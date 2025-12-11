【健康 AI 解密】解密常見子宮問題：肌瘤、腺肌症 無創治療新方向︱Yahoo

子宮健康向來是女士十分關注的議題，而子宮肌瘤與子宮腺肌症更是最普遍的婦科疾病。雖然多屬良性，但往往影響日常生活，例如經量增多、經痛加劇、腰背痛，甚至壓迫性症狀，如尿頻或排尿困難。在香港，女性當中約兩至三成曾出現子宮肌瘤，而四十歲以上的患病率更高達一半，可見其普及程度之高。

《Yahoo 健康》的訪談節目《健康 AI 解密》，這一集便邀請了婦產科專科醫生李文軒，及婦產科專科醫生李閏婷，深入講解子宮常見病變、最新治療方向及注意事項，並分享如何及早發現問題，讓女士們更了解自己的身體，及早管理子宮健康。

子宮肌瘤有多常見？哪些女性較易出現？

婦產科專科醫生李文軒指出，子宮肌瘤幾乎可出現在任何女性身上，尤其生育年齡的女士更為常見。雖然普遍認為四十歲以上屬高危，但近年亦不乏三十多歲甚至二十多歲女士，因肌瘤增大至八至十厘米而求診。

肌瘤的症狀因位置而異。長在子宮內腔的肌瘤，即使體積不大，也可能引致大量經血、經期延長；若肌瘤體積大，可能壓迫膀胱或腰背，造成頻尿、排尿困難或腰背痛。有部分女性則完全沒有症狀，只在婦科檢查或超聲波中被發現。亦有不少個案中，患者腹部明顯隆起、以為自己變胖，卻原來是肌瘤已增長至相當大的程度。

何時需要處理肌瘤？一定要做手術嗎？

李文軒醫生亦表示，是否需要手術，主要視乎肌瘤位置、大小及症狀嚴重程度。若肌瘤壓迫膀胱、引致大量經血或經痛、或體積大到明顯影響生活，醫生一般會建議介入治療。然而，手術並非唯一選擇，一些藥物治療可控制肌瘤增長，部分患者未必需要立即手術。

認識另一常見疾病：子宮腺肌症

婦產科專科醫生李閏婷則表示，子宮腺肌症的成因與肌瘤不同，是指子宮內膜細胞「走錯位置」，鑽入子宮肌肉層生長，因此每逢月經，該處亦會如同子宮內膜般出血，導致子宮脹大及疼痛。典型症狀包括嚴重經痛、慢性盆腔痛、經量增多、性交疼痛等。有些患者痛楚程度嚴重，要定期入院打止痛針。

與肌瘤不同，腺肌症難以單純靠手術切除病灶，因為異位的內膜細胞與肌肉組織混在一起，難以分離。因此，治療一般以荷爾蒙方法為主，控制經量與痛楚；但若子宮明顯肥大、症狀極嚴重而患者已無生育計劃，部分情況會考慮切除子宮。

無創治療新選擇：海扶刀（HIFU）

近年備受關注的無創高強度聚焦超聲（HIFU），成為子宮肌瘤與腺肌症的另一個處理選擇。李文軒醫生解釋，海扶刀利用聚焦超聲，把熱能集中於肌瘤或腺肌症的病灶，使細胞「消融壞死」，再由身體慢慢吸收，達到縮小病灶的效果。

與傳統開刀或微創手術不同，海扶刀不切開皮膚，沒有外在傷口，復原期較短，外觀亦無疤痕。適合多數肌瘤患者，但仍有例外，例如「蒂狀漿膜下肌瘤」（如冬菇般用細蒂連著子宮）可能因腸道容易夾在能量路徑中而不適合使用；曾多次手術、有嚴重粘連、或肌瘤血流極旺盛者，效果亦可能受影響。此外，若肌瘤短時間內急速生長，為安全起見，醫生仍會建議傳統手術以取得組織化驗。

對腺肌症患者來說，海扶刀亦是一項重要突破。過去治療方法只有荷爾蒙控制或切除整個子宮，而海扶刀提供了一個保留子宮、減輕症狀的方案，有助大幅減少經痛並改善生活質素。

子宮問題會否影響懷孕？

不少女性擔心肌瘤或腺肌症會阻礙受孕。李閏婷醫生表示，視乎肌瘤位置而定。若肌瘤凸入子宮腔、干擾胚胎着床，或體積大到壓迫子宮結構，確實可能影響懷孕。但若肌瘤位於肌肉層、大小約兩厘米，通常不會造成影響，亦不建議為此做手術，以免破壞子宮完整性。

若病灶明顯影響月經或着床環境，醫生會建議先處理，再計劃懷孕。

如何及早發現子宮問題？

兩位醫生提醒，女士若出現以下情況，應盡早檢查：

－ 經量突然增多、經期延長

－ 經痛愈來愈嚴重

－ 下腹脹痛、腰背痛

－ 尿頻或排尿困難

而即使沒有症狀，建議定期進行婦科檢查，包括超聲波，以便及早發現肌瘤或腺肌症問題。