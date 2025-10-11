日本公明黨宣布退出執政聯盟
「長腳蟹」呂慧儀日前入院做檢查有感孤獨 單親媽媽忙拍劇獨力養大蟹籽
「長腳蟹」呂慧儀自從與黃文迪離婚後，一直以單親媽媽身份獨力照顧蟹籽Anton。她近日於IG分享入院的照片，一度令粉絲十分擔心。
呂慧儀最近於IG貼出一張入院後的近照，好寫道：
「Feel lonely
But safe.
Finally finish checking.」
她又感謝港安醫院：
「Thank you
@hongkongadventisthospital_tw
all the kind and helpful staffs who take care of me.
Thank you for you care, patience and professionalism.
Wish everyone be safe and all your heart be at peace.
Miss my home.」
不少粉絲都在呂慧儀最新的帖文下留言，祝福她：「開心快樂又充滿愛的9月，祝願你年年月月都幸福滿滿，開開心心🥰」、「蟹蟹的生日月很充實幸福滿滿 10月亦都要每日開心過得滿足啊🥰🧡」、「告別九月的歡樂時光，迎接十月的幸福。願生活有恰到好處的忙碌，也有不期而遇的溫暖，心如秋水般明凈清朗。」
