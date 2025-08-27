「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」

90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照，原來Charlie趁返港幾日期間約雲妮食晏。雲妮話同Charlie「仍像往昔有說不完的話題，還𠄘諾要珍惜每次見面」，又盛讚楊采妮性格溫柔，「一直覺得采妮是我人生中的柔順劑，她的溫柔總令我感到舒服自在」，而且二人原來已經相識33年。

楊采妮同DJ雲妮見面食晏

楊采妮喺今個月初，去到台灣為台北電影節擔任頒獎嘉賓，當晚以黑色連身褲造型出場，相當有型。而Charlie嘅好姊妹、現於韓國定居嘅台灣女歌手許茹芸，今年初喺facebook出post，分享早前Charlie同老公邱韶智去首爾兩pair人見面嘅點滴。

楊采妮

楊采妮1994年事業起步期時認識邱韶智，二人於1997年開設形象顧問公司，戀情同時曝光，Charlie亦宣布退出娛圈從商。但後來公司經營不順，於2003年倒閉之餘，楊采妮同邱韶智亦分手收場。Charlie之後復出幕前，至2011年同邱韶智復合，並於2013年結婚，至2017年楊采妮誕下一對孖仔。

楊采妮（右）年初去到首爾同許茹芸見面

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！