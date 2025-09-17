【圖輯】施政報告宣讀近三小時 司長捽眼議員翹手、仰望｜Yahoo

港片告急？電影金像獎入圍有危機
其他人也在看
施政報告2025外勞收緊︱嚴控輸入侍應廚師比例 基層派嬲促停輸外勞：依家好難搵工︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（16日）公佈的施政報告主題包括「心繫民生」。有基層團體施政報告直播會，約 40 名基層人士參與。但有基層聽過直播後表明不收貨，促政府完全剎停外勞政策，還港人工作機會。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
施政報告2025︱消費券落空感失望 市民稱相信特首：家超應該得︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】特首李家超今（16日）發表施政報告，有市民原本期望政府重派消費券，以振興經濟、幫補生活，對施政報告中未有相關安排感到失望。亦有市民笑言相信李家超施政決定，故不用特意收看直播。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
施政報告2025高頻詞彙統計｜「香港」「本地」增 「國家」「發展」減 「AI」倍增︱Yahoo
特首李家超今日（17 日）發表任內第四份施政報告，今年以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為主題，報告全文大約 44,000 字，篇幅比去年的大約 55,000 字大幅減少。《Yahoo 新聞》統計了施政報告全文較多出現的詞彙，藉此檢視報告的重點。結果顯示，今年報告中「香港」出現次數最多，比去年亦較多；「國家」出現的次數有 52 次，比去年少。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
施政報告今發表 李家超︰主軸圍繞經濟及民生
新一份施政報告今日發表，行政長官李家超昨於行會前預告，今年的施政報告封面繼續沿用綠色，冀延續香港的繁榮活力。他指，《施政報告》提出短、中、長政策，政府會落實《施政報告》的理念：深化改革，心繫民生，發揮優勢，同創未來，主軸環繞經濟和民生。 李家超指，綠色代表活力和延續性，使用綠色作為封面代表對香港的繁榮活力會延續下am730 ・ 1 天前
美國網球女將涉侮辱中國菜式 嘲諷牛蛙甲魚海參「瘋狂、誇張」 言論挨轟後致歉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國網球球星湯森德（Taylor Townsend）在社交平台上評論中國美食，形容餐廳內的牛蛙、甲魚及海參菜式「瘋狂」及「誇張」，有關言論惹來爭議，她事後已公開道歉。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天
香港狗主期待多年的「寵物入餐廳」願望終於實現！寵物入餐廳在國外很平常，但根據現行香港法例《食物業規例》是限制寵物進入餐廳的。根據政府統計處數據，全港有超過24萬住戶飼養貓狗，佔總住戶的9.4%，反映寵物經濟的巨大潛力，不過這條法例卻讓不少毛孩主人在外出用餐時感到不便。好消息是，剛剛發佈的《行政長官2025年施政報告》宣佈即將放寬限制，容許食肆申請牌照，讓狗狗進入餐廳，結束長達30年的寵物狗入餐廳禁令。Yahoo Food ・ 16 小時前
施政報告2025鼓勵生育｜初生子女免稅額延長 家長首兩年享 26 萬元免稅額｜Yahoo
行政長官李家超今早（17 日）發表 2025 年施政報告，其中提出一系列鼓勵生育措施，包括延長初生子女免稅額，由一年增至兩年。由 2026/27 課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額，即 26 萬元。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
施政報告2025懶人包｜一文睇清李家超7大新醫療健康政策：強化癌症篩查、9招改善市民精神健康
施政報告2025懶人包｜行政長官李家超今日（17日）公布新一份施政報告，面對經濟不景、醫療人手短缺、出生率低迷等問題，社會各界都十分關注特首的施政方針。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：香港政府新聞網、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 17 小時前
施政報告2025新生嬰兒獎勵金︱專才有無份？李家超指香港非酒店：幫助真正香港BB︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（17 日）發表新一份《施政報告》後，晚上出席在記者會時被問及可否放寬專才領「新生嬰兒獎勵金」，以鼓勵生育。李家超指政策必須謹慎處理，強調資金只會用於「真正香港嘅 BB」，並限定必須是香港永久性居民才能受惠。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
