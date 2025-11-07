香港站重現「老香港」 收藏家：本土文化走進公眾視野
「LOUVRE」竟是羅浮宮閉路電視密碼 竊案揭示多年保安隱患 61% 展廳無監控覆蓋︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎羅浮宮爆竊案發生後，被揭保安出現嚴重漏洞，一份早於 2014 年 的審計報告揭示，羅浮宮管理其廣泛閉路電視網絡的伺服器，當時使用的密碼竟是「LOUVRE」，而由保安技術公司泰雷兹（Thales）管理的系統密碼則為「THALES」，顯示博物館在網絡安全上的嚴重漏洞。
綜合外媒報道，法國審計法院院長 Pierre Moscovici 形容這宗案件是「震耳欲聾的警號」。他指出，博物館多年來優先投資在「顯眼又吸引」的項目，如藝術品收購及館內佈局改造，卻忽略了基礎的保安問題。報告揭示，早於 2014 年已有內部警告，指羅浮宮閉路電視系統的伺服器密碼竟然是「LOUVRE」，顯示保安水平極為薄弱。
465 個展覽廳 僅 432 部閉路電視
報告顯示，截至 2024 年，羅浮宮共有 465 個展覽廳，但僅配備 432 部閉路電視，仍有 61% 的展廳沒有監控覆蓋。羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）表示，未來計劃將攝影機數量增加一倍，以加強整個 37 公頃館區的監控。報告同時建議，羅浮宮應強化內部監察制度，以符合世界最大博物館的規模與責任。
在網絡保安方面，報告亦揭露羅浮宮過去的漏洞。據法國國家資訊系統安全局（ANSSI）早前審核指出，除了「LOUVRE」外，用於管理保安技術公司泰雷兹（Thales）系統的密碼同樣只是「THALES」。雖然 ANSSI 強調該報告不能代表現時的網絡安全水平，但當年的審計曾明確建議羅浮宮升級資安系統及汰換舊版軟件。
保安升級延至 2032 年才完成
此外，報告批評博物館財政資源分配失衡。自 2018 至 2024 年間，羅浮宮在維修上花費約 2,700 萬歐元（約 2.4 億元），在宮殿修復上再花 6,000 萬歐元（約 5.3 億元），但在藝術品購藏與館內改造方面的開支卻達 1.05 億歐元（約 9.4 億元）。
報告指出，自 2015 年提出的保安升級建議至今仍未全面落實，相關工程或要延至 2032 年才完成。雖然館長德卡爾曾提出辭職，但文化部長 Rachida Dati 未有接納，並強調羅浮宮的保安系統「並無失效」。然而，她其後在參議院承認，雖然保安設施運作正常，職員亦遵從程序，但這宗「極具象徵性的盜竊」顯然暴露出保安漏洞。
