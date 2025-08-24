潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
「鳥鳴之王」公開賽｜參賽者模仿「升 Key 雀」噪鵑叫聲 主辦方：盼公眾關注生態保育｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本地首屆由民間自發籌辦的「鳴就明 — 鳥聲模仿大賽」昨日（23日）於香港大學黃應林講堂舉行，吸引大批觀眾入場支持。活動由四名生態界別年輕人發起，他們表示見外國常有鳥鳴模仿比賽，遂於今年四月決定把概念引入香港，並加入生態教育及保育元素。比賽初賽要求參賽者扮演俗稱「升key雀」的噪鵑，即在社交媒體惹熱議。
決賽前，大會安排兩節講座，邀請香港觀鳥會鳥類環誌委員會主席、資深觀鳥者 Paul Leader，以及生物聲學研究員陶偉意主講，分享香港常見鳥種的鳴聲特徵，及剖析鳥聲模仿在鳥類聲學研究中的科學價值。
決賽首輪以「貓頭鷹賽」為主題，參賽者需抽籤模仿褐漁鴞或斑頭鵂鶹。晉級者再於「杜鵑鳴聲賽」中挑戰八聲杜鵑或大鷹鵑。最後一輪則為自由發揮的自選賽，參賽者可挑選任何雀鳥鳴聲進行模仿。評審團根據音色、節奏、鳴叫複雜度、表演張力等多方面進行評分，並選出冠、亞、季、殿軍。另設「最受歡迎大獎」及「KOEL之王」特別獎，由觀眾與評審共同投票決定。
最終，十二號參賽者Bob憑藉生動演繹奪冠。他在自選賽身穿印有麻雀一索圖案的白色T-shirt，邊舞動雙手邊模仿樹麻雀的清脆鳴聲，表演張力十足，成功打動評審與觀眾。
其他人也在看
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
何永賢：打擊濫用公屋三年來回收九千單位 相當於節省逾90億元
房屋局局長何永賢表示，政府打擊濫用公屋，3年來收回9000個單位，以每個新單位成本100萬元計，即節省超過90億元。當局設立「舉報濫用公屋獎」，自今年1月起接獲3500宗申請，其中700宗提供的資料能夠讓當局跟進。當局上月發放首批獎金，涉及3宗舉報，包括在公屋單位提供美甲和穴位按摩等服務。 何永賢出席一個電台節目時提到，涉事個案甚至將單位改裝成美甲店，有美甲款式櫃位供人選擇。她說房委會有守則落實執行收回公屋政策，由社工跟進特別個案，亦會按獨特情況，暫緩執行收回單位。 最新公屋輪候時間減至5.1年，但傳統公屋的輪候時間則微升至5.4年，何永賢解釋，簡約公屋成效顯著，但由於期內收回約2900個市區的舊單位，派予隊伍中輪候時間較長的人士，令輪候數字上升。 何永賢說，公私營房屋供應「七三比」可以暫時維持，私人住宅供應量過去一年達2.4萬伙，高於以往每年約1.7萬至1.8萬伙，市場需時消化和鞏固。她說房屋政策會保持動態及靈活性，回應社會變化。 何永賢又舉例，外訪時注意到其他國家會在私人發展項目混合興建公營單位，但缺點是當發展商投地意欲減低，發展步伐放慢，便會影響公營房屋供應，強調當局要掌握主導權香港電台-港聞 ・ 16 小時前
北角致命火｜管理員稱業主自行改裝電力裝置 區議員盼簡樸房規管要加密安全檢查
