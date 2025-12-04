【再睡5分鐘】消防處及醫療體系人員 免費享用一杯飲品（即日起至15/12）

再睡5分鐘感謝香港消防處及醫療體系相關人員守護著香港的生命與平安，向他們送上感謝與敬意。

由即日起至 12 月 15 日，凡香港消防處及醫療體系相關人員，憑有效證件至再睡5分鐘香港門市，即可免費享用任何一杯飲品！

日期：即日起至起2025/12/15

地點：再睡5分鐘香港分店

