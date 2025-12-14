【圖輯】十年一屆「錦田鄉酬恩建醮」 巨型竹棚高約五層樓 紀念清初鄧氏族人回鄉復村︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】元朗錦田鄉由昨日（ 13 日）起舉行每 10 年一度的傳統活動「錦田鄉酬恩建醮」，踏入第 34 屆，活動一連多日於水頭村周王二公書院前的醮場展開。

錦田鄉酬恩建醮被視為香港歷史最悠久的太平清醮之一。鄧氏族人相傳，太平清醮於清代傳入錦田鄉，並與鄧氏家族遷徙及定居歷史有關。建醮起源亦可追溯至清初遷界政策，當時沿海居民被迫離鄉；其後周有德及王來任先後建言復界，居民得以返鄉。

為感念周、王二人，錦田鄉民於康熙二十三年（ 1684 年）興建周王二公書院教育子弟，書院翌年落成後，定下「十年一醮」規矩，設壇酬恩，超渡遷界期間喪生的亡魂，並為境內居民祈福。

「錦田鄉酬恩建醮」晚上點亮醮場花牌及燈飾，市民在水頭村周王二公書院前聚集觀賞。

巨型醮棚約達 5 層樓高

本屆建醮焦點之一，是在周王二公書院前搭建、以竹枝紮作而成的巨型醮棚，規模約達 5 層樓高。醮棚由約 17 位師傅耗時約 2 個月搭建，合共用上約 3 萬支竹枝，醮會佔地逾 4.2 萬平方呎。活動完結後，醮棚會改裝成戲棚，上演神功戲。

建醮期間，錦田鄉安排一系列傳統儀式及活動，包括大士巡遊、祈福儀式、粵劇表演、龍獅獻瑞及鄉鄰齋宴等。醮棚內的醮會一般為期 5 日 6 夜，儀程可包括上表、取水淨壇、揚幡、迎神登壇及啟壇建醮等，並由道長主持科儀；啟壇後，緣首與鄉眾在金龍、醒獅及麒麟隊伍伴隨下巡行錦田各村參拜。

醒獅在燈火通明的花牌前起舞。

建醮者約有 4000 人

建醮由當地六股九村共同承辦，現參與建醮者約有 4000 人，多為錦田鄧氏四大房後裔，分別為長房鄧欽、二房鄧鎮、三房鄧銳及四房鄧鋗。

醮場同時設有「錦田鄉打醮展覽」，介紹酬恩建醮由來及主要醮務項目，並展示多個相關的香港非物質文化遺產項目，包括戲棚搭建技藝、紮作技藝、花牌紮作技藝、道教科儀音樂、中式長衫製作技藝、舞獅、食盆（盆菜）、手托木偶粵劇及粵劇神功戲等。

活動資料

・錦田鄉酬恩建醮： 12 月 13 日至 18 日；地點：元朗錦田鄉

・錦田鄉打醮展覽： 12 月 13 日至 19 日；時間：上午 11 時至下午 7 時；地點：錦田醮場（設於水頭村周王二公書院前地）

費用：全免

大士巡遊隊伍在醮場前舞動金龍。

醮場內有舞龍表演。

舞龍隊伍在場中央繞圈表演。

小朋友手持竹桿托起金龍穿梭醮場。

參與者揮動金龍穿梭。

有參與者手持寫有「錦田鄉」的燈籠合照留念。

多頭醒獅配上寫有賀詞的旗幟列隊，吸引一家大小到場觀賞。

巨型竹醮棚內的啟壇典禮現場，兩側大型紮作神將佈置矚目。

醮場花牌燈飾亮起，醒獅到場獻瑞。

錦田醮場入口牌樓造型醒目，不少市民到場拍照留念。

建醮期間安排傳統表演節目，台上以小戲台形式呈現。

錦田鄉酬恩建醮醮棚內擺放大型紮作神像。

醮場前上演舞龍表演，金龍在巨型花牌與竹棚外圍佈置前穿梭。

錦田鄉打醮展覽展出紮作場景模型。

醮棚由約 17 位師傅耗時約 2 個月搭建，合共用上約 3 萬支竹枝，醮會佔地逾 4.2 萬平方呎。

醮棚內供桌上的麵製供品以手掌造型呈現，手心寫上「佛」字，寓意祈福。

建醮期間有科儀隊伍步行入場，參與者抬起紅色牌匾並高舉繡旗。

舞龍表演在醮場上演。

科儀人員手持法器及供物，其中一人敲鑼引路，為儀式開首。

參與者在醮場焚化衣紙。

醮棚內擺放大型紮作神像及裝置。