【Now新聞台】北角美都大廈周六發生致命火警，消防人員繼續調查起火原因。大廈管理員指，曾經看到涉事單位業主自行改裝電力裝置；當區區議員期望日後簡樸房規管制度，要加密電力裝置的安全檢查。 位於14樓的起火單位，事發後牆壁燒至一片熏黑，電錶嚴重燒毀，有消防及政府人員到單位內調查。起火單位面積約1600呎，分成8間劏房，大廈的升降機火警後停止運作，居民都要行樓梯。有住在劏房的居民指，擔心有火警發生，單位太細無法逃生。Katherine：「這是舊大廈，我們也很怕燒掉整個單位。我們很難可以逃生，因為上面太擠。」以我們所見，整棟大廈最少有6層都有劏房單位，而在起火單位上一層亦是「一劏九」的單位，電線錯綜複雜。有住在同棟大廈的居民指大廈劏房太多，覺得危險。吳女士：「當然害怕。(為何？)很多人、人流混雜，在這裡住，一個單位8間劏房，當然害怕，這層樓很多劏房，都是同一個業主的。」即使時隔差不多一天，越走近事發的14樓，燶味就越來越濃烈，牆身亦有火燒過的痕跡。大廈管理員指，有見過涉事劏房單位的業主自行改裝電錶。大廈管理員朱先生：「他自己入面改裝，(電壓)原是60，他改作100，跳不到掣就著火了。他自己改裝now.com 新聞 ・ 13 小時前
政府冒牌水｜許正宇：內地與香港品牌水均符標準 要以數據說話
政府捲冒牌水風波，檢討政府採購機制專責小組上周四召開首次會議，物流署長陳嘉信會後向市民大眾致歉。行政長官李家超昨開腔回應事件，批評物流署在採購樽裝飲用水事件上把關不力。財經事務及庫務局長許正宇表示，要先做好事件的「損害管制」，指局方上星期已終止與涉事公司的合約，及後亦協調其他部門終止合約，並聯同各政策局及部門召開專責小am730 ・ 19 小時前
拳擊｜曹星如重踏職業擂台 復出第一擊KO菲律賓悍將
前WBO國際超蠅量級金腰帶拳王曹星如（Rex），闊別8年再次踏上職業賽擂台， 周日（24日）作客菲律賓馬尼拉作復出第一擊，迎戰前世界拳王挑戰者的菲律賓拳手施雲奴（Vergilio Silvano）。38歲的Rex狀態不俗，全場佔盡上風，最終在第5回合以右拳KO施雲奴獲勝，生涯職業賽戰績改寫為23場全勝。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
網上熱話｜路上遇塞車 師傅落車做一動作 網民感震驚
香港地人多車多，塞車是每日皆會上演的情節。塞車時等得不耐煩，有人就想出絕招，讓車輛快速通行。近日有網民在社交平台上載一條影片，當時正值龍翔道塞車，有車輛懷疑等得不耐煩，車上其中一名男士遂下車，跑到路邊的消防車專用通道，奮力一手抬起圍欄，讓車輛快速駛過。該名乘客亦很有「手尾」，隨即把圍欄放回原處。am730 ・ 16 小時前
屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院
【on.cc東網專訊】今午(24日)1時17分，一名姓鄭(49歲)男子踩滑板車在屯門鳴琴路行人天橋斜路落斜時，懷疑失事撞向單車徑石壆，事主頭部受傷昏迷，由途人協助報案。救援人員接報到場，將事主送往屯門醫院治理，他其後回復清醒。警員經初步調查後，將案件列作「有人意on.cc 東網 ・ 18 小時前
屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
日本部分地方政府已引入或計劃引入住宿稅 以建旅遊設施及促發展
