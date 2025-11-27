宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於 11 月 26 日晚上發生五級火警，火舌吞噬了屋苑七座大廈，這場罕見的特大火災造成驚人傷亡，消防處動員逾 800 人參與行動。截至 11 月 27 日晚上已造成至少 83 人死亡，當中包括一名殉職的消防員，另有 76 人受傷，傷者中包含 11 名在前線奮戰的消防員。消防表示，滅火行動已經大致完成，周五早上九時前會完成所有單位爆破，確保沒有被困人士。
逾 800 名消防員參與救援
是次行動中，消防處共調動了超過 140 輛消防車及 177 輛救護車到場，動員的消防員總數超過 800 人。救援人員曾動用 11 條滅火喉和 8 部旋轉台鋼梯車進行高空射水，同時有 26 隊搜救隊伍在火場內部處理求助個案及進行搜索。消防處更使用了無人機了解災場情況，以協助部署。
由於起火時屋苑正進行大規模維修，外牆搭有竹棚架和綠色圍網，火勢藉此迅速向上和橫向蔓延，令救援工作極度艱難。面對這場大火，消防處出動了大量人手和資源，眾多消防員通宵達旦，搏命進入火場內部或操作雲梯從高空射水。
背負二十公斤裝備進入火場
在火光沖天、濃煙密佈的極度嚴峻環境中，多個單位同時熊熊燃燒，消防員必須輪流穿上全套個人保護裝備。這套裝備包括厚重的防火衣、頭盔、手套和靴子，僅這些衣物已重達數公斤。最關鍵的是，他們必須背負俗稱「氧氣樽」的呼吸器，這套裝置用以提供壓縮空氣，確保他們能在充滿有毒氣體的火場中呼吸，單是呼吸器本身的重量就可超過 10 公斤。消防員背負著約 20 公斤的沉重裝備，徒步在黑暗中憑藉微弱的電筒光線，逐層搜索，冒險拯救每一位可能被困的居民。
料早上前完成滅火
現場所見，一隊隊隊員完成艱鉅的救援任務後，雖然疲憊不堪，歇息或更換裝備後，又投入下一輪搜救工作。消防員不間斷地操作雲梯車，將水柱射向火點控制火勢。
消防周五凌晨表示，滅火行動已經大致完成，現時仍對 4 個單位滅火，預計今晚完全熄滅，亦為火場其他單位灑水降溫，避免死灰復燃。消防員即將對 7 幢大廈所有單位進行爆破，確保沒有其他被困人士，預計早上九時前完成。
其他人也在看
受困妻最後通話「好大煙頂唔順」 夫聞聲落淚促救人五內如焚
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火警持續焚燒大半日，火勢猛烈，至今晨(27日)仍未救熄。有居民表示，其太太與愛貓至今仍被困火場，未能救出。該居民萬分焦急，難掩憂心與難過，他透露最後一次與太太通話時，太太已在濃煙中喊「好大煙，頂唔順」，他只盼望消防能盡快將妻子on.cc 東網 ・ 15 小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 5 小時未救熄，入夜更越燒越烈，波及共七座大廈起火。消防處晚上見記者表示，火警中有 9 人不幸在現場被界定死亡，另有 4人送院後不治，令死亡人數上升至 13 人，包括一名消防員；另有至少 15 人受傷，包括兩名消防員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
奪命火災全港關注，但亦有一些市民在閱覽相關資訊後出現情緒反應。有臨床心理學家便表示災難後出現急性的壓力反應是正常狀況，情緒一般會慢慢消退，但若持續感到困擾不安，便應向專業人士求助。精神科專科醫生則建議，市民若感到不安，應暫時遠離相關資訊，「不要覺得自己不去看，就是不關心社會……這是一個負責任的照護行為。」Yahoo 健康 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，不幸造成 55 人死亡，包括37歲消防員何偉豪在火災中殉職。何偉豪拍拖多年的女友在社交平台發文悼念，指感到難以接受，形容何偉豪是她的superhero，為他感到驕傲，「我個superhero任務完成返左氪星啦～」帖文又多謝大眾的關心，亦表示需要空間消化事件，「我好想好想可以再拖住你隻手…」。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起焚燒，至今造成 83 死逾 70 傷，包括有消防員殉職，有 279 人失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」Yahoo新聞 ・ 20 小時前
宏福苑五級大火｜TVB主播陳嘉欣直播報導災情 被網民封為「現實版Man姐」
大埔宏福苑五級大火牽動港人，各傳媒都派員報導，讓市民得知現場情況。TVB派出主播陳嘉欣到現場為6點半新聞報導採訪，再「直踩」到晚間新聞擔任主播。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
宏福苑五級火．不斷更新
