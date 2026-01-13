「2026 is the new 2016」Gen Z熱捧10年前潮流，比起Y2K更想回到10年前的時光

焦點

當我們還在討論 Y2K 時，Gen Z 新生代的審美座標已悄悄移向了 10 年前的 2016 年潮流。在 Tiktok 上，「2026 is the new 2016」成為熱搜關鍵字。比起遙遠的千禧年，這群年輕人更渴望回到十年前，那個 Tumblr 盛行、聽著 Justin Bieber〈Sorry〉、BLACKPINK 剛出道、社交媒體還算單純的黃金年代。

為什麼是 2016？「純粹感」的集體共鳴

Gen Z 是指出生在 1997 至 2012 年期間的人士。對 Gen Z 來說，2016 年是數位生活的「甜蜜點」。當時 Instagram 還沒被演算法徹底統治，大家流行發布濾鏡感極重的 IG Filter 照片；這年份在歐美是 Tumblr Girls、Soft Grunge 和 Indie Sleaze 風格的巔峰。來到 2026 年的，這個充滿演算法、AI 的世代下，10 年前的 2016年，那種「純粹感」變成了 Gen Z 們對於「數位內耗」的一種集體逃避。

「2026 is the new 2016」2016 有哪些標誌潮流時刻？

有很多標誌潮流時刻在 2016 年發生，例如《怪奇物語》第一季是在 2016 年 7 月首播、BLACKPINK 以 2NE1 師妹團是在 2016 年 8 月出道。新海誠的《你的名字》、《優獸大都會》同樣是 2016 年上映的電影；引起大眾在街頭上走來走去的 Pokémon GO 也是 2016 年的產物。

2016 年是 Kobe Bryant 結束 20 年的傳奇生涯的最後一戰。同年是 Taylor Swift 以《1989》獲她的人生中第二座葛萊美年度大碟獎，她的好姊妹 Selena Gomez 也是當年的 IG 女王。

至於香港，以廣東歌為例，JW《矛盾一生》、鄭欣宜《女神》、Dear Jane 愛情三步曲《哪裏只得我共你》、《只知感覺失了蹤》和《經過 一些秋與冬》、陳柏宇《沒有你，我什麼都不是》、Gin Lee《雙雙》、林奕匡《一雙手》、吳業坤《百姓》也是 2016 年火紅的歌曲。而劇集方面，《一屋老友記》、《城寨英雄》、《EU超時任務》、《幕後玩家》、《律政強人》也是 2016 年的劇集。

2016 哪些潮流回歸元素？

「2026 is the new 2016」，歐美 Gen Z 們將 10 年前哪些潮流帶到來 2026 年呢？

1. iPhone 4 翻紅，炒價狂飆 60 倍

CCD 式濾鏡感重，又帶點復古感的照片要重返舞台，這種影相潮流連帶大家都在尋覓買回 iPhone 4，炒價狂飆60倍。復古迷想用回當時的手機影出很 Raw、有顆粒感，又會加濾鏡的照片。

2. 電音與慢搖歌曲的文藝復興

The Chainsmokers、Lana Del Rey 等人在 2016 年的作品重新在 Spotify 翻紅，Justin Bieber《Sorry》、Bruno Mars《24K Magic》、Rihanna (feat. Drake)《Work》也是當年的火紅作品，到現在有在聽的朋友，歡迎你也在「2026 is the new 2016」潮流裡面。

3. 加字截圖再次洗版

對比起藝術感照片，Gen Z 追求很純粹的氛圍感，那種高對比度的照片，並在照片上加字的截圖再次洗版。

4. Bomber Jacket、Adidas Superstar

Kendall Jenner、Gigi Hadid 也在穿的亮面 Bomber Jacket 在 2016 年成為熱潮，還有當年人腳一對的 Adidas Superstar 也許會以新面目被帶回潮流舞台。

潮流經常都在循環流行，前陣子才將 Y2K 潮流帶回來，現在又把 2016 十年前的時光拿來成為新潮流。你會想念 2016 年的時光嗎？最想把哪個潮流帶到 2026 年呢？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

