「馬蹄露侄仔」YouTuber馬米高花一年申請移民最終美國夢碎 鏡頭前爆喊：明星會如何應對？

馬蹄露侄仔馬米高現為一名YouTuber，他最近拍片分享被美國拒簽，更傷心得在鏡頭前留下男兒淚。

馬米高不時拍片跟大家分享近況，他最近的一條影片以「【O1-VISA傑出人才簽證】Approved也拒簽🇺🇸💔」為題，並表示：「明星花了一年多的時間去辦的O1 Visa，美國移民局通過我的申請。當我準備去Hollywood做明星之際，最後關頭我居然被拒簽🇺🇸💔 面對明星夢碎的打擊，明星會如何應對？」

影片中，他坦言：「花了一年的時間心力，然後搞不成，當時的心情就是這樣，當時我都沒有哭，也不知道現在我會做了人瑞。是很不開心，覺得這件事，為甚麼會這樣？我這麼努力，為甚麼都不承認我？Visa已經approved，為甚麼不會讓我去？很多為甚麼、很多不服氣、很多很生氣，很多覺得為甚麼會......是不是我排錯隊？做錯甚麼？說錯甚麼？很自責的。覺得沒有了，這個選擇我做了這麼久，沒有第二條路了。」申請簽證的過程不簡單，馬米高特意找來了8位專業領域有卓越貢獻人士撰寫推薦信，又找來兩間美國公司以證明他在美國三年也有工作，更花費20萬聘請美國移民律師幫忙，卻被移民官以「20萬訂閱沒有很多人」為理由未有批准簽證，且叫他將來有「二百萬訂閱」及「成為專業領域的頂尖的1%」才重新申請，而且不能上訴。