隨著遊客數量激增，日本部分地方政府已引入或計劃引入住宿稅。 共同社近日一項調查顯示，42個地方政府已引入、或計劃引入住宿稅，超過90個地方政府正在考慮在酒店及傳統旅館引入這個項稅，另有728個地方政府表示雖未認真研究，但有興趣。調查於今年6至7月期間進行，共收到1700多個地方政府回覆。 若果要徵收住宿稅，地方政府必須制定相關條例，並尋求總務省批准。在35個已獲批徵稅計劃的地方政府當中，截至7月底已有12個實施住宿稅，其餘23個打算最遲明年實施。 報道指部分地區設定的稅額，為每人每晚約200日圓，折合約11港元。在部分高檔次住宿設施，稅額可達每人每晚1000日圓，即是約53港元或更高。 住宿稅用途方面，最普遍是用於建設旅遊設施，共有537個地方政府這樣回應。434個地方政府表示將利用這項稅收全面促進旅遊業發展，242個表示將用於保護歷史景觀與自然環境，228個表示會用於改善接待遊客的基礎設施。 不過，有仍在考慮的地方政府對開徵住宿稅有顧慮，包括若果不能清晰說明稅收用途，難以獲得納稅人支持，或加重小型住宿設施經營者的負擔。在今次調查中，超過500個地方政府更表示不感興趣；60個表示考慮過香港電台-國際 ・ 6 小時前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 1 天前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
許正宇：用事實和數據說話 內地或香港樽裝水微生物金屬含量一樣
政府採購樽裝飲用水事件，跨部門檢討政府採購機制專責小組主席、財經事務及庫務局局長許正宇被問到，在專責小組內有涉及這次投標決定的官員，會否再設立調查委員會，許正宇回應指，審計署亦會參與事件調查，正是希望有一個獨立第三方，以一個獨立、專業的角度檢視事件。 至於事件會否令市民對內地品牌的樽裝水失去信心，傾向用回香港企業的樽裝水，許正宇認為最好是用事實、用數據說話，無論當局或由市場做的檢測，都證實在微生物以及在金屬含量，內地和香港相關的品牌都是一樣，認為無謂揣測並非基於事實。香港電台-港聞 ・ 13 小時前
李家超視察簡約公屋運作 冀以「早一日、得一日」精神建屋
行政長官李家超下月發表《施政報告》，他今早到牛頭角彩興路視察簡約公屋，房屋局局長何永賢及房屋署署長李佩詩在場迎接。 這個簡約公屋分為兩期，第一期有18層，早前已經入伴，第二期則有19層。何永賢向李家超表示，第一期項目只是以一年多的時間便興建好，破了本港紀錄，李家超回應說，要繼續以這個精神建屋，「早一日、得一日」。 李家超在何永賢陪同下又到現場的周末市集了解情況，有攤檔售賣食物及二手物品等，聽取營運機構代表介紹市集營運及為居民提供的支援服務。 李家超又在簡約公屋的辦事處與居民見面交流，包括小童，了解他們的居住情況。香港電台-港聞 ・ 1 天前
李家超到彩興路簡約公屋家訪 陪同新入伙住戶領取鎖匙
行政長官李家超早上到牛頭角區視察，在房屋局局長何永賢和房屋署署長李佩詩陪同下，在彩興路簡約公屋進行家訪及參觀市集攤位。有受特首家訪的居民形容李家超友善，感謝政府興建簡約公屋，令市民受惠。 李家超到訪兩個單位，他陪其中一戶今日入伙的住戶前往領取鎖匙，又向他們贈送禮物。 住戶林先生說，特首與他們聊天，關心他們居住環境比以往有改善，認為李家超非常親切。林先生一家四口之前住在大約100呎的劏房，指舊居環境惡劣，他感謝政府給他們良好的居住環境，認為簡約公屋周邊空氣清新。 李家超向林先生一對兒女贈送玩具遙控車和繪畫用具，兒子Albert說第一次見到特首很開心，告訴對方舊居光線不充足，影響做功課。 另一個接受家訪的住戶張先生說，很榮幸李家超來訪，形容對方友善。張先生說，李家超相當關心他們居住情況及民生問題，期望政府繼續為低收入人士興建房屋，讓市民安居樂業。香港電台-港聞 ・ 1 天前
