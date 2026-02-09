黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
【多相】可口可樂60周年｜香港可口可樂博物館首度開放公眾參觀 2.12起接受報名（內附報名連結）｜Yahoo活動街
札根香港60年的太古可口可樂一直與香港人同聲同氣，你又曾否好奇這些「聲」和「氣」是如何製造出來的呢？作為周年誌慶的壓軸活動，全新升級的香港可口可樂博物館將首次向公眾開放，並於3月7日（六）舉辦一連三場的公眾導覽活動，讓市民走進「香港製造」的廠房，親身感受暢爽滋味！
博物館導賞團：首度開放公眾參觀 2月12日下午起接受報名
香港可口可樂博物館導賞團將以嶄新的時光穿越形式結合創新互動體驗，以「香港製造」為核心，回顧香港太古可口可樂與香港並肩成長的歷程，同時展望可持續發展的未來方向。公眾活動將於2月12日（四）下午2時起開起放網上報名，讓市民有機會自行組團，尋找專屬香港、連繫着幾代人的成長趣事，並透過沉浸式體驗深入了解香港「可口可樂」的歷史與發展。
品牌期望藉可口可樂博物館，將昔日的「童年回憶」轉化為社區、教育及商界的交流平台，持續深化與香港的緊密連結。太古可口可樂東南亞、香港和台灣區域首席執行官金憶先生出席展館開幕典禮時表示：「自1965年在香港開展裝瓶業務以來，太古可口可樂已從一個本地市場拓展成為可口可樂全球第五大的裝瓶伙伴，服務超過全球十分之一的人口。香港對我們而言，不僅是起點，更是創新與承傳的核心。」展望未來，金憶先生指，香港太古可口可樂於2026年將持續優化設備以生產優質飲品，深入社區，打造世界級的瓶裝業務。
推動永續發展一直是香港太古可口可樂的核心理念。香港太古可口可樂董事及總經理高逸才先生（Richard Gould）亦表示，品牌將繼續與香港人並肩成長，邁向更可持續的未來：「自2025年10月起，太古可口可樂於本地生產的500毫升『可口可樂』飲品及『bonaqua』礦物質水（1.5公升或以下）所使用的膠樽多已由本地回收的塑膠製成，實現『本地回收、本地再造』的『樽樽不息』循環模式。同時我們亦計劃於2026年持續引領香港，確保市場超過50%的包裝均採用再生塑膠（ rPET），進一步鞏固在環保與循環經濟上的領導地位。」他補充，教育下一代亦是推動可持續發展的關鍵，除了通過博物館向公眾宣傳有關理念外，品牌亦將與可口可樂公司攜手推出「可口可樂回收學院」學習資源，把回收與可持續發展理念帶入課堂及社區，鼓勵環保實踐。
沉浸式尋「樂」趣：創新角色扮演及互動展覽
尋找「可口可樂」過去與未來的香港製造故事
札根香港逾半世紀，香港太古可口可樂始終堅持「香港製造」，開拓創新產品及包裝，支持本地社區及人才發展。香港太古可口可樂位於香港沙田的廠房除了是各式飲品的生產基地，也是全球最高的「可口可樂」裝瓶廠。公司本次舉辦的「樂在香港60載——尋樂趣」導賞團，邀請公眾以趣味方式尋找香港太古可口可樂香港製造的故事。
透過導賞團的互動內容，公眾除了能回顧香港太古可口可樂自1965年在港誕生以來，如何與城市共同成長，堅守「本地製造」精神，成為港人生活與文化的一部分；更可探索品牌的「可有為，樂有夢！」可持續發展願景，了解品牌在推動可持續生產與社會共融上的長遠承諾，如何透過投入回收物料和設施，以及社區合作，以廣闊視野實現環保可持續理念。
另一方面，導賞團精心打造沉浸式體驗，讓觀眾親身感受「可口可樂」從經典到未來的變遷。「可口可樂」最初由藥劑師約翰・彭伯頓博士於1886年發明，為了營造時光穿越的效果，展覽特別準備了一系列十九世紀末的歐美服飾、藥劑師服飾及道具供觀眾換裝體驗，並邀請經驗豐富的魔術師擔任活動導賞，大大增加臨場感；此外，展覽亦增設與「可口可樂」製造歷史相關的氣味測試互動遊戲，邀請觀眾化身藥劑師，挑戰對「可口可樂」產品豐富口味的熟稔程度，令這趟「尋樂趣」之旅更為難忘。
=================
香港太古可口可樂「樂在香港60載——尋樂趣」導賞團活動詳情
活動日期：2026年3月7日 （星期六）
活動地點：新界沙田小瀝源源順圍17-19號 香港太古可口可樂廠
活動時間：第一場（下午1時30分至2時30分）、第二場（下午3時至4時）、第三場（下午4時30分至5時30分）
參加方法：
2026年2月12日下午2時起接受網上報名 (https://thebottlinghuntbyswirecocacola.ievent.hk)
*每場30人，額滿即止。
=================
農曆新年2026｜馬年攝太歲全攻略！攝太歲吉日＋6大廟宇開放安排＋注意事項
農曆新年將至，同時迎來2026年第一個節氣「立春」！「立春」由2026年2月4日起至2月18日的半個月時間，正是一眾犯太歲者攝太歲的好時機。犯太歲人士可以按吉日前往廟宇拜神攝太歲，務求馬年順順利利。Yahoo Travel為大家整合2026年丙午馬年犯太歲生肖、需要佩戴的飾物、攝太歲最佳吉時及注意事項，並列出本地6間廟宇開放安排。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！
巴士安全帶｜運物局疑「集體鬼揞眼」 律政司內部不滿局長 田北辰嘆政治文化不敢認責：點解咁難開口呢？｜Yahoo
政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。事件爭議點在於條文指措施適用於 2026 年 1 月 25 日或以後新登記巴士。運輸及物流局局長陳美寶上月 30 日解釋，她形容法律條文「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」。據《明報》專欄「聞風筆動」引述政務官分析，今次事件源於政策文件涵意不清，與律政司溝通出現「誤區」，最後又「集體鬼揞眼」造成。內文並引述消息，指律政司內部對陳美寶的解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。
美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集。自由式滑雪選手海斯（Hunter Hess）4日在記者會上被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對於代表國家參加冬季奧運有何感想。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
大埔宏福苑五級火｜宏福苑大火真相追蹤：85歲居民憶「檻過大公仔」驚心逃生！死者家屬淚訴：百幾人唔應該死，究竟邊度出問題？
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑一場奪走過百條人命的五級大火，至今仍是香港人心中揮之不去的痛。日前（5日）政府就此成立的獨立委員會於中環展城館舉行「指示會議」，正式為揭開這場世紀災難的真相拉開序幕,。當日會場氣氛凝重，主席陸啟康法官帶領全場為死難者默哀一分鐘，不少居民與家屬特意到場旁聽，他們要的不只是賠償，更是要為逝者討回一個公道。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shutterstock、threads
大圍名城女子收衫疑失足高處墮下 昏迷送院
【Now新聞台】一名女子懷疑在大圍住所露台收衫時，失足墮樓昏迷送院。 現場是大圍美田路1號名城五座一個單位，早上八時許，一名57歲女子在客廳露台收晾衣物，並踏上露台的花盆位置，懷疑失去平衡，半身跌出露台，女兒發現後趕緊上前，未能及時將母親拉回屋內，她隨即從單位墮下。警方及救護員接報到場，將傷者送往威爾斯親王醫院搶救，案件列作有人從高處墮下處理。#要聞