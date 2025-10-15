「退熱貼貼尾指」可助眠？家庭醫生稱沒實證證明 或屬「安慰劑效應」但不至有害︱Yahoo

【Yahoo健康】網上近日熱議一種「神奇助眠法」，聲稱睡前剪一小片退熱貼，貼在尾指上，便能幫助入睡。有人說一試驚人、從此一覺好眠；也有人笑言「只是手指涼了點」，質疑毫無作用。家庭醫學專科醫生朱偉星接受《Yahoo 健康》訪問時，便笑言在「安慰劑效應」下，即使「我話畀粒糖你係有助醫失眠，都會有人食咗，感覺係有用。」他說目前沒有科學實證，證實退熱貼有效助眠，但認為至少此方法不會造成傷害，「除非你紮得好緊影響血流，或者皮膚有敏感。」

廣告 廣告

他強調不清楚中醫穴位理論之類的學說，但在西醫的角度，要真正一覺安睡，還是要處理失眠的「根本原因」（root problem），如情緒，身體病變等，以及實行良好的「睡眠衞生」（sleep hygiene），糾正錯誤的生活習慣。

拍片者示範裁剪退熱貼。（Instagram／asu__kurashi）

體感溫度有助入眠

就坊間指，退熱貼的降溫作用有助入睡，朱偉星指，人體在入睡前，體溫會自然下降，幫助身體進入放鬆狀態，「如果環境太熱或太冷，其實都會影響入睡。你冷到發抖一定睡不著，太熱同樣會不安。」他解釋，人體為了保護重要器官，熱量多集中在軀幹部位，因此手腳往往較冷，「當你令手腳稍為暖一點，血液循環改善，人會覺得更放鬆，反而有助入睡。」因此調整體溫是有的可尋。

至於「貼尾指」是否有特別功效？他直言，目前沒有研究，證明貼在某個手指部位能改善睡眠，「這類做法可能源於中醫穴位理論，但在西醫角度並無實證支持。」不過若只是輕貼一小片退熱貼，他認為並無太大風險，大眾想試亦無妨，「除非貼得太緊或皮膚敏感，否則一般不會造成傷害。」

心理作用有實際功效

不少人聲稱「貼完真的睡得好」，朱偉星則表示，這可能與「placebo effect」（安慰劑效應）有關。「即使明知那樣東西沒藥效，只要有人告訴你，它有用，大約三成人仍會感覺『真的有效』。」他補充，這是經過大量研究證實的現象，「所以為甚麼臨床研究，一定要設安慰劑對照組，就是要排除這種心理因素。」

再用膠布固定位置。

建議先改善睡眠衞生

朱偉星提醒，都市人失眠十分普遍，約四分之一香港人有不同程度的睡眠困擾，「甚至『條線』劃鬆一點，可以去到四成。」但他認為，輕度的失眠，未必需要靠偏方或藥物解決，建議可先從「睡眠衞生」（sleep hygiene）著手。

例如若半小時仍未入睡，應起床離開床位，做些放鬆的事，睡前避免進食過飽、喝含咖啡因飲品，保持臥室環境涼爽、光線柔和，以及在日間做適量運動，都有助夜間分泌助眠激素。

但他補充，若失眠持續超過兩星期，或已影響日間情緒與工作，就應尋求醫生協助，「藥物可以短期幫助調整睡眠節奏，但根本問題往往與情緒、壓力或生活習慣有關，這些才是長遠要處理的部分。」