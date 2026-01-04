【天命最高】《尋秦記》電影版：命運是否真的無法改變？ ｜影評

撰文：艾菲 Ivy

經典重燃 《尋秦記》電影版情懷依舊

2001年的經典港劇《尋秦記》，自播出以來便成為無數觀眾心中的穿越劇代表作。20多年後，原班人馬攜手回歸，推出了《尋秦記》電影版，將這部經典搬上大銀幕。這部電影自2019年開拍以來，直到2026年才終於上映。為了迎接這次重返戰國的旅程，不少觀眾甚至特地重溫了當年的40集劇集版。

電影版延續了劇集的故事線，但時間軸移到了劇集結局的二十年後。隨著時光的流逝，項少龍的幽默與機智依然未變，但戰國時代的風雲早已改變，嬴政也不再是當年那個懵懂的少年。此時的秦朝，已然是戰國七雄中的最強霸主，嬴政的統一大業指日可待，但內部卻暗潮洶湧，權臣爭權奪利，暗殺與背叛頻頻發生。

電影版延續了劇集的故事線，但時間軸移到了劇集結局的二十年後，戰國時代的風雲早已改變，嬴政也不再是當年那個懵懂的少年。(圖片來源: 《尋秦記》電影劇照)

項少龍與嬴政：命運與人性的矛盾交織

項少龍回到秦朝這個熟悉又陌生的時代，依舊幽默，言談間時不時冒出現代用語，令人會心一笑。然而，嬴政卻已不是當年的嬴政。登基二十載的他，早已被權力與歷史的洪流所改變，變得更加謹慎與深沉。他不再是項少龍的學生，更像是一位懂得隱忍的君王。

項少龍與嬴政的關係是電影中最耐人尋味的部分。他們之間既是師徒、朋友，又像是命運洪流中的棋子與推手，甚至在某些層面上猶如父子。項少龍對嬴政有著教導的情懷，也有對朋友的信任；而嬴政對項少龍，則是既感激又警惕。項少龍試圖用現代人的視角勸說嬴政，應該以仁德治理天下，而嬴政早已變得心思深沉和手段老辣，統一大業才是大事。兩人價值觀的分歧，也揭示了歷史進程的殘酷與無奈。

項少龍與嬴政的關係是電影中最耐人尋味的部分。他們之間既是師徒、朋友，又像是命運洪流中的棋子與推手，甚至在某些層面上猶如父子。(圖片來源: 《尋秦記》電影劇照)

「天命最高」：命運是否真的無法改變？

電影版圍繞著一個核心主題：「天命最高」。項少龍作為一個來自未來的穿越者，他深知歷史的走向，並希望能夠順應歷史，不干預過多。然而，命運真的是上天注定的嗎？還是每一個人的選擇，才真正塑造了歷史？

項少龍的存在本身就是一個矛盾。他帶著現代人的知識與智慧，試圖不干預歷史，但他的每一個行為卻都不可避免地改變了周圍的人與事。他的現代用語不知不覺地融入了身邊人的生命中，他的價值觀也影響了嬴政的決策。

而近年不少對秦朝的考古發現，都從兵馬俑身上找到現代的物資及技術，卻在後面的朝代失傳。忽發奇想，項少龍的穿越是否早已在歷史中留下了痕跡？秦朝的統一是否真的如史書所記載那般自然，抑或項少龍的出現，才是促成這一切的關鍵？究竟項少龍是天命的棋子，還是書寫未來的主人？

項少龍的存在本身就是一個矛盾。他帶著現代人的知識與智慧，試圖不干預歷史，但他的每一個行為卻都不可避免地改變了周圍的人與事。(圖片來源: 《尋秦記》電影劇照)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

電影詳情

《尋秦記》(Back to the Past)

評分：6/10分

片長： 107分鐘

上映平台：全線院線

《尋秦記》官方電影海報

