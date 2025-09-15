娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」10.1起西九登場 即日起網上公開發售（內附購票連結）｜Yahoo活動街
歲月如梭，麥當勞迄今香港 50 年。為與全港市民共同慶祝香港麥當勞 50 週年，除了製作微電影《重回1975年的起點》，麥當勞亦將於10月1日至19日在假西九文化區藝術自由空間 (Freespace) 舉辦「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」，成為香港麥當勞歷來最大規模的主題展覽，更將微電影內打造的第一間餐廳及銅鑼灣百德新街舊場景移師到展覽內展出，透過投影、AR及互動裝置感受不同年代的香港麥當g勞文化，帶來沉浸式體驗，而麥當勞叔叔、漢堡神偷等經典角色亦會驚喜現身，與大家一同重溫童年時光，讓公眾重溫半世紀以來的集體回憶！
麥當勞微電影｜謝霆鋒主演《重回1975年的起點》真實改編麥當勞首位餐廳經理故事 神還原舊香港面貌
「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」主辦方特別設計多個展區，從麥當勞餐牌變遷、玩具收藏到經典廣告，都全面展示麥當勞在香港的發展軌跡。展覽將由人見人愛的麥當勞叔叔、漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟等耳熟能詳的麥當勞樂園人物為您導航，由 1975 年的起點出發，一同展開一場穿越半世紀的滋味時光之旅！
大家可在展覽中參觀微電影裡神還原的 1975 年經典場景，包括第一間香港麥當勞餐廳，以及銅鑼灣百德新街的不同店舖，讓大家肆意穿梭於 70 年代的香港，回味港式經典情懷。漢堡神偷、小飛飛以及滑嘟嘟更將帶您探索香港麥當勞 50 年來創造的種種滋味以及趣味時光，將一段段的經典回憶以創新方式重現大家眼前。歡迎各位麥當勞粉絲前來盡情玩樂，於趣味十足而又滿載回憶的多個大型打卡位拍照留念，一同參與和締造 50 週年里程碑的新篇章。
展覽門票只需港幣$35，即日起於麥當勞App及活動網站發售，收益扣除部分成本後將撥捐「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」，將愛心延續。
=================
「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50 週年展」
日期：2025 年 10 月 1 日（星期三）至 10 月 19 日（星期日）
時間：上午 10 時正至晚上 10 時正
地點：西九文化區藝術自由空間（Freespace, West Kowloon Cultural District）
電子門票發售日期：即日起網上公開發售，先到先得，額滿即止。
電子門票價格：港幣$35（門票收益將扣除部份成本後撥捐香港麥當勞叔叔之家慈善基金）
購票方法：
1) 即日起登入麥當勞 App 經指定連結訂票或
2) 登入以下活動網站：https://event.mcdonalds.com.hk/imlovinit-50th-exhibition/register
=================
