【同人唔同命】巴勒斯坦婦人獲美國以色列協助撤離加沙 皆因其子為海軍

Younis Firwana （左圖穿制服男子）和他的母親的 Ahlam Firwana（右）。 (Younis Firwana）

以巴衝突持續兩年，美國政府一直被指漠視巴勒斯坦人權，自特朗普上任後，巴人欲以難民身分取得美國庇護更難。惟凡事總有例外，《華盛頓郵報》報道，美國一名海軍成員的母親最近在美國、以色列及約丹三方合力秘密營救下逃離加沙。事件亦證明，身在加沙的巴勒斯坦人若無靠山，要逃出人間煉獄何其艱難。

兒子兩年前海軍畢業 歸化成美國公民

事主是 59 歲的 Ahlam Firwana，她首先要籌得一萬美元（港幣約 78,000 元）捐款，作為旅費。其次，營救行動要有複雜的軟件，用作追蹤她的方位。最重要的是，要有美國高級官員直接介入，才能取得約丹和以色列提供協助，讓她離開加沙。

廣告 廣告

為何美國和以色列願意幫助這位巴勒斯坦籍婦人？全因其兒子 Younis Firwana 是美國海軍士官。32 歲的 Younis 在 2023 年加入美軍，並循此途徑入籍美國。以巴衝突爆發後，其母和他的六名兄弟姊妹面對着越來越嚴峻的安全風險和生活困境。至去年，家人居住的七層高寓所更被以軍夷平，食物及醫藥告急。在最惡劣的時候，Firwana 一家曾經要食雀粟充飢。

以色列過去兩年來幾乎無間斷襲擊加沙，即使間接和談正在進行，空襲仍未停息。 (Photo by Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu via Getty Images)

以巴衝突爆發後不久，美國政府即撤進原居於加沙的美國僑民，但有巴裔美國人投訴美國政府並未撤離所有美國公民，情況在特朗普上任後變得更惡劣。今年八月，美國國務院宣佈停止批出任何從加沙出發前往美國的簽證，有美國公民的子女及配偶要求政府協助他們撤離加沙被拒。

退伍美軍組織協助 19 小時行車兼徒步抵壘

說回 Younis Firwana，他去年 2 月在海軍訓練營畢業，歸化成美國公民。畢業禮當日，他被安排站在一支約丹國旗之下，因為美國政府不承認巴勒斯坦國旗。畢業後他被派調至加州海軍軍醫隊伍，自此他開始計劃營救其母親。他同時申請加快其兄弟姊妹移民美國的審批程序，但全部被拒，除了母親的個案。

當移民局批准其母親入境美國後，Younis 仍須設法協助母親離開加沙，並更新補領她已逾期的護照，但美國官員表示他們也束手無策。至今年 9 月，退伍美軍組織「美國特別行動協會」接觸 Younis， 表示可以提供協助。首先他們捐出一萬美元，用作租車接載 Ahlam Firwana。怎料以色列在 9 月中下令加沙所有人口撤離，租車計劃失敗。

幸好 Firwana 其中一名兒子找到一輛汽車，自駕接載母親至邊境，再由女兒陪同母親徒步完成餘下的 14.5 公里路程。經歷 19 小時的車程和步程後，Ahlam Firwana 終於逃離加沙。

經歷兩年戰火，加沙居住環境日益惡劣，圖為兩名受僱為小販的兒童，在難民營一帶售賣食物。(Photo by Abdallah F.s. Alattar/Anadolu via Getty Images)

美國白宮及國務院沒有回應《華盛頓郵報》，一名匿名美國官員透露，Ahlam Firwana 能夠成功逃離加沙，最大功勞是美國駐約丹的外交官。另一幕後功臣是 Steve Gabavics，他是退伍美國陸軍上校，曾在 2001 至 04 年間被派駐耶路撒冷工作。他利用過往的人事關係，取得以色列軍隊及保安部門同意讓 Ahlam Firwana 離開加沙，並確保以軍不會攻擊她所在的地點，以免營救隊伍遭受意外襲擊。

尚有巴裔美國公民被困加沙 「美國應該能做多一點」

Ahlam Firwana 須先入境約丹，才能前往美國。約丹駐華盛頓大使表示，約丹政府樂意提供協助，Firwana 能夠出境加沙，應該看待成約丹的持續人道工作，而非例外。Ahlam Firwana 目前身在約丹，等待簽證入境美國。

協助巴裔美籍家庭撤離加沙的律師 Maria Kari 歡迎 Ahlam Firwana 的獲釋，但指出這案例令人質疑為何其他身在加沙的巴裔美籍家庭未獲協助。她認為美國政府對軍隊家庭表現了尊重，但同時很清楚說明，整體而言他們不在乎巴勒斯坦人的生命，即使他們是美籍巴人。Younis 在感謝美國政府官員關注其家人之餘，也奇怪為何她母親的逃離需要這麼不尋常的介入，明明美國過去多年在烏克蘭及阿富汗戰區都已建立了提供人道撤離的政策，「美國應該能做多一點」。