【三大影后坐陣】Netflix《回魂計》每人背後都藏著最噁心的人性｜影評

撰文：艾菲 Ivy

三大影后坐陣 舒淇 李心潔 賈靜雯各自為女兒不惜一切

Netflix原創劇《回魂計》，憑藉其豪華的演員陣容與發人深省的劇情，劇集上線後大獲好評。舒淇、李心潔、賈靜雯三位影后級演員在劇中分別飾演三位母親，為了尋找女兒在詐騙園區意外的真相，並面對內心的傷痛與黑暗，不惜一切展開一場既是復仇，也是自我救贖之旅。

《回魂計》由泰國班佧詐騙園區「天堂」被搗破後展開，三位少女的悲劇命運成為劇情的核心：欣怡被虐待致死、真真被救出後成為植物人、安琪則倖存下來，準備赴美留學。欣怡媽媽趙靜 (李心潔 飾) 和真真媽媽汪慧君 (舒淇 飾) 想替女兒討回公道，希望用法律制裁詐騙園區頭目張士凱 (傅孟柏 飾)，並提出民事索償，而安琪媽媽黃宜臻則以律師出份幫趙靜及汪慧君對張士凱提出起訴。

廣告 廣告

可是，當張士凱被判死刑後，趙靜和汪慧君完全沒有解脫的感覺，她們因此想藉著幫張士凱「回魂」，展開一場復仇大計，卻意外掀出更多秘密......

《回魂計》由泰國班佧詐騙園區「天堂」被搗破後展開，三位少女的悲劇命運成為劇情的核心(圖片來源: Netflix《回魂計》劇照)

每人背後都藏著最噁心的人性

每個角色深扒到最後，都是一個自私的靈魂，最噁心的人性。這是《回魂計》對人性的深刻描寫，劇中每一個角色的行為背後，都隱藏著不為人知的私心與醜陋。詐騙園區的存在，象徵了人性對金錢與權力的無盡貪婪；太極會的成立，意味著既要名利又要善心的光環；而三位母親的選擇，則揭示了母愛中的陰暗面。

汪慧君在不斷追尋真相的過程中，逐漸發現過去自己對女兒與丈夫的疏忽；趙靜將對女兒的愧疚化為復仇的動力，但她卻因過度情緒化而傷害了身邊的人；黃宜臻試圖維持家庭和諧與事業上的成就，卻掩蓋不了內心對女兒倖存的恐慌。三個母親都為了女兒而豁出去，但母愛背後都有著難以掩蓋的自私與虛偽。

詐騙園區的存在，象徵了人性對金錢與權力的無盡貪婪；太極會的成立，意味著既要名利又要善心的光環；而三位母親的選擇，則揭示了母愛中的陰暗面。(圖片來源: Netflix《回魂計》劇照)

孩子是父母言傳身教的鏡子

《回魂計》中最令人深思的是，孩子的性格與命運，最終都是父母行為的反射。真真、欣怡、安琪，甚至是張士凱和張怡庭，他們沒有成為母親想他們變成的模樣，而是變成了母親的模樣。

欣怡在趙靜身上學會「對就是對、錯就是錯」的道理，結果讓她落入被虐殺的結局；安琪則在母親高壓的教育下，學會以虛偽的面具隱藏自己的內心真實；張士凱則在母親的背叛後明白親情只不過是一場利用。孩子的命運，無一不受到父母的行為與選擇的影響，父母以為可以透過言語教導孩子，實現對他們的期待，卻忽略了孩子真正學習的，是父母的行為模式。

孩子的命運，無一不受到父母的行為與選擇的影響，父母以為可以透過言語教導孩子，實現對他們的期待，卻忽略了孩子真正學習的，是父母的行為模式。(圖片來源: Netflix《回魂計》劇照)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

電影詳情

《回魂計》(The Resurrected)

評分：6.5/10分

片長： 一連9集

上映平台：NETFLIX

Netflix《回魂計》官方海報

【關於艾菲 About Ivy】

IG: ivy__rainy

BLOG: http://ivyrainy.com

YouTube: 居埔港人

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！