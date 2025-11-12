「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo

佘智江(Photo by Chanakarn Laosarakham / AFP) (Photo by CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，被視為緬甸妙瓦底「亞太新城」及鄰近「KK 園區」的幕後幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。

綜合外媒報道，佘智江自 2022 年在泰國被捕後一直被拘留。當時泰國警方應中國通過國際刑警組織提出的要求將他拘捕。中國當局指控他經營非法網上賭博集團。泰國法院本周維持引渡決定，佘智江今日在警方押解下於曼谷機場被移交。這次引渡正值泰國國王即將訪問北京，為泰國在位君主首次國事訪華，被視為兩國關係深化的重要象徵。

佘智江在警方押解下於曼谷機場被移交。REUTERS/Thanaphon Wuttison

公司註冊於黃大仙一間車房

佘智江是東南亞多個大型詐騙中心的核心人物之一，被指操控的犯罪網絡遍佈緬甸、柬埔寨及菲律賓，拘禁了大量中國公民，迫使他們從事網上詐騙活動。他最具爭議的項目是位於緬甸克倫邦妙瓦底的「水溝谷」以及鄰近的「KK 園區」，該地原被宣傳為中國遊客的度假勝地，但實際上涉及洗黑錢、詐騙及人口販運。

除緬甸及泰國外，佘智江與香港亦有明顯聯繫。「水溝谷」的母項目「亞太新城」背後公司「亞太國際控股集團有限公司」於 2017 年在香港註冊，地址位於黃大仙環鳳街一間車房，並於 2024 年被除名解散。公司成立時間與「亞太新城」動工計劃相符，顯示香港曾是該項目的註冊及資金轉移樞紐。

公司資料顯示，佘智江當年以柬埔寨籍身份「唐倫凱」成為唯一董事，亦是中國僑商聯合會常務副會長。2017 年，他以唐倫凱名義出席「香港緬中友好協會成立慶典」，並以永遠榮譽主席身分與梁振英及葉劉淑儀等人同場亮相。「亞太新城」另一名董事鍾保家則為香港僑界社團聯會及香港華僑華人總商會常務副會長，長年活躍於僑界活動。

佘智江最具爭議的項目是位於緬甸克倫邦妙瓦底的「水溝谷」以及鄰近的「KK 園區」。 REUTERS/Panu Wongcha-um

被形容為全球最大詐騙園區之一

「亞太新城」的官方宣傳片至今仍未下架，聲稱項目是響應「一帶一路」倡議、獲緬甸克倫邦政府批准的發展計劃。然而，中國駐緬甸大使館早於 2020 年已公開澄清該項目與「一帶一路」無關。園區佔地約 120 平方公里，設有賭場、旅遊及商業區，被外界形容為全球最大詐騙園區之一。據智庫分析，項目最終可容納達 45 萬人，部分被困其中的受害者來自中國及香港。

英國和美國已對佘智江及其亞太公司實施制裁，指控他涉及詐騙及嚴重人權侵害。佘智江早前在獄中受訪時辯稱，公司「絕不接受電訊詐騙及欺詐」，但亦承認園區「完全對外開放」，難免讓不法份子滲入。

14 歲輟學後自學電腦編程

佘智江 1982 年出生於中國湖南一個貧困村落，14 歲輟學後自學電腦編程，二十出頭時移居菲律賓涉足網上賭博。2014 年，他因非法經營彩票被中國法院定罪，其後將業務擴展至柬埔寨等地。據美國財政部資料，他同時持有柬埔寨及緬甸公民身份。

聯合國估計，現時有數十萬人被困於東南亞詐騙園區，許多人被虛假招聘廣告誘騙前往，之後被迫從事網上詐騙或遭受暴力懲罰。由於不少受害者為中國及香港公民，北京近年大力打擊跨境網絡詐騙，並已對多名涉案黑幫成員判處死刑。