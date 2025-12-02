「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！

現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉，以超強唱功配上天使臉孔再加魔鬼身材，成功吸引歌迷注意，就算平日走在街頭，以其美貌亦吸引路人回頭。海兒早前被網民拍片「野生捕獲」，只見真實容貌在無濾鏡、無美顏的畫面下，皮膚仍舊「白滑反光」，可見狀態絕佳！

海兒在無濾鏡、無美顏的畫面下，皮膚仍舊「白滑反光」，但有人認為她笑起來臉容有點僵硬。（小紅書影片截圖）

由網民拍攝的影片見到海兒身穿黑色皮褸、黑色上衣配百摺裙，把頭髮紮成馬尾，穿黑長靴露出白滑長腿，少女味甚濃，有人留言認為其表情怪怪的「一笑蘋果肌斷層，怪怪的」。但不少人為海兒護航，大讚她「好靚女」，指她在路人視角下仍是女神級別，「生圖還是好漂亮！」、「真人也很白啊」。

海兒今年4月曾在社交網站張貼穿着同款皮褸的照片。（IG@hedy_hoiyi ）

有關片段於今年8月率先在網上流傳，近日再被翻出。對於在街上被拍到，當時海兒曾回應傳媒稱不介意被拍，更指每次被路人邀拍照都不會拒絕，「因為我覺得見到係緣份，你又鍾意我，支持我」，還自信地表示不怕素顏上鏡。翻查海兒的Instagram帳戶，她於今年4月曾穿著同款皮褸外套的照片，但當時是穿白色貼身上衣配灰色超短裙，顯得青春迫人，可見她對同類打扮情有獨鍾。

海兒以超強唱功配上天使臉孔再加魔鬼身材，深受歌迷關注。（IG@hedy_hoiyi）

海兒本身在音樂方面根基很厚，13歲起已考獲英國皇家音樂學院八級鋼琴及聲樂資格，而且屢獲音樂比賽冠軍，擁有香港演藝學院音樂榮譽學士及倫敦皇家音樂學院碩士學位。海兒在擔任《中年好聲音3》評審期間，以專業的音樂背景及甜美外貌受到關注，現時是英皇娛樂旗下藝人。