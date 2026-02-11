「走進」愛潑斯坦電郵帳戶？網民自製模擬 Gmail 介面助大眾挖掘真相

隨着 Jeffrey Epstein 案件的法庭文件持續解密，內容涉及的廣度與深度令人震驚。然而，面對美國眾議院監管委員會發布的數百萬頁 PDF 法律文件，一般大眾往往難以消化。為此，兩位網民開發者 Riley Walz 與 Luke Igel 聯手推出了一個名為 「Jmail」 的網頁，將這位已故淫媒的通訊紀錄，完美還原成大家最熟悉的 Gmail 介面，引發網絡熱議。

科技賦助：將「硬核」文件變為直觀信箱

「Jmail」 是一個高度模擬的 Gmail 網頁應用程式，開發者利用 AI 與光學字元辨識技術，將政府公開的 20,000 多份掃描 PDF 轉化為可搜尋的文字內容。

沉浸式體驗：使用者進入網頁後，畫面會顯示 Epstein 的電子郵件地址「jeevacation@gmail.com」，其介面與 Gmail 幾乎一模一樣，包括「收件箱」(Inbox)、「已傳送」(Sent) 以及「已加星號」(Starred) 等功能。

強大搜尋引擎：透過頂部的搜尋列，公眾可以輸入政商名流的名字（如 Donald Trump、Larry Summers 等）或關鍵字，即時調閱相關的通訊內容。

眾包標記：系統中的「已加星號」頁面，是由全球網民共同標註的最受關注郵件，形成了一個動態的「真相挖掘清單」。

Jmail 「使用攻略」

「走進」愛潑斯坦電郵帳戶？網民自製模擬 Gmail 介面助大眾挖掘真相

傳統的法律文件發布方式通常效率極低，繁瑣的文件檔名與斷開的對話紀錄，讓調查難度大增。「Jmail」 的出現解決了以下痛點：

還原上下文：AI 成功將零散的 PDF 重新組合成連續的「電郵對話串」，讓讀者看清對話的先後次序。 人物關係網：側欄設有「人物」(People) 列表，標註了與 Epstein 往來最頻繁的知名人士，幫助大眾快速釐清權力結構。 事實查核：每封模擬電郵都附有原始政府文件的連結，確保資料來源的真實性與準確性。

