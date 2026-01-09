食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項
【娛事者】勢成第四部過億港片 《尋秦記》現象是如何煉成的
去年電影市道疲弱，港片票房冠軍《世外》只收1500多萬，忽爾一部《尋秦記》，於25年最後一天上畫，只靠一日票房1100多萬，便打進去年港片十大票房第七位，接着五日累計票房，已過4000萬，看走勢必成為第四部過億票房港片，問題只是需要多少天到一億，及能否超越《破地獄》的紀錄。
港片票房紀錄，第一位是《破地獄》，收1.57億，第二位《毒舌大狀》1.15億，第三位《九龍城寨之圍城》1.08億，《尋秦記》票房最終能過那一部，仍是未知之數，但若真的過一億，屆時古天樂和林峯便與黃子華一樣，有兩部電影過一億票房，「一億俱樂部」便要數這三人為先。
《尋秦記》被戲稱都市傳說電影，19年完成拍攝，之後不停補戲，終排除萬難在港上映，之前圈中人預測票房，也想不到首周票房如此厲害，畢竟之前另一套都市傳說電影《風林火山》，在中港兩地票房失利，香港只收1100多萬，內地不到一億，收8千多萬人民幣，《風》號稱成本4億港幣，埋單應蝕到入肉。
如何判斷一部港片能否過一億，近年有一個有趣方法，就是看身邊有否長久不入戲院的人，都去看這電影；又或不愛入戲院的年老父母，都去看特價早場。假若有齊這兩類人，電影很大機會能過一億。而我身邊正有這兩種人，在《尋秦記》上映幾天，便趕去戲院看了。
因為《尋秦記》和之前三部過一億的港片一樣，不單是一部戲，而是一個現象。所謂現象級的電影，是你必定要看，否則沒話題，就算你喜愛或不喜愛，都可以參與討論，和朋友拗過面紅耳赤，又可以在社交平台鋪文說自己感受。
《尋秦記》正是這種現象電影，比起之前三部過億票房港片，還多出一個必殺技，便是「回憶殺」。加了記憶濾鏡，那個年代的美好，就算你覺得電影版《尋秦記》有缺點，也不忍苛責，它畢竟是你的童年回憶，就像是見回30年前的舊朋友，那種親切感剎那湧上心頭。
《尋秦記》電視版於01年首播，之後重播多次，也一樣有人追看。不只古天樂、林峯和一眾女角有捧場客，連配角嫪毒（江華飾）和李斯（陳國邦）都是網民話題，嫪毒的邪惡BGM背景音樂；李斯的英文名Silly，是IQ題「去沙灘唔𥄫女」的謎底，凡此種種，令社交平台充斥《尋秦記》話題，結果都是幫電影造勢。
電影版《尋秦記》於12月31號在中港同日上映，大陸票房六天收近1.8億人民幣，首四天，《尋》的每日票房，都在兩部荷里活電影《阿凡達》和《優獸大都會2》之下，到第五和第六天，《尋》反彈登上每日票房第一位，今時今日，以一部港片，能在大陸成每日票房首位，殊不容易，《尋秦記》卻做到了。查實《尋秦記》電視版於01年播出，那年代正是翻版VCD肆虐之時，當時廣東沿岸觀眾也看過《尋》劇，現在電影版在內地上映，宣傳也集中在內地南方地區，而不是北方。
除了大陸，當年台灣觀眾也看過電視版《尋秦記》，其時台灣仍流行港劇，無綫的劇會在台灣電視台播，古天樂的《神鵰俠侶》和《尋秦記》兩劇都受歡迎，01年台灣播《尋》，古天樂瞬即走紅，更於02年應台灣出版社邀請出《尋樂記》自傳。
《尋秦記》會於1月9日在台灣正式上映，之前搞五場優先場，很快便爆滿，古天樂更會親往台灣宣傳和謝票，負責當地發行是華映娛樂，看社交平台留言，發現台灣網民和香港一樣，對《尋秦記》充滿回憶，更要求台灣片商放廣東話版本。
電影版《尋秦記》成本據稱3.5億人民幣，看過電影，發覺大場面不多，應不用這數。猜測假若成本是2億港幣，行內粗略計法是成本乘3倍可回本，即收6億便打和，大陸票房看走勢是3億幾人民幣左右，若香港再收1億，加上台灣、星馬、英國和歐美等地賣埠收入，再加之後串流平台的收益，《尋秦記》是有機平手，不用蝕錢，這點就比《風林火山》優勝得多。
郭靖言
做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。
其他人也在看
江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥
江欣燕早前傳出健康出問題，及後佢承認患上甲狀腺亢進症，需要長期食藥以控制病情。江欣燕仍積極工作，包括參加賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會；江欣燕於賀歲檔中飾演日本首相高市早苗「街市早苗」，郭啟輝則飾演烏克蘭總統澤連斯基。於劇中有出浴戲嘅江欣燕笑指唔想界人發現佢係真正嘅玉女，表示自己冇底線，粵劇、舞台劇、電視台都唔會去得太遠。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
蘇玉華與潘燦良再度環遊世界！相愛逾30年甜蜜如昔，互相欣賞過幸福小日子：我愛嘅係愛佢所有嘢
蘇玉華與潘燦良再度環繞地球一圈，逾 30 年愛情跑比蜜月期更甜蜜！蘇玉華與潘燦良於 2023 年時曾花 108 日環遊世界，近日再度選擇南半球路線，由去年 12 月起程持續至 4 月中，再度環繞地球一周。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
再見愛人5｜李施嬅與車崇健復合成功「下車」剖白原因 網民：恨鐵不成鋼
李施嬅（Selena）與拍拖8年的健身教練車崇健（Anson）在訂婚4年後，決定於去年初分手。二人一同參加內地真人騷《再見愛人5》，李施嬅最終有選擇「下車」，與車崇健復合成功！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
