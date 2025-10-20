不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
【三大影后坐陣】Netflix《回魂計》每人背後都藏著最噁心的人性｜影評
撰文：艾菲 Ivy
三大影后坐陣 舒淇 李心潔 賈靜雯各自為女兒不惜一切
Netflix原創劇《回魂計》，憑藉其豪華的演員陣容與發人深省的劇情，劇集上線後大獲好評。舒淇、李心潔、賈靜雯三位影后級演員在劇中分別飾演三位母親，為了尋找女兒在詐騙園區意外的真相，並面對內心的傷痛與黑暗，不惜一切展開一場既是復仇，也是自我救贖之旅。
《回魂計》由泰國班佧詐騙園區「天堂」被搗破後展開，三位少女的悲劇命運成為劇情的核心：欣怡被虐待致死、真真被救出後成為植物人、安琪則倖存下來，準備赴美留學。欣怡媽媽趙靜 (李心潔 飾) 和真真媽媽汪慧君 (舒淇 飾) 想替女兒討回公道，希望用法律制裁詐騙園區頭目張士凱 (傅孟柏 飾)，並提出民事索償，而安琪媽媽黃宜臻則以律師出份幫趙靜及汪慧君對張士凱提出起訴。
可是，當張士凱被判死刑後，趙靜和汪慧君完全沒有解脫的感覺，她們因此想藉著幫張士凱「回魂」，展開一場復仇大計，卻意外掀出更多秘密......
每人背後都藏著最噁心的人性
每個角色深扒到最後，都是一個自私的靈魂，最噁心的人性。這是《回魂計》對人性的深刻描寫，劇中每一個角色的行為背後，都隱藏著不為人知的私心與醜陋。詐騙園區的存在，象徵了人性對金錢與權力的無盡貪婪；太極會的成立，意味著既要名利又要善心的光環；而三位母親的選擇，則揭示了母愛中的陰暗面。
汪慧君在不斷追尋真相的過程中，逐漸發現過去自己對女兒與丈夫的疏忽；趙靜將對女兒的愧疚化為復仇的動力，但她卻因過度情緒化而傷害了身邊的人；黃宜臻試圖維持家庭和諧與事業上的成就，卻掩蓋不了內心對女兒倖存的恐慌。三個母親都為了女兒而豁出去，但母愛背後都有著難以掩蓋的自私與虛偽。
孩子是父母言傳身教的鏡子
《回魂計》中最令人深思的是，孩子的性格與命運，最終都是父母行為的反射。真真、欣怡、安琪，甚至是張士凱和張怡庭，他們沒有成為母親想他們變成的模樣，而是變成了母親的模樣。
欣怡在趙靜身上學會「對就是對、錯就是錯」的道理，結果讓她落入被虐殺的結局；安琪則在母親高壓的教育下，學會以虛偽的面具隱藏自己的內心真實；張士凱則在母親的背叛後明白親情只不過是一場利用。孩子的命運，無一不受到父母的行為與選擇的影響，父母以為可以透過言語教導孩子，實現對他們的期待，卻忽略了孩子真正學習的，是父母的行為模式。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
電影詳情
《回魂計》(The Resurrected)
評分：6.5/10分
片長： 一連9集
上映平台：NETFLIX
【關於艾菲 About Ivy】
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
乳癌活動爆爭議！朴寶英沒穿絲襪遭禁走紅毯
[NOWnews今日新聞]韓國時尚雜誌《WKorea》在15日於首爾舉行倡導乳癌防治的公益活動「LoveYourW」，現場眾多大咖齊聚一堂，但卻爆出多個爭議。其中，《WKorea》的過往黑歷史也遭爆出...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
天文台考慮下午 5 至 7 時之間直接發三號風球｜楊耀松長子稱恒生私有化屬多贏｜鄭浩南張耀揚飯聚唱《當年情》掀回憶殺｜10 月 20 日・Yahoo 早報
天文台表示，今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響，但隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，會考慮在下午 5 時至 7 時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
【萬寧】今日出位價（只限20/10）
萬寧今日出位價L'Oreal Paris強韌豐盈、透明質酸輕盈水潤洗護髮系列及美髮油系列低至$79/件；透明質酸輕盈水潤系列蘊含護膚高純度透明質酸，微分子結構，天然來源成份，為人熟知的肌膚保濕成分，能有效吸收水份，水潤呵護頭髮。YAHOO著數 ・ 13 小時前
女性如何為自己選擇屬於自己的舞台？結婚、生育並成為母親...從容地拿回人生主導權｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
小時候，我曾深深渴望學習芭蕾，卻被母親堅定地攔下。她的理由很具體：「學這個做什麼？女孩子懷孕時沒法工作，生活會很拮据，身形也會走樣，不實際。」在她對未來的想像裡，「懷孕」幾乎等同於「經濟困境」與「身體失落」，是一道必然關上的門。她急著為我尋找一扇更安全的窗。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 7 小時前
中國科技巨頭據報在中央介入後暫停穩定幣計劃
在中國監管機構對穩定幣表示擔憂後,中國科技巨頭已暫停在香港發行穩定幣的計劃。infocast ・ 1 天前
MAMA 2025｜第二輪表演陣容出爐 GD再登MAMA舞台 MIRROR將全員現身
2025 MAMA AWARDS第二輪表演陣容，加入更多 K-POP 偶像歌手及香港男團組合，呈現更震撼演出。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
宋伊人捲入于朦朧墜樓案！「出發去看海」曝散心行程 網友持續追殺：散心虛？
大陸女星宋伊人近日深陷輿論風暴，因被捲入男星于朦朧墜樓事件，遭網路謠言誣指為「涉案人物」。雖已透過律師發聲明闢謠並提告，但爭議仍未完全平息。10月15日，宋伊人在微博上傳多張雲南洱海風景照，寫下「出發去看海」的貼文，再度掀起網友口水戰。姊妹淘 ・ 8 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 6 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 12 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 7 小時前
「地溝油」成寶貝！美媒：特朗普禁運威脅沒效 誤判反暴露美新能源弱點
特朗普近日在社群媒體公開威脅中國不買美國大豆的話，美國將禁止進口中國「食用油」。這一言論隨即遭美國媒體打臉，《彭博資訊》報導稱中國輸美「食用油」，實則是俗稱的「地溝油」的廢棄食用油 (UCO)，且美國對這一「廢品」的依賴度極高，禁運只會傷己。鉅亨網 ・ 13 小時前
藍田聖保祿中學男教師涉約女學生酒店「傾心事」 被指要求發生關係 教育局促校方嚴肅跟進｜Yahoo
有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局回覆《Yahoo 新聞》稱非常關注事件，並已即時聯絡學校，要求學校嚴肅跟進及向教育局交代事件。Yahoo新聞 ・ 9 小時前