精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【圖輯紀錄】宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組 600 人進場 頹垣中尋遺體識別罹難者｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，火災奪走過百條性命，多人失蹤，居民家園盡毀，歸家無期。在滅火及救援工作完成後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今早（29日）約 600 人隊伍進場，開始搜索遺體及殘骸，從而協助家屬辨認遇難者身份。被火焚燒的大廈外牆徹底燻黑，竹枝散落一地。
據當局昨午公布，火災已造成 128 人死亡，包括一名消防員殉職，求助個案中尚有 200 多人情況未明。今日上午約 11 時 45 分，警方出動災難遇害者辨認組到宏福苑處理現場遺體辨認和登記。一眾 DVIU 警員穿上白色保護衣、藍色頭盔和口罩，衣背均寫上自己的編號和名字。他們乘坐大旅遊巴在宏福苑外迴旋處落車，排列好隊伍後，隨後逐行步入宏福苑。DVIU 主要負責搜查人體殘肢、屍體、骨灰，亦會紀錄伏屍地點或搜索遺物，協助家屬辨認遇難者身份。
大埔宏福苑五級火｜政府官員今早在政總默哀 今日起3日18區設弔唁處政府建築物下半旗
大埔宏福苑五級火造成多人死亡，政府總部今早舉行悼念儀式。 今早8時，行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部東翼前地默哀3分鐘，哀悼在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士。 來港協助開展救災工作的港澳辦副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、港澳辦副主任農融也有出席參與默哀。其後，李家超、徐啟方、周霽am730 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 1 天前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 2 天前
大埔宏福苑五級火｜梁君彥出席前高級公務員協會晚宴惹爭議 拍攝到致辭時露出笑容
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，立法會主席梁君彥被拍攝到昨晚出席前高級公務員協會晚宴，他指事件符合政府指引，希望社會不要挑撥大家。 由網上圖片可見，前高級公務員協會昨晚舉行周年大會及晚宴，活動主題是「全心全意支持立法會換屆選舉」，現場放置宣傳立法會選舉的易拉架。投影片寫上哀悼殉職消防員何偉豪的字眼，立法會主席梁君彥am730 ・ 3 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳關愛隊要求義工離開及報警 麥美娟澄清無人報警希望社會認清事實
大埔宏福苑五級火後，政府開放9個臨時庇護中心讓災民暫住。網傳有關愛隊到場後要求義工離開並報警。民政及青年事務局局長麥美娟澄清警方無接獲相關報案，希望社會認清事實。 麥美娟強調政府要確保臨時庇護中心的秩序，保護災民的安全及私隱。她希望社會認清事實，大家團結一致，不分彼此，為受影響居民提供適切服務。 麥美娟呼籲am730 ・ 2 小時前
政府官員默哀三分鐘哀悼宏福苑罹難者（附18弔唁處地點）
【Now新聞台】大埔宏福苑周三發生五級火災，造成重大人員傷亡。特區政府今早舉行哀悼火災罹難者默哀儀式，行政長官李家超帶領一眾官員默哀三分鐘。宏福苑五級火災．不斷更新為哀悼五級火災的罹難者，全港政府建築物及設施即日起一連三日，下半旗誌哀。另外，為表達對大埔宏福苑火災罹難者的沉重哀悼，民政事務總署即日起至下周一(12月1日)會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至晚上9時。弔唁處地點如下：中西區西營盤社區綜合大樓西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓灣仔摩頓臺活動中心銅鑼灣銅鑼灣徑20號東區北角社區會堂北角渣華道123號南區華貴社區中心奇力灣華貴邨九龍城紅磡社區會堂紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下觀塘觀塘社區中心觀塘翠屏道17號深水埗荔枝角社區會堂深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）黃大仙黃大仙社區中心黃大仙正德街104號油尖旺梁顯利油麻地社區中心油麻地眾坊街60號離島香港教育工作者聯會黃楚標中學東涌富東邨第3期第10區葵青荔景社區會堂葵涌荔景山路205號北區和興社區會堂粉嶺和鳴里7號地下西now.com 新聞 ・ 6 小時前
