【健康AI解密】情緒困擾成新世代隱憂 精神科專科醫生、催眠治療師解構如何保持心靈健康︱Yahoo

【健康AI解密】情緒困擾成新世代隱憂 精神科專科醫生、催眠治療師解構如何保持心靈健康

近年香港人面對經濟壓力、社會氛圍及大環境變化，情緒健康問題日益嚴峻。尤其是青少年與大學生，情緒困擾的比例較歐美更高，已成為社會關注的焦點。《健康 AI 解密》最新一集便邀請了精神科專科醫生盧慧芬及催眠治療師林雲峰，一同探討如何及早識別情緒病徵、合適的治療方案，以及家屬與照顧者應如何自處。

青少年情緒問題急增

根據 2023 年的研究，本港兒童與青少年中約有 16% 至 24% 存在精神健康需要。盧慧芬指出，現代社會步伐急速，年輕人比以往更早開始思考人生規劃，卻未必具備足夠的心理承托力，容易感到壓力過大。

她提醒，青少年情緒困擾往往難以直接表達，家人可留意其行為與身體變化，例如原本活潑的小孩突然變得沉默、退縮，對學習失去興趣，甚至拒絕上學，這些都可能是情緒問題的訊號。

及早介入減低影響

不少人對「精神科」三個字有所顧慮，擔心影響升學或求職。盧慧芬強調，持續的情緒困擾與身體不適一樣需要治療，及早求醫可減少負面影響。她補充，香港法例保障僱員，不可因精神病歷史被解僱，而一般入職體檢亦毋須申報。

她又指出，藥物治療與心理治療並非對立，結合兩者往往能更有效地改善情緒，並降低復發率。

釐清催眠治療迷思

被問到催眠治療到底是甚麼，林雲峰便解釋，坊間對催眠有不少誤解，例如擔心會在催眠狀態下透露秘密。他澄清，催眠是一種高度專注的自然狀態，過程中患者仍然清醒，並非失去控制。若由具備心理輔導或醫護背景的專業人士操作，亦能有效協助患者放鬆與處理情緒。

談到情緒壓大過大時的急救方法，他建議，可先嘗試簡單自助方法，例如透過觸覺將專注力集中在手中物件上，或以口慢慢呼氣，幫助安定心神。

藥物治療、心理治療互補

林雲峰形容，催眠治療的定位可視為「情緒之後、用藥之前」，即在問題惡化至需藥物前作早期介入。盧慧芬則補充，研究顯示藥物能在短期內改善腦內神經傳導，為患者投入心理治療鋪路。兩者結合往往比單一方式更理想。

照顧者也要自我關懷

除了患者本身，家屬與照顧者亦面對沉重壓力。盧慧芬指出，研究顯示，長期照顧精神病患的人，出現情緒困擾的風險比普通人高出兩至三倍。她呼籲照顧者必須維持社交生活與興趣，並安排日常喘息時間。林雲峰亦提醒「最重要是不要忘記自己，給自己一點空間喘息。」