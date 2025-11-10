容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
【圖輯】鳯凰橫掃呂宋 140 萬人疏散 道路粉碎農田淹沒
超強颱風鳳凰昨日（9 日）橫掃菲律賓北部，導致兩人喪生，140 萬人需要離開家園避災。今日風暴離開後，救援人員展開救災行動。數以萬計海岸防衞隊人員、警察及軍人恢復執勤，協助受災人民。
法新社報道引述救援人員指出，很多房屋被強風吹毀，主要幹道被山泥淹沒，無法通行。由於昨晚（9 日）雨勢太大，加上水位高漲，救援人員未能出動救災。菲律賓上周才被海鷗吹襲，總統小馬可斯宣佈維期一年的國家災難狀態，以便加快救援、賑災及災後重建行動。政府同時即時凍結全國生活必需品的價格，發放免息貸款。
預料鳯凰會逐步移新台水女火弓竹，周三登陸台灣西南部。台灣氣象署已發出颱風鳯凰海警，預測今晚至明日台灣東半部可能出現豪雨。