【Now新聞台】大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架火警，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣，現場火光沖天，冒出大量濃煙。火警最新消息更新如下：【19:35】因應大埔宏福苑火警事故，大埔民政事務處開放廣福社區會堂、東昌街社區會堂、大埔社區中心、富善社區會堂、善樓（善導會），作臨時庇護中心。【19:31】李家超：即時啟動緊急事故監察及支援中心，指示部門全力做好滅火救援。【19:22】因火警關係，以下路段需要封閉，駕駛人士需改用其他道路：-由南運路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段（往沙田方向）全線-吐露港公路（來回方向）通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行車線-廣宏街全線（來回方向）-由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路（往汀角路方向）的全線運運輸服務：途經有關路段的超過30條巴士路線受影響，需改道行駛。運輸署已通知專營巴士營辦商派員到巴士站協助受影響乘客及維持秩序。宏福苑直擊｜火勢燒逾四小時未受控 記者距火場500米能感受強勁熱力消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職【18:46】火警升至5級。【18:35】火警造成至少4死5傷，包括一名消防員殉職。【18:32】警方設立熱線1878999now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。Yahoo Food ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生火警，下午 6 時 22 分升為五級。火警中有 75 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）對香火災深表哀痛，向當地主教發出唁電，表達對受災人士的關切。教宗已為此事件持續祈禱，並且保證在精神上與所有受難者同在。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱藝人集氣求平安 天佑大埔火災
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火逐漸受控，全城關注，多位藝人尋晚（26日）通宵出動救災，人美心善令人動容，同時亦有大批藝人心繫火災，雖然藝人們有工作原因未能親身到現場幫手，但仍透過網路向大家發出號召，希望為集氣五級火災，給予正面的祝福或能量支持：東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
香港大火！37歲消防員何偉豪殉職 消防處官網變黑白
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，已造成至少 44 人遇難，45 人受傷，消防員何偉豪殉職。鉅亨網 ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火已經焚燒超過半日。運輸署與多個交通服務營運商在 11 月 27 日有以下的交通安排。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%
大埔宏福苑五級火至今造成44人死亡，66人受傷，其中15人危殆，火災影響嚴重，市傳中國太平承保宏福苑屋苑綜合保險，中國太平股價今日（27日）早市曾跌8%，低見16.77元，半日跌1.4%，報18元，成交額4.57億元。28Hse.com ・ 15 小時前
大埔宏福苑火災增至55死 四座樓火勢大致救熄
消防處就大埔宏福苑五級火警公布最新情況，屋苑八座大廈中一座沒有被火勢波及，目前有四座已大致救熄，其餘三座樓火勢獲有效控制。火災發生至今處方共出動304架次消防及救援車輛、1,250多名消防員，期間收到341宗求助個案，已成功處理279宗個案，其中四座大致救熄的大廈中已沒有未處理的求助個案。 是次火災中有51人當場死亡，有72名傷者送院，當中4人送院後證實不治，令死亡人數增至55人，目前共8名消防員受傷，1人殉職。目前消防處分派不同行動專隊及小隊作行動部署，正動用11條滅火喉，派出26隊搜救隊，並於今早約11時在安泰閣31樓救出一名男性長者。 消防處副處長黃嘉榮表示，處方接獲大量傷者求助個案，處理需時，現場發現大廈外棚架有倒塌危險，火災現場溫度亦極高，增加救援工作難度，目前餘下三座救援工作推進順利，小隊正在不同樓層進行破門徹底搜索，不排除會救出更多傷者。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
【Yahoo新聞報道】宏福苑發生五級大火，根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火慘劇，引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒，豈料「一點即着」，抗燃性欠佳。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑於昨日（ 26 日）下午發生五級火警，造成至少 55 人死亡，包括一名殉職消防員，另有多人受傷。中央政府對此高度關注，中央港澳辦主任夏寶龍成立工作小組，並由中央港澳辦副主任農融率領，於今日凌晨出發，早上抵達香港協助開展救災工作。中央港澳辦常務副主任徐啟方亦於當日下午赴港提供協助。Yahoo新聞 ・ 10 小時前