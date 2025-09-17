【圖輯】施政報告宣讀近三小時 司長捽眼議員翹手、仰望｜Yahoo

周浩鼎抬頭仰望，若有所思。

【Yahoo 新聞報道】特首李家超今早（17 日）在立法會宣讀 2025 年度施政報告，74 頁的文稿，在三小時內完成。90 位議員靜心聆聽，報告讀得很暢順，但時間過得很慢。專家指出，長時間維持同一坐姿，容易引起勞損，所以定時小休、轉換坐姿，或進行伸展運動很重要。

議事堂上，政務司司長陳國基一度除下眼鏡捽眼，民建聯的梁熙翹起雙手打側坐椅，他的黨友周浩鼎和經民聯的陳祖恒都曾挨着椅背抬頭抑望，個別議員亦不時碌着手機，各自用自己的方法恭聽李家超的發言。

劉業強和多名議員今日（17 日）都結着跟李家超一樣的「三橋」領帶，他身旁的議員認真看着手機。

勞工界議員周小松（左）和醫療衞生界議員林哲玄不約而同托着下巴聆聽施政報告。

政務局長陳國基一度除下眼鏡捽眼，可能又要為正在逼近的熱帶氣旋廢寢忘餐作超前部署。

民建聯議員梁熙坐姿豪邁。