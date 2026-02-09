黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
【多相】可口可樂60周年｜香港可口可樂博物館首度開放公眾參觀 2.12起接受報名｜Yahoo活動街
札根香港60年的太古可口可樂一直與香港人同聲同氣，你又曾否好奇這些「聲」和「氣」是如何製造出來的呢？作為周年誌慶的壓軸活動，全新升級的香港可口可樂博物館將首次向公眾開放，並於3月7日（六）舉辦一連三場的公眾導覽活動，讓市民走進「香港製造」的廠房，親身感受暢爽滋味！
博物館導賞團：首度開放公眾參觀 2月12日下午起接受報名
香港可口可樂博物館導賞團將以嶄新的時光穿越形式結合創新互動體驗，以「香港製造」為核心，回顧香港太古可口可樂與香港並肩成長的歷程，同時展望可持續發展的未來方向。公眾活動將於2月12日下午2時起開起放網上報名，讓市民有機會自行組團，尋找專屬香港、連繫着幾代人的成長趣事，並透過沉浸式體驗深入了解香港「可口可樂」的歷史與發展。
品牌期望藉可口可樂博物館，將昔日的「童年回憶」轉化為社區、教育及商界的交流平台，持續深化與香港的緊密連結。太古可口可樂東南亞、香港和台灣區域首席執行官金憶先生出席展館開幕典禮時表示：「自1965年在香港開展裝瓶業務以來，太古可口可樂已從一個本地市場拓展成為可口可樂全球第五大的裝瓶伙伴，服務超過全球十分之一的人口。香港對我們而言，不僅是起點，更是創新與承傳的核心。」展望未來，金憶先生指，香港太古可口可樂於2026年將持續優化設備以生產優質飲品，深入社區，打造世界級的瓶裝業務。
推動永續發展一直是香港太古可口可樂的核心理念。香港太古可口可樂董事及總經理高逸才先生（Richard Gould）亦表示，品牌將繼續與香港人並肩成長，邁向更可持續的未來：「自2025年10月起，太古可口可樂於本地生產的500毫升『可口可樂』飲品及『bonaqua』礦物質水（1.5公升或以下）所使用的膠樽多已由本地回收的塑膠製成，實現『本地回收、本地再造』的『樽樽不息』循環模式。同時我們亦計劃於2026年持續引領香港，確保市場超過50%的包裝均採用再生塑膠（ rPET），進一步鞏固在環保與循環經濟上的領導地位。」他補充，教育下一代亦是推動可持續發展的關鍵，除了通過博物館向公眾宣傳有關理念外，品牌亦將與可口可樂公司攜手推出「可口可樂回收學院」學習資源，把回收與可持續發展理念帶入課堂及社區，鼓勵環保實踐。
沉浸式尋「樂」趣：創新角色扮演及互動展覽
尋找「可口可樂」過去與未來的香港製造故事
札根香港逾半世紀，香港太古可口可樂始終堅持「香港製造」，開拓創新產品及包裝，支持本地社區及人才發展。香港太古可口可樂位於香港沙田的廠房除了是各式飲品的生產基地，也是全球最高的「可口可樂」裝瓶廠。公司本次舉辦的「樂在香港60載——尋樂趣」導賞團，邀請公眾以趣味方式尋找香港太古可口可樂香港製造的故事。
透過導賞團的互動內容，公眾除了能回顧香港太古可口可樂自1965年在港誕生以來，如何與城市共同成長，堅守「本地製造」精神，成為港人生活與文化的一部分；更可探索品牌的「可有為，樂有夢！」可持續發展願景，了解品牌在推動可持續生產與社會共融上的長遠承諾，如何透過投入回收物料和設施，以及社區合作，以廣闊視野實現環保可持續理念。
另一方面，導賞團精心打造沉浸式體驗，讓觀眾親身感受「可口可樂」從經典到未來的變遷。「可口可樂」最初由藥劑師約翰・彭伯頓博士於1886年發明，為了營造時光穿越的效果，展覽特別準備了一系列十九世紀末的歐美服飾、藥劑師服飾及道具供觀眾換裝體驗，並邀請經驗豐富的魔術師擔任活動導賞，大大增加臨場感；此外，展覽亦增設與「可口可樂」製造歷史相關的氣味測試互動遊戲，邀請觀眾化身藥劑師，挑戰對「可口可樂」產品豐富口味的熟稔程度，令這趟「尋樂趣」之旅更為難忘。
=================
香港太古可口可樂「樂在香港60載——尋樂趣」導賞團活動詳情
活動日期：2026年3月7日 （星期六）
活動地點：新界沙田小瀝源源順圍17-19號 香港太古可口可樂廠
活動時間：第一場（下午1時30分至2時30分）、第二場（下午3時至4時）、第三場（下午4時30分至5時30分）
參加方法：
2026年2月12日下午2時起接受網上報名 (https://thebottlinghuntbyswirecocacola.ievent.hk)
*每場30人，額滿即止。
=================
Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）
