「車厘龜」𡃁模程美段奉子成婚幸福晒婚照 未婚夫成熟穩重樣子曝光

昔日「𡃁模」程美段（Kiwi）因參加TVB節目《美女廚房》而漸為人識，後來上杜汶澤煮食節目擔任主持，一件「車厘龜」貼身衫更成為話題。然而之後她與杜汶澤鬧出「出糧風波」，雙方各執一詞曾引起話題。程美段及後淡出幕前轉行做保險，有指她成績出眾年薪過百萬，後來又已轉行做美容行業。

早前Kiwi突然公開孕照，宣布有喜，到今日（15日）終於分享婚照，相中見到未婚夫非常成熟穩重，而已懷孕的程美段則身穿白色婚紗，幸福滿瀉，不少網民都送上祝福。