「車厘龜」程美段晒超萌BB照片報喜 經歷40小時宮縮陣痛後誕下愛兒：一切都是值得

奉子成婚的「車厘龜」程美段剛剛誕下了兒子蛋糕仔，她於IG分享餵哺母乳的照片，向大家報喜。

程美段於IG報喜

程美段在IG貼岀母子合照，寫道：

「蛋糕仔是小天使👼🏻🧁

每天都在長大，有一點變化，太快了！

經歷40小時宮縮陣痛，沒有無痛的自然分娩。產後全母乳餵哺近乎無休息。不停奔波醫院同健康院，各種檢查黃疸照燈。很不容易 但一切都是值得❤️

感謝各位朋友的關心和祝福🥰

#mylittlecupcake

#無人教過佢 」

程美段分享初為人母的感受

程美段誕下兒子蛋糕仔

