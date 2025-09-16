「Meta Ray-Ban Display」眼鏡不慎被官方洩漏：自帶顯示和互動手環

在 Meta 的 Connect 年度發布會前夕，官方不小心在 YouTube 頻道提前上傳了兩段即將公開新品的宣傳片（現已撤下但 UploadVR 留了副本）。其中「Meta Ray-Ban Display」是首款自帶顯示的 Meta 量產眼鏡，它擁有類似 Wayfarer 款式的黑色鏡框，採用透明鏡片，並配有一片能顯示地圖、聊天和所見畫面相關資訊的迷你螢幕。除此之外，Meta 還為它準備了專用的互動手環，讓你可以利用手勢在腕上完成回覆訊息等操作。

廣告 廣告

Meta Oakley Sphaera

至於另一款新品 Oakley Sphaera，則依舊主打純拍攝功能。它的鏡片為包覆式設計，相機位於中央鼻托內，目標客群應該是騎行等運動的愛好者。Meta Connect 2025 將於本週四早 8 點開始，對新眼鏡感興趣的讀者記得留意我們的報導囉。

Meta 眼鏡陣容

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk