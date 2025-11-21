【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo

【好人好事】女子於紅磡海傍懷疑墮海 外籍人士毫不猶豫跳海施救 成功拉遇溺者上岸︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。

從網民向《Yahoo新聞》提供的影片所見，該名外籍人士在海中拿著救生圈遊近遇溺的女士，並牽著他游回岸邊的樓梯位置，隨即有路人上前協助。報料者向本網指，當時一名女士在海中掙扎並呼叫，雖然已有路人拋出救生圈，但她始終未能抓住。有外籍人士見狀毫不猶豫，立即跳入海中，將她救起並帶上岸。隨後，救護車趕到並將該名女士送院。

廣告 廣告

據《Yahoo新聞》了解，英勇救人的外籍人士是屈臣氏集團比荷盧業務行政總裁 Ed van de Weerd，近日從荷蘭遠赴香港參與會議，在下榻酒店附近的紅磡海傍經過時發現有人墮海，便隨即跳入海中救人。