香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標
香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。鉅亨網 ・ 2 天前
嘉華集團與呂耀東合共捐款1000萬港元支援大埔災民
新界大埔宏福苑發生的嚴重火災事故，嘉華集團（「集團」）向火災中遇難的居民和殉職的消防員表示沉痛哀悼，並對受影響居民及家屬致以誠摯慰問。為協助受災人士渡過難關，集團宣布捐出1000萬港元，其中700萬港元由嘉華集團捐出，300萬港元由集團主席呂耀東以個人名義捐出，為受火災影響的家庭提供即時經濟援助，以解燃眉之急，支持他們重建生活。呂耀東表示：「火災無情，人間有愛。得知大埔宏福苑發生火災，造成多名市民痛失家園，我們感到非常難過。集團希望透過是次捐款，能即時為受災街坊提供一點支持，略盡綿力，協助他們應對當前困境。我們與社區同心同行，祝願所有受影響人士早日走出陰霾，重拾正常生活。」(BC)infocast ・ 2 天前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金缸經｜災後公關「唯快不破」？
做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。BossMind ・ 18 小時前
電池問題或致純電模式失效 比亞迪召回近8.9萬輛車
【on.cc東網專訊】內媒周六（29日）報道，內地電動車龍頭企業比亞迪近日向國家市場監督管理總局備案召回計劃，涉及兩款批次共88,981輛秦PLUSDM-i車型，召回原因為動力電池包一致性問題，可能導致純電模式失效，存在安全隱患。on.cc 東網 ・ 2 小時前
大埔宏福苑災場逾60動物獲救 20多隻不幸離世 近200動物未尋回
【動物專訊】火災無情人間有愛，大埔宏福苑火災現已造成最少94人死亡、70人受傷，尚有許多人和動物失聯，令許多家庭痛失至親至愛。火警在燃燒逾43小時終被救熄，連日來許多市民及動物機構自發前往災場做義工，愛護動物協會、龜途、兔兔基地等多個動物組織及許多獨立義工在場協助救援，盼望可救得一命得一命。根據關注動物褔利聯盟統計，大埔宏福苑災場有逾60動物獲救，20多隻不幸離世，尚有近200動物未尋回，現時有許多主人現場苦等。多個動物機構留守協助，盼望盡力在黃金時候協助動物與主人。 在中午12時多，更有一隻宏志閣1406室的白色約瑟犬平安獲救，由愛協督察抱出來及交回給主人。由多個動物機構組成的關注動物褔利聯盟這幾日均留守在封鎖線外，即場協助主人與獲救動物團聚，在場包括浪浪之家、龜途、香港鸚鵡救援、兔兔基地動物救援、浪浪協進會等。現場有很多主人一直苦等，當消防員將動物救下來時，會先交愛護動物協會獸醫檢查，然後再由義工處理。現場亦有3個私營獸醫團隊，即場為動物作分流檢查，決定是否要送院、是否需要吸氧，或主人可以即時接走等。 區議員劉鎮海事前為主人求助進行登記，一共收到約150個單位，涉及約260隻動物，香港動物報 ・ 1 天前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 2 天前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親稱收到壞消息：我同先生、叔仔會互相撐住｜Yahoo
事主 Winnie 今日（28日）早上在社交平台發文，表示「暫時消防都通知我咗係壞消息嚟」，她和家人會「撐住」。Yahoo新聞 ・ 2 天前
中央港澳辦：全力支持港府應對處置火災事故
昨日(26日)下午香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓發生火災，造成重大人員傷亡。中央港澳辦表示，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間瞭解火災救援和人員傷亡等情況，指示香港中聯辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、香港中聯辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。香港特區政府和社會各界正全力展開滅火和人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作。 中央港澳辦堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，密切跟進火災事故救援情況，與香港特區政府保持密切溝通，並協調有關部門和地方提供必要援助，全力支持香港特區政府應對處置火災事故。 在中央港澳辦指導下，中聯辦成立應急專班已連夜持續開展工作，密切跟進火災事故救援情況。(wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 天前