【伊院人．伊院事】#17 - 伊院女將，打進全國第八!!

第十五屆全國運動會香港代表表現出色，創造多個佳績。除了精英運動員賽事，全運會亦設有「群眾賽事」供大眾參與，伊利沙伯醫院臨床腫瘤科資深護師陳藝蓉，早前在羽毛球群眾賽事的混合團體賽中，奪得全國第八。

「群眾項目顧名思義係比一般群眾參加，即係無國際賽經驗嘅選手互相較量，但水平絕對不低。」阿蓉在小學時已接觸羽毛球，2011年曾參加雲南全國大學生運動會，在女子雙打項目奪得亞軍。陳藝蓉稱，要代表香港參加群眾賽事，要先通過香港的選拔賽，入選後還要進行密集式訓練。

港隊派出超過50名運動員競逐四個羽毛球組別賽事，阿蓉共參加了六場賽事，參加的項目在小組賽出線，之後遇上勁敵失利後轉戰名次賽，全運會之旅終以第八名作結，算是對自己努力的一個交待。

「能夠代表香港隊出賽已經好開心，打羽毛球係我覺得最減壓嘅活動，會繼續好好享受、好好感受呢項運動嘅純粹。」