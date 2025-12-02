宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉，以超強唱功配上天使臉孔再加魔鬼身材，成功吸引歌迷注意，就算平日走在街頭，以其美貌亦吸引路人回頭。海兒早前被網民拍片「野生捕獲」，只見真實容貌在無濾鏡、無美顏的畫面下，皮膚仍舊「白滑反光」，可見狀態絕佳！
由網民拍攝的影片見到海兒身穿黑色皮褸、黑色上衣配百摺裙，把頭髮紮成馬尾，穿黑長靴露出白滑長腿，少女味甚濃，有人留言認為其表情怪怪的「一笑蘋果肌斷層，怪怪的」。但不少人為海兒護航，大讚她「好靚女」，指她在路人視角下仍是女神級別，「生圖還是好漂亮！」、「真人也很白啊」。
有關片段於今年8月率先在網上流傳，近日再被翻出。對於在街上被拍到，當時海兒曾回應傳媒稱不介意被拍，更指每次被路人邀拍照都不會拒絕，「因為我覺得見到係緣份，你又鍾意我，支持我」，還自信地表示不怕素顏上鏡。翻查海兒的Instagram帳戶，她於今年4月曾穿著同款皮褸外套的照片，但當時是穿白色貼身上衣配灰色超短裙，顯得青春迫人，可見她對同類打扮情有獨鍾。
海兒本身在音樂方面根基很厚，13歲起已考獲英國皇家音樂學院八級鋼琴及聲樂資格，而且屢獲音樂比賽冠軍，擁有香港演藝學院音樂榮譽學士及倫敦皇家音樂學院碩士學位。海兒在擔任《中年好聲音3》評審期間，以專業的音樂背景及甜美外貌受到關注，現時是英皇娛樂旗下藝人。
其他人也在看
楊千嬅演唱會第三場 機件故障特技人「吊威吔」呆坐半空惹議 主辦親解原因
一連六場的「楊千嬅Live My LIVE演唱會」，昨晚來到第三場，楊千嬅不僅為樂迷帶來連串經典作品，更於舞台上展現了與團隊無間的合作與極致的專業精神。儘管昨晚演出前夕及期間，因天氣乾燥導致部分電子接收儀器出現難以預料的信號問題，引發舞台設備小狀況，但在團隊的迅速應變下，所有表演均未受影響，順利完成，贏得觀眾讚賞。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
昆凌紐西蘭度假美翻！周杰倫牽兒子陪玩閃爆 一家三口坐纜車畫面超治癒
近日，多位遊客在紐西蘭巧遇周杰倫與昆凌一家三口，不少人看到他們陪兒子搭纜車的畫面，也發現周杰倫正在錄製《周遊記》，一邊工作、一邊帶家人旅行。昆凌當天狀態良好，和家人的互動畫面散發幸福氛圍。姊妹淘 ・ 15 小時前
芷珊再約王嘉爾 ｜王嘉爾「老Best」Henry現身爆中學趣事 學識珍惜與父母時間：拖到Last minute就太遲
《芷珊再約黃嘉爾》來到第二站澳門，芷珊繼續帶觀眾感受舞台以外的Jackson。一連三日的演唱會門票火速售罄、全場座無虛席Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 14 小時前
不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒林心如5大「逆生長」凍齡心法：防曬是抗老根本，出門必備「防曬口罩」林心如坦言，年輕時代謝好，曬黑了很快就能白回來，但隨著年紀增長，她深刻體會到紫外線是肌膚老化的最大元兇。現在的她，防曬做得滴水不漏，除了戴帽子，還會多戴...styletc ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火，菲傭 Rhodora Alcaraz 在火災中以奮力保護僱主 3 個月大的嬰兒及年邁母親，最終三人成功獲救。菲律賓當局讚揚 Alcaraz 是真正的現代英雄，展現了海外菲律賓人的關懷與勇氣。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
濱崎步上海「一人演唱會」羅生門？ 工作人員聲明：偷拍綵排
中日關係惡化，日本歌手濱崎步上海演唱會在開唱前一夜突因「不可抗力因素」被取消，網傳為「回饋粉絲」，濱崎步在空無一人體育館如常唱完「一人演唱會」，並錄下全程。不過，據內媒澎湃新聞報道，所謂濱崎步「一個人的演唱會」信息不實，屬綵排期間被偷拍，攝像團隊人員發聲明公開致歉。am730 ・ 20 小時前
一路繁花2︳劉嘉玲同內地相親父母舌戰 堅持唔生育「再讓我選擇還是不生」
早前劉嘉玲參加嘅內地綜藝節目《一路繁花2》釋出預告片，嘉玲姐被當面問「不生孩子如何延續生命」時，直言「像我就是不想生」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！
無論是白色短版外套造型踩著紅底高跟鞋，還是亮片套裝搭配長靴，她站在舞台中央的那雙腿完全搶走所有焦點，線條細長、比例修得乾淨利落，連站姿都穩得不可思議！從棚拍到現場舞台，光打下去是直接顯出立體度的那種，難怪會被狂喊「原來她也是美腿女神」。更讓粉絲震撼的是，...styletc ・ 15 小時前
郭秀雲低調協助宏福苑動物救援 攬實狗狗獲狗主致謝 過往多此為救動物出力曾被辱罵
郭秀雲（Sharon）參加1988年國際華裔小姐獲得季軍，曾拍攝《嘩鬼有限公司》、《我為卿狂》等電視電影，拍畢1997年《完全結婚手冊》後就淡出娛樂圈。一向熱愛動物嘅郭秀雲除咗養過麻鷹、貓頭鷹、馬騮、豹貓、鬃獅蜥等奇珍異獸，更於淡出後成立「海峰環保教育」，不時組織及舉行海灘清潔活動望喚醒大眾對環境及動物保育嘅關注。日前，大埔宏福苑發生五級大火，郭秀雲亦有到現場協助動物救援。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
郭晉安被發現消失於TVB官網 坦承已離巢 透露最新發展方向
從影逾80年嘅羅蘭日前被發現已於TVB官網藝員名單中被除名，疑已與TVB結束賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
三星發表首款「特別版」三摺疊手機
（法新社首爾2日電） 三星電子今天發布首款三摺疊智慧型手機，這款特別版產品價格昂貴，令普通消費者望而卻步。三摺疊螢幕功能並非三星首創，中國華為去年就搶先推出一款價格同樣高昂的手機。法新社 ・ 16 小時前
宏福苑大火後 買樓信仰遇上重大考驗
宏福苑大火震撼全球，火災背後一連串物業管理、維修問題，成為連日來的港人關注點，更令多年來支撐港樓的「買樓信仰」遇上重大考驗，甚至有機會「質變」為「租樓信仰」。Yahoo 地產 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜政府：獨立委員會運作與 2018 年大埔車禍類似 獨立調查委員會具法定權力 一文睇清兩者差異｜Yahoo
行政長官李家超今日（2 日）出席行政會議前，宣布會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」，並由法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題。事故發生後，坊間都倡議政府應該參照 1995 年嘉利大廈五級火，以及 2012 年「南丫海難」等事件成立「獨立調查委員會」調查，到底李家超今日所指的「獨立委員會」，跟「獨立調查委員會」有何分別？Yahoo新聞 ・ 16 小時前