天后私下超親民！孫燕姿一家四口罕見同框 7歲混血女兒碎花裙萌翻
近日，樂壇天后孫燕姿與荷蘭籍丈夫納迪姆帶著兩個孩子在新加坡商場出現，難得全家同框的畫面被粉絲捕捉到，也讓外界一窺她的日常生活。當天，孫燕姿頂著一頭金色短髮，身穿藍色襯衫搭配牛仔短褲，打扮低調隨性。因戴著口罩，一開始並不容易被認出，直到粉絲看到她的丈夫納迪姆，才確定是孫燕姿一家。姊妹淘 ・ 15 小時前
施政報告2025懶人包｜居屋綠表比例提高至5成 增白居二配額 餐廳申請狗隻進入牌照 一文睇清政策重點｜Yahoo
行政長官李家超今早（17 日）11 時，於立法會會議廳發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。李家超表示，今年的《施政報告》會沿用去年的綠色。李家超在長達近 3 小時宣讀當中，公布多項政策詳情，《Yahoo 新聞》為你一文盤點。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本駐丹麥大使館辦酒會 據報中國大使王雪峰要求驅逐台灣代表不果 王離場抗議︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國駐丹麥大使王雪峰今年 2 月在日本駐丹麥大使官邸舉辦的天皇生日慶祝酒會上，要求台灣駐丹麥代表鄭榮俊夫婦離席，但遭日方拒絕後憤而離場，臨走前更以手指向鄭榮俊表達不滿。事件近日曝光後，台灣外交部發言人蕭光偉在例行記者會上強烈譴責，批評是「戰狼外交的蠻橫作風」，完全不符國際禮儀。Yahoo新聞 ・ 1 天前
尚比亞尾礦壩倒塌釀生態災難 農民控告中資礦企索償 800 億美元 指魚群死亡、居民屙血尿︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】尚比亞一條銅礦尾礦壩在 2 月倒塌，數百萬公升高酸性廢料湧入河道，導致魚群大規模死亡、飲用水源受污染及農作物毀滅性受損。當地居民更出現血尿、胸悶等健康症狀，村民形容事件釀成嚴重「生態災難」，並已向兩間與中國有關的礦業公司提出 800 億美元（約 6,240 億港元）訴訟。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
【7-11】D197貓山王榴槤新地 限時$10 (17/09起）
7-11 D197貓山王榴槤新地以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，新地幼滑口感，啖啖都係雙重震撼，而家限時優惠價$10就食到一杯！YAHOO著數 ・ 16 小時前
施駿興否認與女童非法性交 辯方引事主反國教聯署、男友反修例帖文 質疑報案原因
曾任青年民建聯副主席的元朗區議員施駿興，被指於 2008 年在公園非禮 11 歲女童，又於 3 年後與 13 歲的她性交。施否認非禮及與 16 歲以下女童非法性交罪，案件周二（16 日）在區院進入第二日審訊。法庭線 ・ 15 小時前
施政報告2025樓市措施欠奉︱李家超指樓價處「平平穩穩的底部」 「貴與平」屬個人考慮︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今日（17 日）發表新一份《施政報告》後，晚上出席記者會指，被問及為何未有推出針對私樓市場的新措施時，他政府對私樓的政策一向希望保持平穩發展，避免樓價出現大幅波動。他又指，李家超指出，社會上對香港樓價是否昂貴存在不同看法，「有啲人話香港樓貴，有啲人話香港樓唔貴，咁呢個係好個人性。」Yahoo新聞 ・ 10 小時前
楊千嬅演唱會開售已爆滿 紅館4場公售只得一萬張飛
楊千嬅紅館演唱會今日（17日）正式公開發售，今次楊千嬅一連開足4場，但就有不少網民發現非常難買。觀看其票務詳情Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
施政報告2025直播｜首長問責 北都鬆綁 推寵物經濟 長者樓換樓 初生子女連續2年享26萬免稅額(更新)
【9月17日更新】特首李家超將於今日(17日)11時到立法會發表任內第四份《施政報告》。今年封面沿用去年的綠色，代表活力和延續性，亦代表政府政策及香港繁榮活力會延續，主題定為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」，內容主軸圍繞經濟和民生，涵蓋短、中、長期政策。 李家超將於下午和夜晚，分別出席《施政報告》記者會am730 ・ 20 小時前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
馬雲傳回歸 親掌阿里AI業務 坐鎮外賣戰 迎擊京東美團
阿里巴巴（9988.HK）、京東（9618.HK）與美團（3690.HK）在外賣平台領域的競爭愈演愈烈之際，外電報道，淡出公眾視野5年的阿里創辦人馬雲已「強勢回歸」，帶領阿里向京東及美團「宣戰」，並親自掌管集團人工智能（AI）及外賣業務，更在辦公室內部留言板貼上「讓阿里再次偉大」的口號。這場內地外賣平台巨頭之間的爭奪戰，未來勢必再起風雲。信報財經新聞 ・ 1 天前