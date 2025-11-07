「X」性別標註遭推翻 美最高法院允護照顯示出生性別 跨性別人士恐面臨騷擾及暴力風險｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普擬限制美國公民在護照上，只准按照其生理性別標註為男或女，美國最高法院在當地周四（6日）通過政策。有關修改推翻前總統拜登允許護照人標註性別為「X」的做法，特朗普的二元性別政策，被跨性別及非二元性別人士質疑違憲，今次改動是打擊性小眾。

法院：無構成差別對待 司法部長：為真理而戰鬥

CNN 報道，法院在一份未簽署的命令中表示，顯示護照人的出生性別，與顯示其出生國家一樣，並沒有違反平等保護原則，在這兩種情況下，政府只是證明一個歷史事實，並沒有對任何人構成差別對待。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在 X 發文稱，法院允許政府要求公民在護照上標註其生理性別，「換言之，只有兩種性別，我們的律師會繼續為這簡單的真理而戰鬥」。

大法官反對修訂：直接造成傷害

2022 年獲拜登提名並通過成為美國最高法院大法官的傑克森（Ketanji Brown Jackson）撰寫的意見書，措辭強硬地反對有關修訂。她直斥法院再次在沒有充分理據下直接造成傷害。

過去一直反對修訂的美國公民自由聯盟表示，法院的裁決對於所有希望做自己的人，是一個「令人心碎的打擊」。聯盟指出，強迫跨性別人士攜帶一本違背意願的護照，將會增加他們面臨騷擾甚至暴力的風險，形容他們在爭取自由、安全和接納方面已面臨巨大障礙，新政策將會增加這方面的困難。

資料來源：CNN、Newsweek