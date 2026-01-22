「CON-CON HONG KONG 2026」4.4起一連兩日矚目誕生！打造成亞洲跨界IP潮流文化盛會｜Yahoo活動街

「CON-CON HONG KONG 2026」是首個由香港本地策劃、源於香港文化 DNA 的亞洲跨界IP潮流文化盛會，現將於 2026年4月4至5日假香港亞洲國際博覽館盛大亮相。在香港，Mix and Match並非一種風格選擇，而是一種城市精神。中西文化交匯、傳統與當代並存、多元價值共生，構成了香港獨有的創意優勢與文化 DNA。為期兩日全方位文化運作 IP文化活動、音樂節與黑盒劇場，勢必掀起全港以至全球粉絲搶飛熱潮！

「CON-CON HONG KONG 2026」

CON-CON：Convention for Connection 一個為IP交流的年度盛典

「CON-CON」意指 Convention for Connection，是一個以「連結」為核心的文化盛會—集結 創作者與IP、品牌與觀眾、潮流與文化、香港與世界，它不只是單純的動漫展、音樂節或品牌展覽，而是讓不同文化、創作領域與產業力量匯聚一個平台。作為亞洲其中一個最具規模與野心的年度跨界文化盛會，「CON-CON」旨在將流行文化、ACG文化、知名IP與品牌放進同一個空間，促進不同領域優秀創作者及其作品產生互動交流，激發聯動與文化互通，銳意成為推動IP國際化與創意突破的重要引擎。

兩日全方位文化運作 IP文化 × 音樂節 × 黑盒劇場

在為期兩日的活動中，CON-CON HONG KONG 2026 將呈獻一系列高密度、跨形式的文化內容，包括：

1. 多個重量級日本IP，聯乘國際品牌集結登場

2. 會場限定IP體驗專區

3. 香港IP參與盛會展示本地創作無限創意

4. 港日歌手聯手呈獻盛大音樂節

5. 全球首映動漫劇集與粉絲見面會

6. 搶先限定IP聯乘商品

7. 新一代香港IP創作人專區

8. 匯聚業界人士講座、座談分享

9. 記者會及新品發布活動

場內更特設黑盒劇場，讓創作者、業內人士與核心粉絲進行更深入的交流。觀眾將可透過潮玩、音樂、藝術、動漫、遊戲、時尚、生活品味、運動、美食與體驗活動，一次過感受當下亞洲流行文化的最新狀態。

亞洲音樂盛會 港日人氣歌手兩日不間斷登場

活動期間，多位人氣J-POP及殿堂級動漫經典主唱歌手及樂團，將聯同香港新世代流行音樂歌手接力登台，為大家帶來一連兩日的演唱會，把音樂文化直接轉化成能量。更多參與「CON-CON HONG KONG 2026」的IP、歌手與環球潮流品牌名單，將於稍後陸續公布，敬請留意官方社交平台最新消息。

「CON-CON HONG KONG 2026」活動詳情

活動日期：2026年4月4 至5日（星期六至日）

活動地點：香港亞洲國際博覽館 3、6、8、9及11號展館

門票與活動詳情容後公布

CON-CON®: https://www.con-con.asia/

CON-CON® on Facebook: https://www.facebook.com/conconhk2026

CON-CON® on Instagram: https://www.instagram.com/conconhk2026

