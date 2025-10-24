兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
【娛事者】《風林火山》 票房不似預期 回本無望 寄望獎項
由麥浚龍執導，都市傳說電影《風林火山》於10月1號同日在中港兩地上映，影片據稱耗資港幣4億拍攝，是港產片的紀錄。觀眾都會好奇，究竟花費4億的《風林火山》能否收回成本，甚至是賺錢。一般電影圈中人採用最簡單的回本計法，是成本乘三，即《風林火山》要收12億才能打和。若要有12億票房，單靠香港票房萬萬不能，故《風林火山》一開始已決定是合拍片，會在大陸上映。
《風林火山》10月1號在香港及大陸上映，主宰電影賺蝕的內地票房，上映21天，收9千萬人民幣，還未到1億。至於香港票房，上映13天，才過1千萬，近日每天票房已回落，看21號的即日票房，只排第三位，對上有《創戰紀：戰神降臨》和《選擇有罪》。中港兩地票房收入，明顯不似預期。
單以香港票房論，《風林火山》成為今年港片票房冠軍沒難度，定必超越收1300多萬的《看我今天怎麼說》，但看走勢，要收過2000萬會有難度。以電影在社交平台的討論熱度，觀眾久等十年的話題作，香港票房若不到2000萬，實屬意料之外，足證港片市道的確差。
估算《風林火山》中港票房最後埋單，內地應該可以收1億人民幣，香港票房就當有2千萬，中港兩地票房收益，實際落片商投資方的袋，約有35%，其餘歸戲院商和發行，若以這個計法，中港票房最終會有4500多萬歸投資的片商。
除中港兩地外，《風林火山》已於10月9日在台灣和馬來西亞兩地上映，相比中港票房，反應是更差。《風》在台灣上映九天，收台幣264萬（約港幣67萬）；馬來西亞上映八天，收馬幣122萬（約港幣224萬）。《風》台灣的票房可謂異常慘淡，有久違了的金城武任男主角，也幫不了什麼。
查實港片近年在台灣生意都不好，就算三部過1億票房的港片在台上映，也未能令台灣觀眾重拾看香港電影的興趣。當中以《九龍城寨之圍城》成績最好，收了4千幾萬台幣，《毒舌大狀》埋單是連200萬台幣也不過，港片在台灣觀眾眼中，已缺乏黃金時期的吸引力。
綜合中港台和大馬四地票房，實際入投資方的錢，估計約5千萬港幣，《風林火山》若真的如報道中耗資4億投資，虧蝕將會相當嚴重。但電影行內人都知，通常電影成本向外公布都有水份，會作某程度上煲大，以收宣傳之用，就算《風林火山》不用4億成本，打個五折也要2億，結算下來，投資方隨時也要蝕1億多。
當然，除了以上所述的四地票房外，《風林火山》還可以賣埠往歐美市場，或亞洲其他地方，如日韓，影片落畫後，更可以賣給串流平台上架。不過以串流平台Netflix或Disney+的慣例，影片上映後才賣給他們的價錢，不比他們獨家上架的原創電影，即串流平台和其他地區賣埠的收益，絕不會是天文價錢，對於投資方來說，只屬補貼作用。
據知《風林火山》剪了三個版本，有2小時、3小時和6小時，2小時即現在戲院上映的版本。有人建議不如把6小時的版本，如電視劇般剪為數集，然後賣給串流平台。雖然電影公司之前發放了一些被刪剪的片段，例如古天樂跟蹤高圓圓，以及夏韶聲雪糕車的戲份，但這方法未必可行，據知所謂的6小時版本，其實只是將所有拍出來的片段順了一次，當中並沒有完整結構，真正是一部電影的，是2小時和3小時版本。加上《風林火山》是合拍片，內地有規例只可以有一個版本出街，若《風林火山》打算在串流平常上加長版，一定要解決這個問題。
看回《風林火山》的出品人，合共有四間公司，除Juno的「一生電影」公司外，還有邵氏、銀都和嘉映三間公司，故電影其中一個策劃，便是邵氏的樂易玲。《風林火山》由宣布拍攝，到最終上映，期間經歷了十年，拍了4億港幣，電影上映後，評論是兩極，捧和踩的都有，各有理據，但若以一盤生意來說，用賺蝕來定輸贏，《風林火山》絕對稱不上是成功，這點是無需爭拗。
《風林火山》回本幾乎肯定是無望，獎金拿不到，唯有寄望獎品。電影上映後，評論有彈有讚，追捧的人也不少，明年香港電影金像獎，《風林火山》要提名技術獎項，相信絕對無難度，重要的奬如最佳電影和導演，《風》又能否有提名呢？Juno會否成為最佳導演的最終五名入圍者之一？這懸念有待明年解答，《風林火山》我們已等了十年，再等一年又如何。
