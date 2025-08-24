「鳥鳴之王」公開賽｜參賽者模仿「升 Key 雀」噪鵑叫聲 主辦方：盼公眾關注生態保育｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】本地首屆由民間自發籌辦的「鳴就明 — 鳥聲模仿大賽」昨日（23日）於香港大學黃應林講堂舉行，吸引大批觀眾入場支持。活動由四名生態界別年輕人發起，他們表示見外國常有鳥鳴模仿比賽，遂於今年四月決定把概念引入香港，並加入生態教育及保育元素。比賽初賽要求參賽者扮演俗稱「升key雀」的噪鵑，即在社交媒體惹熱議。

決賽前，大會安排兩節講座，邀請香港觀鳥會鳥類環誌委員會主席、資深觀鳥者 Paul Leader，以及生物聲學研究員陶偉意主講，分享香港常見鳥種的鳴聲特徵，及剖析鳥聲模仿在鳥類聲學研究中的科學價值。

決賽首輪以「貓頭鷹賽」為主題，參賽者需抽籤模仿褐漁鴞或斑頭鵂鶹。晉級者再於「杜鵑鳴聲賽」中挑戰八聲杜鵑或大鷹鵑。最後一輪則為自由發揮的自選賽，參賽者可挑選任何雀鳥鳴聲進行模仿。評審團根據音色、節奏、鳴叫複雜度、表演張力等多方面進行評分，並選出冠、亞、季、殿軍。另設「最受歡迎大獎」及「KOEL之王」特別獎，由觀眾與評審共同投票決定。

最終，十二號參賽者Bob憑藉生動演繹奪冠。他在自選賽身穿印有麻雀一索圖案的白色T-shirt，邊舞動雙手邊模仿樹麻雀的清脆鳴聲，表演張力十足，成功打動評審與觀眾。

十二號參賽者Bob憑藉生動演繹奪冠（圖片來源：Bob Threads)

相關報道：專訪｜「鳥鳴之王」公開賽模仿「升Key雀」噪鵑叫聲 發起人：幽默實踐人鳥共融｜Yahoo