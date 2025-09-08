鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
「零糖」不等於零健康風險 研究指每日一罐「無糖汽水」或令腦部衰老 1.6 年︱Yahoo
【Yahoo健康】近年來，「無糖」、「零卡路里」飲品及代糖零食成為不少人的首選，特別是希望控制體重或血糖的人士。不過，最新刊登於《Neurology》醫學期刊的一項研究，便提出經常攝取「人工甜味劑」，或與腦部認知功能加速退化有關。
研究團隊，追蹤了近 13,000 名年齡介乎 35 至 75 歲的成年人長達 8 年，發現每日攝取相當於一罐「無糖汽水」份量的人工甜味劑，會令整體認知功能下降速度加快 62%，等同腦部提早衰老 1.6 年。研究結果一出，引起全球醫學界及公眾關注。
甚麼是人工甜味劑？
人工甜味劑（Artificial sweeteners，又稱低或無熱量甜味劑，LNCS）常見於「零卡」汽水、代糖口香糖、無糖朱古力、糖尿病人專用食品等。這類物質包括阿斯巴甜（Aspartame）、糖精（Saccharin）、醋磺內酯鉀（Acesulfame-K）、赤藻糖醇（Erythritol）、木糖醇（Xylitol）、山梨醇（Sorbitol）等。
由於代糖甜度遠高於蔗糖，而熱量極低甚至沒有熱量，被認為是「更健康」的替代品，特別適合需要控制體重或血糖的人群。不過，近年的研究逐步顯示，人工甜味劑未必如想像般「安全無害」。
研究發現：攝取愈多，認知退化愈快
研究透過飲食問卷，記錄參與者的日常飲食習慣，並於 8 年內三度進行認知測試，包括詞語記憶、工作記憶、語言流暢度（verbal fluency）及處理速度等。
結果顯示：
－ 高攝取組：每日平均攝取 191 毫克（約一茶匙，接近一罐無糖汽水的含量），比最低攝取組的認知退化速度快 62%，相當於腦部提前衰老 1.6 年。
－ 中等攝取組：每日平均攝取 66 毫克，退化速度亦快 35%，相當於腦部提前衰老 1.3 年。
－ 最低攝取組：每日約 20 毫克。
當中以 60 歲以下的成年人影響最明顯，他們在語言流暢度及整體認知表現方面退化更快。研究人員指出，這顯示中年時期的飲食選擇，可能對數十年後的腦部健康帶來深遠影響。
糖尿病患者影響更大
研究亦發現，糖尿病患者在攝取人工甜味劑後，記憶力與整體認知功能下降得更快。
研究負責人、聖保羅大學醫學院副教授 Claudia Kimie Suemoto 解釋：「糖尿病本身就是阿茲海默症及血管性失智的重要風險因素，而代糖攝取或會進一步令腦部更脆弱。」
對於香港及亞洲地區糖尿病患者，人數逐年上升的情況，這一發現尤其值得警惕。
非所有甜味劑都有問題
研究同時檢視了多種甜味劑，發現大部分代糖都與認知衰退有關，但 tagatose（塔格糖）則未見相關性。
塔格糖屬於單醣，與葡萄糖、果糖同類，天然存在於部分植物中。不過，它在市面並不常見，主要透過複雜的化學或酵素程序製造。相反，市面普遍使用的阿斯巴甜、糖精、赤藻糖醇、木糖醇等，皆在研究中與腦部退化呈現關聯。
國際甜味劑協會：人工甜味劑已確認安全
國際甜味劑協會（ISA）回應傳媒查詢時，指人工甜味劑經世界多個衛生機構確認安全，亦是控制肥胖及糖尿病的重要公共健康策略。協會表示：「雖然這項研究引起媒體關注，但必須將其結果放在更廣泛的科學共識中審視。低、無卡路里甜味劑的安全性，一直獲得全球權威機構重複確認。」
雖然是次的研究，仍未能確認代糖與腦退化的因果關係，但亦反映了，「零卡」、「無糖」並不等於「無風險」。對於關注腦部健康，尤其是有糖尿病或心血管病風險的人士，更應審慎看待人工甜味劑的使用。
資料來源：
美國神經科學學會期刊《Neurology》，2025 年 10 月發表〈Association Between Consumption of Low- and No-Calorie Artificial Sweeteners and Cognitive Decline: An 8-Year Prospective Study〉
Gonçalves, N. G., Martinez-Steele, E., Lotufo, P. A., Bensenor, I., Goulart, A. C., Barreto, S. M., Giatti, L., de Faria, C. P., Molina, M. del C. B., Caramelli, P., Marchioni, D. M., & Suemoto, C. K. (2025). Association between consumption of low- and no-calorie artificial sweeteners and cognitive decline: An 8-year prospective study. Neurology, 105(7)
