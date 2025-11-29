【圖輯紀錄】宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組 600 人進場 頹垣中尋遺體識別罹難者｜Yahoo

災難遇害者辨認組會紀錄遇害者伏屍地點及搜索遺物，協助家屬辨認遇難者身份。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，火災奪走過百條性命，多人失蹤，居民家園盡毀，歸家無期。在滅火及救援工作完成後，警方災難遇害者辨認組（DVIU）今早（29日）約 600 人隊伍進場，開始搜索遺體及殘骸，從而協助家屬辨認遇難者身份。被火焚燒的大廈外牆徹底燻黑，竹枝散落一地。

據當局昨午公布，火災已造成 128 人死亡，包括一名消防員殉職，求助個案中尚有 200 多人情況未明。今日上午約 11 時 45 分，警方出動災難遇害者辨認組到宏福苑處理現場遺體辨認和登記。一眾 DVIU 警員穿上白色保護衣、藍色頭盔和口罩，衣背均寫上自己的編號和名字。他們乘坐大旅遊巴在宏福苑外迴旋處落車，排列好隊伍後，隨後逐行步入宏福苑。DVIU 主要負責搜查人體殘肢、屍體、骨灰，亦會紀錄伏屍地點或搜索遺物，協助家屬辨認遇難者身份。

警方災難遇害者辨認組到宏福苑處理現場遺體辨認和登記。他們乘坐大旅遊巴在宏福苑外迴旋處落車，排列好隊伍後，隨後逐行步入宏福苑。

一眾 DVIU 警員穿上白色保護衣、藍色頭盔和口罩，步入現場。

災難遇害者辨認組進入宏福苑，他們負責搜查人體殘肢、屍體、骨灰，亦會紀錄伏屍地點或搜索遺物。

災難遇害者辨認組進入宏福苑展開搜查行動。

大埔宏福苑周三經歷五級大火，火勢蔓延至七座大廈，外牆徹底燻黑。

被火焚燒過的大廈外牆燻黑。

宏福苑經歷五級大火焚燒，牽連七座大廈，如今只剩頹垣敗瓦。

宏福苑五級火奪走過百條性命，居民痛失摯愛，不少人送花悼念。

送花者願逝者安息。