【出差神器 ASUS ExpertBook P5 】AI × 超高耐用 × 28 小時續航

無論你是要長期飛來飛去出差、習慣在 café 或車上隨時開工，還是每日要處理大量遠端會議，相信都會明白，一部稱職的商務手提電腦，不只要夠快、夠薄、功能齊全，更要「可靠」─尤其是耐用度與續航能力。

ASUS 最新的 ExpertBook P5，是品牌首款商務級 Copilot+ PC 手提電腦，它集合三重 AI 引擎架構、軍規級金屬機身、最長達 28 小時續航於一身，並成功通過六大耐用測試，正正針對高流動性的專業人士設計。

通過六大耐用測試實測 真‧軍規級耐用

ExpertBook P5 的耐用性達到 MIL-STD 810H 美國軍規標準。官方模擬用家日常使用情境，進行以下六項測試，每項測試後電腦均仍然正常運作：

（1）Panel 壓力測試（螢幕角落位置）

以手指捏著螢幕角落位置，模擬用家日常移動電腦時有機會造成的壓力。即使整部電腦被提起，螢幕仍無扭曲、無變色，螢幕顯示正常穩定。

（2）Panel 壓力測試（筆放在鍵盤中間後合上螢幕）

模擬忘記清理鍵盤，把筆放在中央後直接闔上螢幕。螢幕無壓痕、無變形，鉸鏈依然牢固，系統正常運作。

【出差神器 ASUS ExpertBook P5 】AI × 超高耐用 × 28 小時續航

（3）鍵盤防潑水測試

電腦可抵擋 405 毫升液體潑灑，即使倒水於鍵盤上，液體仍能被迅速排走。擦乾後鍵盤輸入正常，沒有短路、跳鍵或延遲情況。

【出差神器 ASUS ExpertBook P5 】AI × 超高耐用 × 28 小時續航

（4）跌落測試

模擬手滑情況，由日常高度跌落地面。機身外殼並無損傷，底部結構完整，系統仍然運作正常。

【出差神器 ASUS ExpertBook P5 】AI × 超高耐用 × 28 小時續航

（5）機蓋與底部壓力測試

機蓋和底部皆能承受 80 公斤的擠壓力道，即使整個人踩上機身，電腦外殼仍沒有凹陷，螢幕無壓痕或漏光，系統運作如常。

【出差神器 ASUS ExpertBook P5 】AI × 超高耐用 × 28 小時續航

（6）充電測試（5V 至 20V 全範圍）

使用不同瓦數的的行動電源測試，包括低瓦數輸出，仍可順利充電。對經常在車上、飛機上或只有慢速充電器的用家尤其有用。

【出差神器 ASUS ExpertBook P5 】AI × 超高耐用 × 28 小時續航

AI 工作體驗全面進化：會議與文書處理更高效

除了夠耐用，ExpertBook P5的性能表現同樣出色。電腦搭載了 Intel® Core™ Ultra 系列處理器（系列 2)，配合 GPU+NPU 協同運算，AI 效能最高 47 NPU TOPS，總平台可達 120 TOPS，整體 AI 效能比上一代高出近三倍。在多工處理與線上會議環境中，性能提升尤其明顯。

Microsoft Copilot 與 Windows 11 Pro 的 AI 功能，亦全面強化工作效率，例如「即時回顧」可以迅速找回之前瀏覽的資料；「即時字幕」對跨語言會議尤其有用；Cocreator 則能協助生成草稿、圖片；而 Windows Studio Effects 的自動對焦與光線調整，甚至能改善 café 或車上等光線不穩定環境的視像會議表現。

ASUS 自家開發的 AI ExpertMeet 亦非常實用，語音轉文字、會議摘要及講者分類讓你可以在長時間會議後迅速整理重點；AI 翻譯字幕與音訊降噪功能令跨國會議的溝通更順暢；AI 攝影機的自動構圖亦能保持畫面穩定，全面配合繁忙商務人士的會議需求。

輕薄機身 × 軍規級金屬設計 × 28 小時續航

ExpertBook P5 配備全鋁合金機身，機身厚度 14.9 mm，重量約 1.27 公斤，極其輕量。無論機場安檢、商務出差、日常通勤，或在咖啡廳辦公，都能輕鬆攜帶，毫無負擔。其續航力更可達 28 小時，就算用上一整天都不需特意找插頭，對經常外出的用家非常加分。

全面安全保護 + 豐富擴充性

安全性方面，它具備 Windows 11 Secured-core PC 架構，符合 NIST SP 800-155 標準 BIOS，並配上 TPM 2.0、FIDO2 安全金鑰、鏡頭防窺閘、指紋辨識，以及 SafeGuard 雙硬碟備份。多重防護機制讓你在處理公司文件、財務數據或客戶資料時更安心。

此外，其I/O 擴充性亦相當完整，包括兩個 Thunderbolt 4、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen 2 Type-A 以及 3.5mm 音訊孔，亦支援最高 32GB LPDDR5X 記憶體及最高 3TB 雙 SSD 配置，無論是外接多螢幕簡報、高速傳輸大型檔案，還是儲存海量專案資料，都能從容應對。

官方限時優惠

於12/12 – 1/2 期間於 ASUS 官方網店 購買 ExpertBook 系列，更可享限定優惠，最高直減 $5,200，再送 Verbatim 14 吋全高清 1080p 便攜式顯示器 (價值 $858)，記得趁快入手！

