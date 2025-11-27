大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
【圖輯】宏福苑五級火︱動員逾 800 消防員連夜通宵奮戰 深入火場逐層搜索 在滅火與搜救間來回奔走︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於 11 月 26 日晚上發生五級火警，火舌吞噬了屋苑七座大廈，這場罕見的特大火災造成驚人傷亡，消防處動員逾 800 人參與行動。截至 11 月 27 日晚上已造成至少 83 人死亡，當中包括一名殉職的消防員，另有 76 人受傷，傷者中包含 11 名在前線奮戰的消防員。消防表示，滅火行動已經大致完成，周五早上九時前會完成所有單位爆破，確保沒有被困人士。
逾 800 名消防員參與救援
是次行動中，消防處共調動了超過 140 輛消防車及 177 輛救護車到場，動員的消防員總數超過 800 人。救援人員曾動用 11 條滅火喉和 8 部旋轉台鋼梯車進行高空射水，同時有 26 隊搜救隊伍在火場內部處理求助個案及進行搜索。消防處更使用了無人機了解災場情況，以協助部署。
由於起火時屋苑正進行大規模維修，外牆搭有竹棚架和綠色圍網，火勢藉此迅速向上和橫向蔓延，令救援工作極度艱難。面對這場大火，消防處出動了大量人手和資源，眾多消防員通宵達旦，搏命進入火場內部或操作雲梯從高空射水。
背負二十公斤裝備進入火場
在火光沖天、濃煙密佈的極度嚴峻環境中，多個單位同時熊熊燃燒，消防員必須輪流穿上全套個人保護裝備。這套裝備包括厚重的防火衣、頭盔、手套和靴子，僅這些衣物已重達數公斤。最關鍵的是，他們必須背負俗稱「氧氣樽」的呼吸器，這套裝置用以提供壓縮空氣，確保他們能在充滿有毒氣體的火場中呼吸，單是呼吸器本身的重量就可超過 10 公斤。消防員背負著約 20 公斤的沉重裝備，徒步在黑暗中憑藉微弱的電筒光線，逐層搜索，冒險拯救每一位可能被困的居民。
料早上前完成滅火
現場所見，一隊隊隊員完成艱鉅的救援任務後，雖然疲憊不堪，歇息或更換裝備後，又投入下一輪搜救工作。消防員不間斷地操作雲梯車，將水柱射向火點控制火勢。
消防周五凌晨表示，滅火行動已經大致完成，現時仍對 4 個單位滅火，預計今晚完全熄滅，亦為火場其他單位灑水降溫，避免死灰復燃。消防員即將對 7 幢大廈所有單位進行爆破，確保沒有其他被困人士，預計早上九時前完成。
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo

大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 83 死有消防員殉職 滅火行動大致完成 將爆破所有單位確保無人被困｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四下午 3 時，火警已造成 83 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽

香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo

關注外傭的亞洲移居人士聯盟（The Mission For Migrant Workers, MFMW）和白恩逢之家（Bethune House Migrant Women's Refuge, BHMWR）向所有受大埔火災影響的人士表示深切慰問，包括本地
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級大火釀嚴重死傷 廉署立專組查大維修涉貪疑雲
大埔宏福苑早前發生五級大火，火勢由正在進行外牆大維修工程的棚架燃起，迅速蔓延多幢大廈，造成嚴重死傷，被指是近年最嚴重的屋苑火警之一。 火警由三級升至五級並延燒超過一日，多名居民一度被困，需要大規模疏散，當中包括殉職及受傷的消防員。Fortune Insight ・ 10 小時前
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
大埔宏福苑火災增至55死 四座樓火勢大致救熄
消防處就大埔宏福苑五級火警公布最新情況，屋苑八座大廈中一座沒有被火勢波及，目前有四座已大致救熄，其餘三座樓火勢獲有效控制。火災發生至今處方共出動304架次消防及救援車輛、1,250多名消防員，期間收到341宗求助個案，已成功處理279宗個案，其中四座大致救熄的大廈中已沒有未處理的求助個案。 是次火災中有51人當場死亡，有72名傷者送院，當中4人送院後證實不治，令死亡人數增至55人，目前共8名消防員受傷，1人殉職。目前消防處分派不同行動專隊及小隊作行動部署，正動用11條滅火喉，派出26隊搜救隊，並於今早約11時在安泰閣31樓救出一名男性長者。 消防處副處長黃嘉榮表示，處方接獲大量傷者求助個案，處理需時，現場發現大廈外棚架有倒塌危險，火災現場溫度亦極高，增加救援工作難度，目前餘下三座救援工作推進順利，小隊正在不同樓層進行破門徹底搜索，不排除會救出更多傷者。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起焚燒，至今造成 83 死逾 70 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。AASTOCKS ・ 20 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
關注外傭的亞洲移居人士聯盟（The Mission For Migrant Workers, MFMW）和白恩逢之家（Bethune House Migrant Women’s Refuge, BHMWR）向所有受大埔火災影響的人士表示深切慰問，包括本地居民以及在社區擔任重要護理工作的外籍家庭傭工。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
宏福苑五級火｜馬會捐一億 李嘉誠基金會、李兆基基金各捐 3 千萬元 新地、周大福、信和各捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 1 天前