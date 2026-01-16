「Cold Call」誘扮永久離港 提早申領強積金還債 警拘30人｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】有犯罪集團涉在工廈設電話中心，以「cold call」形式隨機致電市民，聲稱提供債務重組及借貸服務，藉機慫恿他們以虛假證明申請提早領回 MPF用作還債。警方接獲強積金受托公司轉介，發現多宗類似申請而揭發事件。警方在過去兩個月行動中拘捕30人，分別涉嫌串謀詐騙、無牌放債及以過高利率放債，部分人疑有三合會背景。

聲稱程序屬「合法」

警方早前接報，多人以永久離港為理由，並提交懷疑偽造港澳居民居住證，申請提早領取強積金，調查發現一個活躍本地的犯罪集團在葵涌租用工廈單位，作為電話放債中心，以「cold call」形式隨機致電巿民，聲稱能協助債務重組或借貸，並遊說他們以虛構藉口提早領取強積金，用作還款用途，更聲稱程序屬「合法」。

警方在過去兩個月行動中拘捕30人，包括一名集團主腦、8名骨幹成員及21名涉及提早提取強積金的供款人，年齡介乎25至59歲，分別涉嫌串謀詐騙、無牌放債及以過高利率放債，涉款約450萬元。部分涉案人士懷疑有三合會背景，所有被捕人現正保釋候查。

要求債務人到民政處宣誓稱永久離港

警方發現，犯罪集團成員會先要求債務人到民政處宣誓，作出虛假陳述，聲稱會永久離港，然後前往內地居住。當宣誓完成後，集團成員套取債務人個人資料，進行餘下手序，包括偽造虛假港澳居民居住證，繼而向強積金委託人公司申請提走強積金。

申請完成後，犯罪集團會從中收取約20%的強積金作為手續費。警方亦發現，犯罪集團亦會慫恿他人到指定財務公司借貸，抽取部分貸款作為佣金。當成功申請貸款後，財務公司會扣起兩成貸款作手續費，並要求債務人以高利率還款，當中有個案年利率高達140%，比法定48%高出近3倍。

警突擊搜查葵涌工廈

該集團以葵涌一個工廈單位作為電話中心，警方周三（14日）突擊搜查涉案單位，並拘捕6男3女，年齡介乎25至44歲，包括一名主腦及8名骨幹成員，分別報稱無業及電話推銷員。警方於單位內檢取5部電腦、40部手提電話、4張電話卡、一部影印機及1057份提取強積金或貸款申請表，並於主腦住所檢獲懷疑犯罪得益約5萬元現金、一批名牌手錶、手袋。