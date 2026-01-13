「Benz雄」喪禮細節被男星洩露 許蕙菁指對方仍未道歉 揭公開原因：佢有騷擾過啲朋友

「Benz雄」許紹雄去年因病離世，囡囡許惠菁（Charmaine）今日（13日）出席活動時提及爸爸時表示與媽媽仍會有情緒失控時候，更直言今個農曆新年失去爸爸「唔容易過」，幸好有一班親朋好友陪伴渡過，亦透露曾經夢到爸爸數次。Charmaine亦回應早前發文指有男星洩露爸爸喪禮細節，透露公開事件原因，直指對方仍未有道歉。

Charmaine今日出席活動時被問及爸爸，提到爸爸離世後第一個聖誕節「難過」，亦未有心情慶祝，幸好有一班好友願意陪伴渡過，亦認為農曆新年「唔容易過，過得一日得一日」。Charmaine提到情緒仍有時會失控，一提起或見到聯想起爸爸的時候仍會落淚，仍然需要時間去消化，幸好與媽媽會互相安撫安慰，會繼續努力調節。

被問及早前有新加坡男星洩露爸爸喪禮細節，Charmaine透露公開回應前曾有聯絡對方，對方亦得悉Charmaine感到不被尊重，但遺憾對方不認為有問題，亦沒有表示歉意，更有朋友被騷擾，因此決定不點名公開回應，但仍被網民查出對方身分：「點解都係回應咗係因為佢都有經我哋介紹一啲藝人朋友，或者其他朋友，佢有類似騷擾過人哋，因為我冇理由逐個朋友聯絡『我同佢已經唔係朋友，因為佢做咗啲冇禮貌嘅事』，所以無奈地要話聲俾朋友聽，唔好話因為要俾面我或者我嗲哋要承受任何嘢，我個心唔安樂，唔想其他朋友受影響。」至於對方有否道歉，Charmaine指：「冇！佢有想搵過我媽咪話想溝通吓，但係就冇道歉。但係我哋都唔會Struggle道唔道歉，自己做咗咩對得住自己就得，我哋出發點唔係想唱衰佢，所以我哋冇開名，但係大家做資料搜集好犀利。」

日前Charmaine於社交平台發文哀悼愛犬離世，Charmaine透露狗狗已經陪伴12年，去年12月尾時已知悉狗狗身體不適，當時亦曾帶狗狗就醫，最終於日前安詳離世。

