【娛事者】余詠珊 - 綜藝之母還是綜藝之冇？- 郭靖言

近日兩間電視台都有高層變動，先有曾志偉辭任無綫電視（TVB）總經理，新鮮滾熱辣是有線寬頻高層大執位，行政總裁杜之克以及高層余詠珊和何哲圖同日離職，踏入2026年1月，無綫和有線寬頻的高層都要落馬，反映電視行業確已到了樽頸，傳統的重量級人馬，過往能呼風喚雨的，到了今天這個社交平台和串流平台世代，亦要面對適應和轉型問題，曾志偉公布離職消息一刻，也承認自己江郎才盡要退下來。

余詠珊曾幾何時是電視綜藝界鬼才，做勻亞視、無綫和有線，成名之作是88年在亞視的《今日睇真啲》，把新聞和娛樂融合，用追訪新聞的拼搏精神做娛樂，同時用娛樂手法去包裝新聞。一班藝人主持清早要返公司，等待當日有什麼爆炸性新聞，立即如港聞記者般去採訪，當晚即剪即播。這做法打亂無綫陣腳，令無綫急忙抄橋照搬，搞《城市追擊》對撼，這類節目，其實就是現在《東張西望》的元祖雛形。

之後余詠珊加入有線，2003年搞廿四小時娛樂新聞台，其實也是同一條橋，把無間斷廿四小時做港聞的概念，放在娛樂。至11年，余詠珊加盟無綫，升任至助理總經理，其時權力達最高峰，鬧出和曾勵珍和樂易玲權鬥，和曾志偉亦不和。直至2021年，曾志偉重返無綫，和余詠珊仇人見面，未幾她和丈夫何哲圖就被清算，兩人離職無綫，成立好好製作，為有線寬頻製作節目。

至23年，余詠珊何哲圖兩夫婦正式加盟有線寬頻任高層，一路走來，兩人共同進退出入無綫及有線，有余詠珊就有何哲圖，這個夫妻的默契，在娛樂圈中甚罕見。

余詠珊掌舵負責的節目，數來數去最出色的，都是多年前的亞視《今日睇真啲》，又或有線娛樂新聞台，兩者都是甚具創意，開風氣之先，但都是前事。近年她製作的節目，特別為HOY TV搞的，不單沒有創新，反而是跟隨潮流，往日銳氣滿滿的余詠珊，確有點時不予我之感。

如2022年HOY TV《就是青春》，余詠珊聲稱花2000萬制作的選秀節目，明顯是想抄ViuTV王牌綜藝騷《全民造星》，但單是節目名用「青春」兩個字，就不對味，有一種成年人扮後生，老人夾硬染金毛，卻不知現在潮流是什麼的感覺，尷尬得很。《就是青春》的總決賽，收視慘不忍睹，只得0.1點，即約6500名觀眾，是口碑與收視雙輸。

隨後余詠珊請來剛離開無綫的鄭裕玲，開旅遊綜藝節目《去邊啊Do姐》，Do姐更大碌人情牌，找來林家謙、魏浚笙、Tyson Yoshi、洪嘉豪和應智越陪她旅行。節目出來效果亦未如人意，拍攝手法呆滯，看得出是想效法ViuTV的綜藝，會有幕後人員介入節目，但卻完全沒有效果，只有其型，卻欠缺ViuTV綜藝的跳脫神髓。後來又搞資訊節目《東呃西騙》，單看節目名，就知是「抄考」無線的《東張西望》，其實當時HOY TV已有同類型節目《一線搜查》，實在沒必要重複再搞《東呃西騙》。

余詠珊加盟有線寬頻，替HOY TV製作節目，能掀起話題或收視有突破的，是一個節目也沒有。HOY TV的當家王牌節目，仍然是李尚正和妹頭主持的《臥底旅行團》，以及《一線搜查》。余詠珊和何哲圖離職有線寬頻，下一站將往何處？會再泊傳統大台碼頭，還是會自資搞製作公司？一般觀眾，真的仍會在意嗎？

郭靖言

做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。