本台驗水｜觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量等同「清涼」水 許正宇冀公眾以事實為依歸
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案，揭示物流署把關不力。本台委託檢驗機構化驗「鑫樂」、清涼及東莞的觀音山天然水的金屬及微生物含量，全部樣本都合格。本台記者上周日在立法會取了已開封的「鑫樂觀音山」純淨飲用水，兩支合共約1公升，並放到雪櫃儲存，其後亦在內地購入「觀音山泉」天然飲用水，生產廠商是東莞市觀音山飲用水有限公司，連同本港品牌、750毫升的「清涼」礦物質水，周三帶到香港標準及檢定中心化驗。今次檢測了包括鉛、銅、鈾、鎘、鋇及砷等12種金屬含量，結果顯示3支水的數值相同，亦無超出標準；而在微生物含量，3支水亦檢測不到大腸桿菌、大腸菌群及銅綠假單胞菌。香港標準及檢定中心高級經理馮錦倫：「3支水就著12種金屬及3種微生物的檢測結果，都是低於標準。在這數項測試項目而言，都是在一個安全的可飲用範圍內。」財經事務及庫務局局長許正宇期望公眾以事實為依歸，不作無謂揣測，又指檢討政府採購機制，專責小組正審視機制在制度上及程序上，有甚麼不足及疏漏要處理，得出任何改善措施都會盡快公布及落實。財經事務及庫務局局長許正宇：「這些都是公帑，我們早一日去做，就早一日令到我們在公共利益方面得到保障。在今次事件中體現到，now.com 新聞 ・ 10 小時前
莫斯科玩具店發生氣體爆炸1死多傷
俄羅斯首都莫斯科一間玩具店發生氣體爆炸，造成最少1人死亡。 警方封鎖現場調查，並有多輛警車和消防車戒備。爆炸發生在莫斯科市中心盧比揚卡廣場的中央兒童商店，消息指有氦氣罐爆炸，莫斯科市長說，爆炸造成1人死亡，多人受傷。 玩具店所在的大樓有多間餐廳、商店和戲院，當局已經疏散大樓內的人。香港電台-國際 ・ 12 小時前
央視揭晶片裝「後門」三招
美國允許英偉達（Nvidia）恢復H20晶片對華出口，惟中國據報敦促內地企業避免使用該晶片。央視繼早前透過旗下「玉淵譚天」發文稱H20對中國來說不安全後，最新指出要警惕晶片安裝「後門」招數；英偉達行政總裁黃仁勳則重申，H20晶片沒有「後門」。信報財經新聞 ・ 2 天前
外國調查證實Gen Z帶父母返工 揭示請Gen Z性價比高？
香港有句說話叫「帶埋阿媽返工」，最近外國有一項調查，證實Gen Z真係有類似現象—調查中有77%受訪Gen Z打工仔，曾經帶父母協助見工，73%甚至由父母幫手返工，完成工作任務，僱主請一個變成請三個Yahoo財經 ・ 22 小時前
全港捕獲活鼠量升約4成至8.96萬隻 政府採熱能探測攝錄機查鼠蹤
【on.cc東網專訊】政府於滅鼠方面，自去年起全面使用熱能探測攝錄機，輔以人工智能技術，每半年在全港各區進行鼠隻活動調查，取代傳統以鼠餌咬痕調查和分析鼠患情況的方法。而食環署去年於全港各區捕獲共約89,600隻活鼠，較2023年同期增加約4成，其中在荃灣鱟地坊後on.cc 東網 ・ 17 小時前
沙特超級盃吉達艾阿里勝C朗所屬艾納斯 球迷：比賽精彩氣氛好
昨晚在香港大球場舉行的沙特超級盃，吉達艾阿里在法定時間，以2:2迫和葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度領軍的艾納斯，吉達艾阿里最終互射十二碼以5:3勝出。 有C朗拿度的球迷說賽果有點可惜，但比賽很精彩，現場氣氛也很好。香港電台-港聞 ・ 1 天前