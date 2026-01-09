【娛事者】勢成第四部過億港片 《尋秦記》現象是如何煉成的

去年電影市道疲弱，港片票房冠軍《世外》只收1500多萬，忽爾一部《尋秦記》，於25年最後一天上畫，只靠一日票房1100多萬，便打進去年港片十大票房第七位，接着五日累計票房，已過4000萬，看走勢必成為第四部過億票房港片，問題只是需要多少天到一億，及能否超越《破地獄》的紀錄。

港片票房紀錄，第一位是《破地獄》，收1.57億，第二位《毒舌大狀》1.15億，第三位《九龍城寨之圍城》1.08億，《尋秦記》票房最終能過那一部，仍是未知之數，但若真的過一億，屆時古天樂和林峯便與黃子華一樣，有兩部電影過一億票房，「一億俱樂部」便要數這三人為先。

《尋秦記》劇照

《尋秦記》被戲稱都市傳說電影，19年完成拍攝，之後不停補戲，終排除萬難在港上映，之前圈中人預測票房，也想不到首周票房如此厲害，畢竟之前另一套都市傳說電影《風林火山》，在中港兩地票房失利，香港只收1100多萬，內地不到一億，收8千多萬人民幣，《風》號稱成本4億港幣，埋單應蝕到入肉。

如何判斷一部港片能否過一億，近年有一個有趣方法，就是看身邊有否長久不入戲院的人，都去看這電影；又或不愛入戲院的年老父母，都去看特價早場。假若有齊這兩類人，電影很大機會能過一億。而我身邊正有這兩種人，在《尋秦記》上映幾天，便趕去戲院看了。

因為《尋秦記》和之前三部過一億的港片一樣，不單是一部戲，而是一個現象。所謂現象級的電影，是你必定要看，否則沒話題，就算你喜愛或不喜愛，都可以參與討論，和朋友拗過面紅耳赤，又可以在社交平台鋪文說自己感受。

《尋秦記》劇照

《尋秦記》正是這種現象電影，比起之前三部過億票房港片，還多出一個必殺技，便是「回憶殺」。加了記憶濾鏡，那個年代的美好，就算你覺得電影版《尋秦記》有缺點，也不忍苛責，它畢竟是你的童年回憶，就像是見回30年前的舊朋友，那種親切感剎那湧上心頭。

《尋秦記》電視版於01年首播，之後重播多次，也一樣有人追看。不只古天樂、林峯和一眾女角有捧場客，連配角嫪毒（江華飾）和李斯（陳國邦）都是網民話題，嫪毒的邪惡BGM背景音樂；李斯的英文名Silly，是IQ題「去沙灘唔𥄫女」的謎底，凡此種種，令社交平台充斥《尋秦記》話題，結果都是幫電影造勢。

電影版《尋秦記》於12月31號在中港同日上映，大陸票房六天收近1.8億人民幣，首四天，《尋》的每日票房，都在兩部荷里活電影《阿凡達》和《優獸大都會2》之下，到第五和第六天，《尋》反彈登上每日票房第一位，今時今日，以一部港片，能在大陸成每日票房首位，殊不容易，《尋秦記》卻做到了。查實《尋秦記》電視版於01年播出，那年代正是翻版VCD肆虐之時，當時廣東沿岸觀眾也看過《尋》劇，現在電影版在內地上映，宣傳也集中在內地南方地區，而不是北方。

《優獸大都會2》劇照

除了大陸，當年台灣觀眾也看過電視版《尋秦記》，其時台灣仍流行港劇，無綫的劇會在台灣電視台播，古天樂的《神鵰俠侶》和《尋秦記》兩劇都受歡迎，01年台灣播《尋》，古天樂瞬即走紅，更於02年應台灣出版社邀請出《尋樂記》自傳。

《尋秦記》會於1月9日在台灣正式上映，之前搞五場優先場，很快便爆滿，古天樂更會親往台灣宣傳和謝票，負責當地發行是華映娛樂，看社交平台留言，發現台灣網民和香港一樣，對《尋秦記》充滿回憶，更要求台灣片商放廣東話版本。

電影版《尋秦記》成本據稱3.5億人民幣，看過電影，發覺大場面不多，應不用這數。猜測假若成本是2億港幣，行內粗略計法是成本乘3倍可回本，即收6億便打和，大陸票房看走勢是3億幾人民幣左右，若香港再收1億，加上台灣、星馬、英國和歐美等地賣埠收入，再加之後串流平台的收益，《尋秦記》是有機平手，不用蝕錢，這點就比《風林火山》優勝得多。

《風林火山》劇照