韓網熱議「大勢已去男演員」：朴敘俊新劇《等待京道》收視慘烈，宋仲基、李敏鎬都撲街
最近朴敘俊新劇《等待京道》播出後，收視成績一直維持在3%上下，雖是時隔7年再度出演的浪漫愛情作品，曾被封為「Melo匠人」的他反應卻不如預期，引起韓網熱烈討論，更有媒體質疑⸺難道朴敘俊已經「過氣」了嗎？小編整理出韓網熱議30代後〜40代初被點名「大勢已去男演員」，就連近年回歸小螢幕的宋仲基，新作《我的青春》同樣被指收視失利！Beauty美人圈 ・ 1 天前
黃宗澤被鄭希怡逼埋牆角要求唱《K歌之王》 Bosco高呼被欺凌
蔡少芬、朱茵主演新劇《風華背後》日前舉行煞科宴，飲飲食食之外當然唔少得由劇組一班藝人唱歌搞氣氛。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
權相佑與仔女分隔兩地 靠睇孫泰英頻道解思念
【on.cc東網專訊】韓國男星權相佑昨晚（7日）亮相「國民MC」劉在石主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳本月14日上映的新年喜劇片《我們長大了》。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
汪小菲老婆懷孕美照曝光！換3套白禮服「唯美捧大肚」 網驚豔讚：仙女孕婦
汪小菲老婆Mandy（馬筱梅）近日分享首支懷孕後期日常vlog，記錄從早上起床保養、準備清淡早餐，到拆收朋友送的寶寶禮物、試穿寫真禮服的過程。影片中，她狀態輕鬆，整體畫面充滿生活感，也引來不少網友關注。姊妹淘 ・ 1 天前
鍾麗緹細女Cayla遺傳優良基因 深邃五官被網民激讚：原地出道吧！
90年代性感女神之一嘅鍾麗緹（Christy），曾經歷過兩段婚姻並育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張。三名女兒都遺傳媽媽嘅優良基因，其中15歲細女Cayla早前因機場被捕獲影片掀起熱議！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Mr.年尾吵大鑊 黎澤恩暫拒聯絡Alan：佢有啲躁
【on.cc東網專訊】藝人鄭希怡（Yumiko）與林愷鈴昨晚在觀塘出席邵氏劇集《風華背後》煞科宴，兩人劇中輩份懸殊，Yumiko戲中扮演林愷鈴的姨婆，更與汪明荃是姐妹，是拍攝以來演過輩份最高的角色。不過，她透露未知是否因輩份太高，原本說好的激情戲份卻被刪去，感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《魔髮奇緣》真人版選角官宣出爐！樂佩公主不是Lisa，是21歲澳洲女星Teagan Croft
迪士尼真人版《魔髮奇緣》選角正式敲定！21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演長髮公主樂佩（Rapunzel），24歲美國男星Milo Manheim化身魅力盜賊費林·雷德（Flynn Rider）！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
方媛迅速回復Fit爆身形 曝光細女Cheryl近照 網民激讚：以後肯定是個大美女
方媛於去年10月為郭富城誕下第三名女兒Cheryl，郭富城以「小公主」稱呼女兒，指現在擁有三顆璀燦明珠，而自己係全世界最幸運嘅男士，被四位女神深深愛着，簡直隔住螢幕都感受到佢份幸福。郭富城於同月舉行60歲生日派對，當時正在坐月嘅方媛已迅速修身出席派對為老公慶生，令唔少網民對佢嘅恢復力感到震驚，大讚佢Fit爆。日前，方媛喺社交平台曝光Cheryl近況，網民皆表示Cheryl將來一定會遺傳方媛嘅美貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
娛評 ｜2026年即有《尋秦記》報捷 或挑戰《破·地獄》冠軍寶座 業界都一致渴望電影成功
2026年第一個熱話，必定是《尋秦記》。由2025年12月的零食開盲盒抽卡開始，到電視劇舊片段被熱炒，連帶維基百科的相關歷史人物專頁，瀏覽度都爆升，就知道《尋秦記》成為了最新的流量密碼。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
郭可盈林文龍15歲女兒林天若拍片紀錄頒獎禮過程 被讚愈大愈靚星味濃
郭可盈與林文龍日前為《萬千星輝頒獎典禮》首次同台擔任頒獎嘉賓，頒發最佳女主角獎項，兩夫婦足足講咗5分鐘先至頒獎。而原來當晚，郭可盈與林文龍15歲女兒林天若（Tania）都有跟住父母到場，亦將其拍攝成Vlog上載自個人YouTube頻道。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
62歲章小蕙預告直播豪送100份禮物 開口曬精品閃爆全網
62歲章小蕙曾被封為「香港第一拜金女」，出生富裕家庭購物從不看價錢牌，曾豪言：「飯可以不吃，衫不能不買。」成為一時佳話。她與鍾鎮濤曾愛得癡纏，但在1997年亞洲金融風暴後因資格失利，欠下2.5億元巨債。二人離婚後鍾鎮濤選擇申請破產，章小蕙則以訴訟解決債務問題，其後在內地以「初代帶貨女王」闖出一番事業，贏得「時裝教母」、「潮流教母」等稱號。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前