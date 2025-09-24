「 從鎮壓中解放的象徵」ONE PIECE 海賊旗飄揚各地抗爭前線

本周一（22 日）意大利羅馬的聲探巴勒斯坦示威上，海賊旗隨風飄揚。 (Photo by Vincenzo Nuzzolese/SOPA Images/LightRocket via Getty Images )

由意大利的聲援巴勒斯坦示威到菲律賓的反貪腐抗爭，由印尼北雅加達到整個法國的街頭，都有日本漫畫《ONE PIECE》（海賊王）的旗幟在飄揚。有訴求的地方，就有海賊旗的蹤影。外媒報道形容，海賊旗已成為 Z 世代抗命與希望的象徵。

亞洲、歐洲、南美洲示威均見海賊旗

本月 10 日，法國各地合共 25 萬人參與一個名為「封鎖一切」（Block Everything）的運動，向政府表達不滿。戴着草帽的骷髗頭在空中飄揚，相當矚目。本周一（22 日），意大利羅馬上演街頭示威，反對以色列襲擊加沙，海賊旗再度隨風起舞。西半球之外，海賊旗近期在東半球也老是常出現。

廣告 廣告

本周日（21 日），馬尼拉大規模反貪腐示遊行隊伍當中，又見海賊旗。再早一點，印尼峇里民眾在上月底包圍登巴薩的警署，抗議工資太低、議員薪津太高，示威者同樣舉起海賊旗。海賊旗還曾現身於早前的尼泊爾 Z 世代示威浪潮，遠在南美的秘魯，最近在利馬爆發的反強制退休金供款示威，也見到海賊旗。

在本周日(21 日）的馬尼拉反貪腐示威，抗爭者把海賊旗套在頭上。 (Photo by Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images)

本月 10 日，遍佈全法國的「封鎖一切」運動，海賊旗在街上現身。(Photo by Vincent Koebel/NurPhoto via Getty Images)

《海賊王》講述少年率領草帽海賊團航海歷險尋寶，海賊旗就是海賊團的象徵。在漫畫故事裏，海賊們高舉海賊旗，象徵對抗貪污與高壓的管治者。隨着漫畫與改編而成的網劇在世界各地上映，海賊王和他的海賊旗深入民心。

追夢與對抗橿權的標記

《衞報》引述最近在馬尼拉參與反貪腐示威的大學畢業生 Eugero Vincent Liberato，他解釋，海賊旗是從鎮壓中解放的象徵，也有着永遠為自己的未來而抗爭的意義，而這種意義不分國界，不論語言與文化背景。世界各地的年輕抗爭者喜歡利用次文化事物作為運動「吉祥物」，例如 2020 年泰國反皇室示威者就舉起哈利波特的魔仗抗議。

CNN 報道指出，《海賊王》的粉絲視海賊旗為追夢、解放受壓迫人們，以及對抗極權政府的象徵。海賊王毋畏毋懼，而且意志堅定。報道引述尼泊爾示威組織者 Bikhyat Khatri 解釋，海賊旗象徵衝破一切障礙的野心和決心。「尼泊爾很多年輕人都喜歡漫畫，我們希望讓人感到這是一場 Z 世代的運動，因此口號和標記都用了與 Z 世代相關的東西。」

專門研究現代日本歷史的漫畫專家 Andrea Horbinski 說，對於海賊旗獲廣泛採用於政治運動上，她不感詫異。因為《海賊王》主角是個樂觀的人，面對逆境也笑面迎人，「你會忍不住為他加油」。而即使海賊團經歷挫折，仍會繼續向着目標前行，「這正是示威者高舉海賊旗的時候的想法」。

上月 21 日，示威者在東爪哇一個市長辦公室外抗議，手持海賊旗。 (Draft Law on Criminal Law). (Photo by Aman Rochman/NurPhoto via Getty Images)

海賊旗在印尼社會運動中供不應求，有工廠在上月 17 日印尼獨立日前趕製旗幟。(Photo by Agoes Rudianto/NurPhoto via Getty Images)