【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於 11 月 26 日晚上發生五級火警，火舌吞噬了屋苑七座大廈，這場罕見的特大火災造成驚人傷亡，消防處動員逾 800 人參與行動。截至 11 月 27 日晚上已造成至少 83 人死亡，當中包括一名殉職的消防員，另有 76 人受傷，傷者中包含 11 名在前線奮戰的消防員。消防表示，滅火行動已經大致完成，周五早上九時前會完成所有單位爆破，確保沒有被困人士。

多名消防員穿著全套黃色防火衣並背著呼吸裝備，急步經過防救援車輛，準備前往火場。

逾 800 名消防員參與救援

是次行動中，消防處共調動了超過 140 輛消防車及 177 輛救護車到場，動員的消防員總數超過 800 人。救援人員曾動用 11 條滅火喉和 8 部旋轉台鋼梯車進行高空射水，同時有 26 隊搜救隊伍在火場內部處理求助個案及進行搜索。消防處更使用了無人機了解災場情況，以協助部署。

由於起火時屋苑正進行大規模維修，外牆搭有竹棚架和綠色圍網，火勢藉此迅速向上和橫向蔓延，令救援工作極度艱難。面對這場大火，消防處出動了大量人手和資源，眾多消防員通宵達旦，搏命進入火場內部或操作雲梯從高空射水。

遠景顯示宏福苑多棟大廈多個單位起火，火勢猛烈，消防員操作多架雲梯從不同角度向火場射水。

救援人員在路邊聚集，多名消防員身穿防火衣，望向被火災嚴重焚毀的宏福苑大廈，了解火勢和現場狀況。

背負二十公斤裝備進入火場

在火光沖天、濃煙密佈的極度嚴峻環境中，多個單位同時熊熊燃燒，消防員必須輪流穿上全套個人保護裝備。這套裝備包括厚重的防火衣、頭盔、手套和靴子，僅這些衣物已重達數公斤。最關鍵的是，他們必須背負俗稱「氧氣樽」的呼吸器，這套裝置用以提供壓縮空氣，確保他們能在充滿有毒氣體的火場中呼吸，單是呼吸器本身的重量就可超過 10 公斤。消防員背負著約 20 公斤的沉重裝備，徒步在黑暗中憑藉微弱的電筒光線，逐層搜索，冒險拯救每一位可能被困的居民。

救援人員將傷者抬離災場，擔架床上的傷者被白布覆蓋，移往救護車方向。

料早上前完成滅火

現場所見，一隊隊隊員完成艱鉅的救援任務後，雖然疲憊不堪，歇息或更換裝備後，又投入下一輪搜救工作。消防員不間斷地操作雲梯車，將水柱射向火點控制火勢。

消防周五凌晨表示，滅火行動已經大致完成，現時仍對 4 個單位滅火，預計今晚完全熄滅，亦為火場其他單位灑水降溫，避免死灰復燃。消防員即將對 7 幢大廈所有單位進行爆破，確保沒有其他被困人士，預計早上九時前完成。

大火造成多人死傷，救援人員在現場將死傷者抬上擔架床，多名消防員及救護員圍繞處理。

事故現場停泊多輛消防車及救護車，消防員在場戒備及進行救援工作。

火勢在夜間持續燃燒，消防員操作雲梯從高空向起火單位射水撲救。

消防員利用雲梯伸向起火樓層，近距離射水，從窗戶冒出大量濃煙。

兩名消防員在地面操作無人機，協助勘察火場及評估火勢情況，以制定救援策略。

白天火勢減弱後，可見大廈外牆嚴重熏黑，仍有濃煙冒出，消防水柱直衝牆壁，可見火災的嚴重程度。

兩名消防員在停泊於現場的紅色救援車旁整理裝備，為救援工作作準備。

消防員利用雲梯伸向起火樓層，從高處向猛烈的火舌射水，試圖撲滅窗戶冒出的火光。

兩架消防雲梯車從高空向起火的大廈外牆發射強勁的水柱，控制火勢蔓延。

多名消防員背著呼吸裝備，趕往火場展開或輪換救援工作。

消防員在現場休息，部分人坐下短暫歇息。

兩名消防員在消防車旁整理個人裝備。

消防員在消防喉管旁急步走過。