋級數。畢竟呢啲係個人口味，未必中肯但勝在多人討論。估唔到連容祖兒王菀之御用監製馮翰銘Alex都出post為女歌手唱功評級。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
【Aeon】周三新鮮日（只限11/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、加拿大海參 $45、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
港澳票房突破8888 古天樂率台前幕後慶功 同賀與大哥大洪金寶 滕麗名入圍金像獎
電影《尋秦記》自去年12月31日上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8888萬港元，現在更榮登歷年香港電影港澳票房第四位。
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
橋水達利歐：美國處於秩序崩潰與內戰邊緣 黃金是唯一避險方舟
全球最大避險基金橋水創辦人達利歐最新警告，美國已經陷入他所提出的帝國興衰週期中的「第五階段」，正處在國內秩序瀕臨崩潰與內外衝突一觸即發的危險邊緣。
中國禁菲 16 地方官入境 菲外交部敦促中方冷靜、專業
中國與菲律賓又爆發新一輪外交角力，引發風波的是菲律賓軍方成員在一場演說時使用了中共總書記習近平的漫畫，卡拉延（Kalayaan）地方議會又宣佈中國駐菲大使井泉為不受歡迎人物。北京昨日（10 日）採取報復行動，宣佈禁止 16 名卡拉延官員入境包括港澳在內的中國。菲律賓參議院同日譴責中國大使館，菲外交部今日（11 日）進一步呼籲中方以冷靜和專業態度處理外交事宜。
致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車 男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo
東涌發生致命交通意外。今早（11 日）9 時 46 分左右，一輛新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，在近東薈城位置撞向快線一輛「箭咀」工程車車尾，的士車頭嚴重損毀，據報 1 名男乘客懷疑未有佩戴安全帶，的士失事當刻被拋出車外，他隨後被送往醫院，搶救後不治。