「香港潮流玩具花車」雲集LABUBU、Molly等12個人氣原創IP 2.17大年初一首度登場（內附巡遊路線）｜Yahoo活動街

由香港品牌玩具協會主辦，文創產業發展處（文創處）贊助的「香港潮玩盛世展」備受矚目，隨即展開潮玩盛會第二階段，匯聚12個原創 IP玩具品牌的「香港潮流玩具花車」將於農曆大年初一（2月17日）首度參與享譽國際的「國泰新春國際匯演之夜」，展現香港創意活力，為市民送上喜慶祝福。屆時三大本地人氣原創IP香港重機燈箱君、獅仔以及KYUBI更會以全新造型親臨現場與觀眾見面互動，並由30位表演者帶來主題舞蹈演出，尖沙咀將於夜幕下化身童趣世界，為傳統節慶注入全新潮流趣味！

「2026 國泰新春國際匯演之夜」將於2月17日大年初一晚上8時正式開始，隊伍從文化中心廣場起步，沿著廣東道、海防道及彌敦道前行，最終抵達梳士巴利道的終點。全程約1小時30分鐘，歡迎市民及遊客沿途免費觀賞，共慶新春。

12個原創IP玩具品牌現身「香港潮流玩具花車」盡顯潮流玩具魅力

「香港潮流玩具花車」以泡泡浴缸為設計概念，吹出創意泡泡，寓意孕育靈感。花車以夢幻粉色為主調，10米長、4米高，糅合精心設計的幻彩燈光與音效，象徵香港創意工作者在繁囂都市中釋放無限想像，打造出一座流動的玩具藝術展館。

本次花車巡遊陣容鼎盛，匯聚了12個極具人氣的本地潮流玩具單位。花車上將展出包括風靡全球的LABUBU、POP MART旗下標誌性IP Molly、可愛迷人的 SAM SAM、由香港藝術家Pucky打造的 Poko、表情獨特的The Nope Cat、Lab C 原創星際飛碟 Ah-Pollo、科幻港漫的虎甲人、用幽默與韌性陪你經歷社畜日常Z3R0-san 以及以設計師愛貓為靈感創作的螯貓Omeow等9大IP的大型立體公仔全部齊聚在花車上 ，打破傳統框架，打造充滿動感的藝術展覽，展現香港設計師與藝術家的無限想像力。

屆時三大本地人氣原創IP香港重機燈箱君、獅仔以及KYUBI更將親臨現場，與市民及遊客近距離會面互動，向觀眾拜年送上馬年祝福。配合花車巡遊，香港品牌玩具協會特別編排主題舞蹈演出，由30位舞蹈員以活力舞步演繹玩具世界主題。表演融合HipHop、Breaking及Popping舞元素，透過動感節奏，呈現香港玩具文化的多元面貌。

「香港潮流玩具花車」巡遊詳情

