「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播

有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」

除林婷婷本人發文外，其好友及前同事，前TVB新聞主播袁沅玉亦有於社交平台分享林婷婷婚禮場面。婚禮於戶外草地舉行，佈置簡約，小舞台僅以粉色白色花束點綴，並配搭「Jacky & Timothy」的佈景版。林婷婷當時身穿全白婚紗長裙，老公李天耀則以黑色西裝登場，同樣非常簡潔優雅。

據知，林婷婷老公李天耀同為TVB新聞主播，現為無綫明珠台新聞主播，同時亦有經營個人YouTube頻道。

