【娛事者】叱咤頒獎禮：難先要商台同Mirror做！

香港眾多傳媒搞的樂壇頒獎禮，最有公信力是誰見仁見智，但最懂得搞話題，肯定是商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮。所謂話題，包括頒獎前和頒獎後，前者會吸引你在頒獎禮當天坐定看，後者則令之後社交平台洗版。

今屆叱咤最大的話題，是Mirror究竟會否派員出席當晚頒獎禮，這個懸念，不止鏡粉，也會吸引一般觀眾。明年1月1日的叱咤，會否真的沒有Mirror現身？黃偉文曾於22年謂商台可以搞一個「唔計Mirror叱咤樂壇流行榜」，莫非給他說中？

說起叱咤頒獎前製造的話題，連續三年沒斷過，前年有尹光打入我最喜愛的男歌手五強，去年則有JFFT和YT，分別殺入我最喜愛的組合和男歌手五強，但他們都是止於話題，沒法拿取任何獎項。今年叱咤話題，就落到Mirror身上。

9月26號有傳媒獨家報道，Mirror全體缺席叱咤，又指商台和Mirror關係不比從前，在二台的播放率比從前少，更因Mirror遲遲未落實出席，令贊助商卻步。10月9日，商台元老林海峰被問及Mirror缺席一事，他謂頒獎禮總會有人來，亦有人不來，今次不來，可能下次來，總是來來去去，對頒獎禮生態是一件好事。

至10月12日，Mirror終現身回應，Jeremy明確指叱咤頒獎禮當日Mirror有工作在身，故不能出席。原來Mirror會於1月1日在澳門做一場「First Day」演唱會，和叱咤撞期。到10月20日叱咤記者會舉行當天，現場fans明顯比前銳減，全數DJ事先聲明不受訪，似乎不想再提及Mirror缺席叱咤。

可是到12月13日，事件峰迴路轉，商台首席智囊陳志雲忽然放風，謂「有傳聞話其中一兩位（Mirror成員）趕到過嚟，其實我都唔知佢哋會唔會嚟」，比起林海峰之前的回應，陳志雲擺明暗示Mirror出席叱咤有轉機。一日後，Mirror成員Edan只說自己沒收到通知，不知時間上能否做到。

由確定不出席，到可能有一兩個成員可來，中間發生什麼事？首先，Mirror今屆能在叱咤拿的獎，估計只有我最喜愛的獎項，其他獎，由於都是計二台播放率，以Mirror歌曲今年的表現，要拿獎是十分難。不過我最喜愛的獎項，是由觀眾投票，不關播放率事，包括男歌手、組合和歌曲，Mirror都是大熱門，尤其男歌手和組合，都應是他們囊中物。至於我最喜愛的歌曲獎，Mirror的最大對手是湯令山的《用背脊唱情歌》。

我最喜愛的歌曲獎，Mirror的最大對手是湯令山的《用背脊唱情歌》

我最喜愛的男歌手最後五強，有Mirror的姜濤和Anson Lo、首次入圍的張天賦，以及林家謙和張敬軒，我最喜愛的組合最後五強，則有Mirror、Collar、Dear Jane、Pandora和晚安莉莉，我最喜愛的獎項，除歌曲是由觀眾現場投票外，其他三個都在頒獎禮舉行前投選，之後在1月1日公布。

叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」最後五強出爐

而我最喜愛的男、女歌手和組合三個獎，已於11月28日完成投票。陳志雲放風說Mirror有一兩個成員或會出席，當天是12月13日，我們可以大膽猜測，商台某些高層，在這天之前或已知道誰會贏得我最喜愛的男歌手和組合，若這兩個獎公布時，沒人上台攞獎，其時將會十分尷尬。但為何是兩個Mirror成員趕回來，而不是一個？若是一個的話，則等於是揭盅這人將會拿我最喜愛的男歌手。

故相信當晚若Mirror真是有兩名成員講返港的話，他們很大機會是姜濤和Anson Lo，兩人出席叱咤，將為頒獎禮製造高潮，究竟會是誰人拿我最喜愛的男歌手。Mirror的澳門演唱會，於晚上七時開始，而叱咤頒獎禮我最喜愛的獎項，可推遲到十一時之後才頒，在時間上，確實容許有Mirror成員趕返港上台領獎。

MIRROR

若問最初為何Makerville決定Mirror不出席叱咤？我當然不會認為是因為金廣誠和陳志雲不和，這些年，經營唱片和經理人公司甚艱難，獎金和獎品若要選擇，此時此刻都會揀獎金，故最初Mirror寧做澳門演唱會，也不出席叱咤，在商言商非常合理。

那麼商台又為何由最初對Mirror出席一事不置可否，去到頒獎禮前半個月，由陳志雲放風Mirror出席有轉機？說到尾也是在商言商，沒有Mirror，贊助商少了，話題少了，社交平台曝光少了，對商台不見得是好事，今屆叱咤的口號，「難先要你做」，可謂十分應景，市道難，商台和Makerville都要迎難繼續做。

