在菲律賓東部的 Dipaculao，航拍鏡頭展示了鳯凰的威力，岸邊混凝土道路被粉碎。 ( Photo by Ezra Acayan/Getty Images )

超強颱風鳳凰昨日（9 日）橫掃菲律賓北部，導致兩人喪生，140 萬人需要離開家園避災。今日風暴離開後，救援人員展開救災行動。數以萬計海岸防衞隊人員、警察及軍人恢復執勤，協助受災人民。

法新社報道引述救援人員指出，很多房屋被強風吹毀，主要幹道被山泥淹沒，無法通行。由於昨晚（9 日）雨勢太大，加上水位高漲，救援人員未能出動救災。菲律賓上周才被海鷗吹襲，總統小馬可斯宣佈維期一年的國家災難狀態，以便加快救援、賑災及災後重建行動。政府同時即時凍結全國生活必需品的價格，發放免息貸款。

預料鳯凰會逐步移新台水女火弓竹，周三登陸台灣西南部。台灣氣象署已發出颱風鳯凰海警，預測今晚至明日台灣東半部可能出現豪雨。

颱風離開後，居民返回災場執拾，所有民居基本上都體無完膚。(Photo by Ezra Acayan/Getty Images)

颱風吹襲下，140 萬人須緊急疏散，前往各區的臨時庇護中心住宿。 (Photo by Ezra Acayan/Getty Images)

鳯凰吹襲期間，菲律賓北部多區水位高漲，道路和農田均成澤國。 (Photo by Ezra Acayan/Getty Images)

救援人員在颱風離開後出動，展開救災行動。(Photo by Ezra Acayan/Getty Images)